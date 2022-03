CRH: lutte serrée entre Kedgwick et le Bas-Madawaska

Pendant que les Panthères du Haut-Madawaska, les Castors de Saint-Quentin et les As de Saint-Basile attendent patiemment la suite des choses, tous les projecteurs sont tournés vers la série quart de finale opposant le Dynamo de Kedgwick et les Draveurs du Bas-Madawaska dans le Circuit régional de hockey. La confrontation, pour l’instant à égalité 2-2, connaîtra son dénouement ce week-end, en autant bien sûr que Dame Nature coopère.

Dans le camp du Dynamo, le vétéran Raphaël Pelletier prône la prudence. Il n’ose même pas parler du momentum acquis à la suite des deux gains obtenus le week-end dernier. Nous sommes loin de l’insolence du gardien Daniel Vautour qui, après les deux premiers matchs qui ont tourné en faveur des Draveurs, avait brassé la cage en révélant que le Dynamo était largement supérieur à leur opposant quand l’équipe est complète.

«Je ne crois pas que les Draveurs vont se laisser abattre, affirme Pelletier. C’est 2-2 dans la série et il faut prendre le tout un match à la fois. Les Draveurs sont reconnus pour ne jamais baisser les bras et nous nous devons d’être prêts. La prochaine partie est très importante.»

Pelletier admet toutefois que les retours au jeu des défenseurs Trey Lewis, Elijah Francis et Patrick Huard ont grandement aidé la cause du Dynamo en fin de semaine dernière. Celui de l’attaquant Christopher Caissy aussi, d’ailleurs.

«C’est sûr que ç’a fait du bien à l’équipe. Un gars comme Chris apporte beaucoup de confiance aux autres attaquants. C’est un très bon joueur et il possède un beau bagage de hockey. C’est bon de profiter de sa grande expérience», image Pelletier qui, bon an, mal an, figure toujours parmi les meilleurs pointeurs du circuit depuis une dizaine d’années.

«Vendredi, il sera important de jouer comme l’avons fait dans les troisième et quatrième parties de la série. Il faut jouer en équipe et donner le maximum à chaque présence. Tous les gars ont un rôle à jouer qu’il faut respecter», ajoute Pelletier.

Chez les Draveurs, bien qu’il soit présentement à l’écart du jeu en raison d’un doigt fracturé, le vétéran Samuel Gagnon estime que ses coéquipiers devront surtout retrouver leur appétit de vaincre.

«Si les gars y mettent de l’intensité pendant 60 minutes, nous avons de bonnes chances de gagner vendredi soir, révèle Gagnon. Lors de nos deux victoires, nous faisions davantage attention aux petits détails. Les gars ont semblé l’oublier la semaine passée. En commençant très mal le match numéro trois, nous leur avons donné la petite poussée dont le Dynamo avait besoin pour se relancer.»

«Dans les séries, quand tu as l’autre club dans les câbles, tu ne peux pas te permettre de les laisser revenir. Vendredi, les gars devront mettre du trafic devant leur gardien et lancer davantage. Nous essayons trop la passe parfaite», indique Gagnon.

Au sujet de Vautour, Samuel Gagnon admet que les Draveurs auraient dû prendre plus au sérieux les commentaires du gardien du Dynamo.

«Nous aurions dû afficher le texte dans le vestiaire pour être certain de ne pas l’oublier. Ceci dit, je dois lui donner ça, c’est un bon gardien. Il faudra cependant le mettre plus sérieusement à l’épreuve», ajoute Gagnon.

Le cinquième duel sera présenté vendredi au domicile du Dynamo. Samedi, les deux formations se retrouveront à Saint-Léonard. Et si jamais une septième et ultime rencontre s’avère nécessaire, elle aura lieu dimanche après-midi à Kedgwick.