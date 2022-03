Hockey: un match qui peut sauver la saison des Aigles Bleus

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton n’ont pas le choix. Mercredi soir, soit ils disposent des Axemen d’Acadia, soit ils terminent ce qui aura été l’une des saisons les plus frustrantes dans l’histoire de l’organisation. La seule chose qui soit certaine pour l’instant, c’est que ça va se passer sur la surface olympique de l’aréna Andrew H. McCain de Wolfville.

Bien qu’ils ont pris le septième et dernier rang du classement des équipes, les Aigles Bleus (6-15-3) ont obtenu le droit à une partie ultime en raison qu’ils ont obtenu le même nombre de points que les détenteurs du sixième échelon, les Axemen (7-14-1).

L’entraîneur-chef du Bleu et Or, Judes Vallée, croit que les joueurs ont tous saisi l’importance de jouer avec un sentiment d’urgence.

«Nous venons de connaître une bonne fin de semaine avec trois points sur une possibilité de quatre, quoique je crois que nous méritions d’avoir les quatre points. Nous bâtissons notre match de mercredi à la suite de ces résultats. En fin de semaine, les gars ont joué avec urgence. Ils ont été intenses et on sentait leur désir de gagner. Je crois que s’ils jouent de la même façon mercredi, nous avons nos chances. Pour nous, c’est un match sans lendemain si nous perdons», affirme Vallée.

L’attaquant Nathaël Roy, meilleur pointeur de l’équipe en saison régulière (14-13=27 en 24 duels), y croit dur comme fer.

«Tout est en jeu, mentionne l’ancien attaquant du Phoenix de Sherbrooke et du Drakkar de Baie-Comeau. Tous les gars sont sur la même page. Nous allons nous présenter à Wolfville avec confiance et nous savons ce qu’il faut faire.»

«Notre saison a été un peu décevante. Elle ne s’est surtout pas déroulée comme nous le voulions, d’autant plus que nous nous étions créé des attentes en début de saison. Là, nous avons la chance d’effacer cette saison et nous allons le faire. Pour gagner, il suffit de suivre le plan de match et de faire confiance à notre système», ajoute-t-il.

Mika Cyr, lui, insiste sur l’importance de donner l’effort maximum.

«Sur leur grande surface, il faudra patiner et travailler fort. Nous demeurons une équipe difficile à battre et notre énergie est maintenant tournée vers cette partie», révèle celui qui a accumulé 22 points (9-13) en 2021-2022.

Une saison bizarre

Invité à nous parler plus en détail de cette étrange saison que vient de connaître le Bleu et Or, Judes Vallée soutient qu’en 32 ans derrière le banc d’une équipe de hockey, il n’a jamais eu à composer avec autant de blessés.

«Je n’aime pas me servir de ça comme excuse, mais c’est un fait. Avant Noël, nous avons dû jouer la majorité de nos matchs avec toujours de quatre à six joueurs à l’écart en raison de blessures. Jamais je n’avais vécu ça avant. (Étienne) Montpetit, (Vincent) Deslauriers, (Vincent) Lanoue, (Olivier) Desjardins et (Olivier-Luc) Haché sont tous des gars qui ont raté plusieurs parties pour cette raison», révèle Vallée.

«Ce sont tous des gars importants dans notre équipe. Des joueurs comme Desjardins et Lanoue sont des joueurs qui nous donnent habituellement de 20 à 25 minutes de jeu par match. Quand ils sont arrivés ici, ces deux gars-là avec Étienne Montpetit ont transformé notre équipe. Là, parce qu’ils étaient absents, nous avons dû placer des jeunes dans les mauvaises chaises. Ce n’est pas normal de demander à des recrues de mener une équipe alors qu’ils n’ont aucune expérience à ce niveau de jeu», explique le pilote de l’U de M. «Ç’a été une saison bizarre de bout en bout. Écoute, quand nous sommes revenus au jeu au terme d’une longue pause de deux mois à la fin de janvier, c’est comme si les gars n’avaient jamais joué ensemble. Ç’a été difficile de tout remettre en place. Heureusement, ç’a beaucoup mieux été dans le dernier week-end de la saison. Nous tentons de bâtir là-dessus en vue du match de mercredi», termine-t-il.

Les filles à Antigonish

La formation féminine de hockey de l’U de M sera également en action.

Les filles de l’entraîneur-chef Marc-André Côté entament la première ronde des séries éliminatoires face aux X-Women de St. Francis Xavier (15-6-0). Le Bleu et Or (10-10-2) n’a que cette unique chance pour passer à la ronde suivante.

«Nous connaissons l’importance de cette partie, indique Côté. C’est un gros défi qui nous attend, mais les filles sont prêtes. Notre victoire de samedi nous a donné une belle confiance.»

«Nous avons une belle énergie, souligne Érica Plourde. Toutes les filles ont participé à la victoire de samedi et nous allons faire la même chose mercredi soir.»

À noter que les deux rencontres peuvent être visionnées au AUStv.ca à compter de 19h.