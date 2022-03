LHSAC: la discipline, le nerf de la guerre

Discipline, discipline, discipline. Année après année, les joueurs de hockey aiment beaucoup parler de l’importance d’éviter le banc des punitions avant un match de séries éliminatoires. Le problème, c’est qu’il s’en trouve toujours certains pour l’oublier.

La série demi-finale opposant les Acadiens de Caraquet et les Marchands de Shippagan-les-Îles, à égalité 1-1, en est un bel exemple.

Vendredi, les Acadiens ont expliqué leur défaite par le trop grand nombre de mauvaises pénalités. Le lendemain, c’était au tour des Marchands de servir la même explication à la suite de leur revers de 3 à 2.

Lundi, les deux joueurs interrogés en vue du troisième duel de la série, mardi soir, n’ont pas manqué de revenir sur le sujet.

Pour un, l’excellent attaquant des Marchands Luc Williams a tenu à rappeler l’importance d’être mieux préparé.

«Samedi, notre exécution n’était pas aussi bonne que vendredi, mais nous nous sommes surtout fait marquer deux fois en désavantage numérique. Quand tu n’exécutes pas bien et que tu joues avec un ou deux hommes en moins, ça rend les choses plus difficiles. En plus, nous avions toujours une seconde de retard sur eux», révèle Williams.

Le gardien des Acadiens Olivier Thériault avait sensiblement le même constat vis-à-vis du premier match de la série remporté 5 à 1 par les Marchands.

«Nous avons été beaucoup trop indisciplinés pendant la première partie et ça ne faisait vraiment pas partie du plan de match. Les Marchands ont le genre d’équipe qui peut te faire mal quand ils sont en avantage numérique. Si nous avons perdu cette première partie, c’est aussi parce que nous n’avons pas aussi bien travaillé que nous l’avons fait samedi», mentionne Thériault.

«Pour battre les Marchands, tu dois éviter le banc des punitions, ne pas leur donner un pouce de terrain et ne pas donner de surnombres. C’est ce que nous avons fait samedi. En fait, l’équipe qui va gagner cette série, c’est l’équipe qui restera la plus disciplinée», estime le portier des Acadiens.

Luc Williams confirme que les Acadiens ont été plus actifs samedi.

«Ils ont surtout été plus physiques. En même temps, ça ne devrait pas nous empêcher de performer. Demain soir (mardi), il faudra s’assurer d’être prêts mentalement», souligne le champion pointeur de la saison régulière dans la LHSAC.

Olivier Thériault a par ailleurs tenu à parler des jeunes défenseurs de l’équipe qui ne cessent de gagner en confiance. Il a surtout cité les noms de Justin-Olivier Boudreau et Samuel Gaudet, deux bonshommes qui n’étaient même pas encore de ce monde quand le capitaine Yan Rail a fait ses débuts dans le hockey senior au début du nouveau millénaire.

«Ces deux gars-là m’ont vraiment impressionné, samedi. On parle de deux joueurs qui n’en étaient qu’à leur deuxième partie éliminatoire à vie dans le hockey senior. Samedi, Justin-Olivier et Samuel ont fait une différence, tant en zone défensive qu’en relance», mentionne le gardien des Acadiens.

Le match de mardi soir sera disputé au Centre Rhéal-Cormier. Jeudi, les deux formations seront de retour au Colisée Léopold-Foulem.