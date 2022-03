Le Temple de la renommée du N.-B. ouvre enfin ses portes à Jim Riley

Ça aurait dû être fait il y a déjà quelques décennies, bien qu’il figurait depuis 2000 dans une catégorie spéciale appelée «Les pionniers du sport», mais l’injustice est finalement corrigée. Jim Riley, qui se veut encore aujourd’hui le seul athlète à avoir joué dans la Ligue nationale de hockey et dans les Ligues majeures de baseball, fait partie de la cuvée 2022 qui accédera cet été au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick.

Riley, qui était originaire de Bayfield, a entamé sa carrière professionnelle en 1915-1916 avec les Aristocrates de Victoria dans la défunte Association de hockey de la Côte du Pacifique (PCHA), un circuit majeur qui faisait compétition avec la LNH à l’époque.

Il finit par rejoindre la LNH en 1916-1927, à l’âge de 31 ans, avec les Blackhawks de Chicago où il dispute trois rencontres sans obtenir de point. Échangé la même saison aux Cougars de Detroit, il amassera deux mentions d’aide en six parties. Riley prend sa retraite aussitôt la saison terminée.

Dans la PCHL, Riley a été nettement plus performant en disputant, entre autres, deux saisons de plus de 20 buts avec les Metropolitans de Seattle. L’attaquant de 5 pieds 11 pouces et 181 livres a d’ailleurs remporté la coupe Stanley avec les Metropolitans au terme de la saison 1916-1917.

Riley, qui excellait aussi au baseball, a disputé quelques rencontres dans les Ligue majeures avec les Browns de St. Louis (1921) et les Senators de Washington (1923). Il était utilisé tantôt comme joueur de premier but, tantôt au deuxième coussin.

Il a surtout eu du succès dans les circuits mineurs, où il obtiendra même 206 coups en 1926 avec la formation de Dallas dans la Ligue du Texas.

Guy Pellerin et les autres

L’arbitre Guy Pellerin, originaire de Shediac, fait également partie de la cuvée 2022.

Officiel pendant plus de 30 ans, Pellerin a œuvré dès l’âge de 18 ans dans les circuits scolaires et chez les moins de 18 ans. Il est ensuite passé au hockey junior et universitaire et enfin la LHJMQ. Il a d’ailleurs arbitré près de 500 parties dans le circuit Courteau. Il est aujourd’hui le superviseur des arbitres dans la division Maritimes.

Guy Pellerin est de plus le seul officiel amateur du Canada à avoir travaillé lors des Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Il a aussi travaillé plusieurs autres fois sur la scène internationale notamment pour le Championnat mondial junior en 2006 et 2009, la réputée coupe Spengler en 2008 et quelques tournois mondiaux de niveau senior en Hongrie, Russie et au Québec.

Les autres nouveaux intronisés sont l’arbitre de boxe de réputation internationale Ed Blanchard (Saint-Jean), la joueuse de basketball Cynthia Johnston (Rothesay), la joueuse de balle molle Janiva Willis (Shediac Bridge) et la rameuse (aviron) Jane Thornton (Fredericton).

Le 52e gala d’intronisation sera présenté au Centre Richard-J.-Currie de Fredericton le 17 juin. Les billets sont disponibles sur le site web du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick (nbshf.ca).