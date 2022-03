SUA: Les Aigles Bleus s’inclinent devant les Tigers

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont amorcé leur quart de finale avec une défaite de 4 à 3 dans un match serré contre les Tigers de l’Université Dalhousie (11-11-1), vendredi soir, à Halifax.

Le Bleu et Or a été le premier à s’inscrire au tableau indicateur, grâce à un but de Gabriel Vanier (Guilbault et Arsenault), à 13:41.

Les Tigers devaient enfiler deux buts pour reprendre le contrôle du match, inscrits par Logan O’Neil (Pryce) à 17:16 et Matt Green (Miller et Jamieson) à 19:03. Rémy Anglehart est parvenu à garder les Aigles dans le match 43 secondes plus tard, avec un but préparé par Édouard St-Laurent et Olivier-Luc Haché.

En deuxième, une punition à Francis Thibeault bien défendue a tout de même donné le momentum aux Tigers qui ont su capitaliser avec un but de Connor Walsh (sans aide) à 4:44 dans un jeu où le gardien du Bleu et Or Étienne Montpetit a été malmené.

L’équipe haligonienne a doublé son avance un peu plus tard sur un but de Shaun Miller (Mackinnon et Green) à 7:42 de la période médiane. Il a fallu un temps d’arrêt appelé par l’entraîneur-chef Judes Vallée pour aider son équipe à retrouver ses repères.

Une mise en échec par derrière infligée à Francis Thibeault par Jarrett Baker a permis aux Aigles de revenir dans le match grâce à un but en avantage numérique par Nathaël Roy (St-Laurent et Toner) à 11:28. Mais les Aigles ont manqué de temps en troisième période, malgré une poussée impressionnante en fin de match où ils ont mené le jeu.

La série 2 de 3 se poursuit dimanche soir à 19h, à l’aréna Jean-Louis-Lévesque sur le campus de l’université acadienne.