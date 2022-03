Alexis Daniel, le travailleur irréprochable

Alexis Daniel n’a peut-être pas le talent offensif des Brooklyn Kalmikov, Yoan Loshing, Vincent Labelle ou Maxim Barbashev, mais il compense par une éthique de travail irréprochable et un désir de s’améliorer qui inspire. Ce n’est pas pour rien si l’entraîneur-chef Daniel Lacroix l’a récemment promu au sein de la deuxième unité offensive de l’équipe en compagnie des Européens Barbashev et Jonas Taibel.

Daniel prend tellement son rôle au sérieux qu’il a récemment laissé tomber les gants devant Jack Campbell, des Eagles du Cap-Breton, pour prendre la défense de l’un de ses nouveaux compagnons de trio. Il s’agissait pour lui d’un premier combat à vie, toutes catégories confondues.

«Ç’a bien été pour un premier combat, confie Daniel avec un brin de malice dans la voix. Ça va plutôt bien pour moi même si j’aimerais faire mieux. Mes attentes sont toujours élevées envers moi-même.»

Avec ses neuf buts et huit passes en 44 rencontres, l’Acadien de 5 pieds 9 pouces et 195 livres se dirige vers une saison d’une quinzaine de buts et près de 30 points. Pas si mal pour un bonhomme que les Wildcats ont repêché en 11e ronde (201e au total) lors de l’encan de 2020.

«Même si nous n’avons pas gagné au cours de nos trois dernières parties, nous jouons quand même bien, souligne Daniel. Samedi, contre les Sea Dogs, ils sont parvenus à marquer sur chacune de leurs occasions. Ç’a été le contraire pour nous. Mais sinon, nous sommes toujours dans les parties. Jamais nous ne nous faisons déclassés. Nous avons d’ailleurs obtenu des victoires contre la plupart des grosses équipes, que ce soit le Titan, les Sea Dogs, les Islanders, les Cataractes et les Remparts.»

Alexis Daniel et ses coéquipiers ne sont d’ailleurs pas sans savoir que les 24 dernières rencontres ne seront pas de tout repos. Dix-huit de ces 24 parties seront disputées contre des puissances de la ligue.

«C’est sûr que la fin de saison s’annonce difficile, mais ça va nous servir à nous préparer pour les séries éliminatoires et la prochaine saison, mentionne Daniel. C’est à nous d’en profiter pour continuer d’apprendre. C’est quand tu fais face à l’adversité que tu apprends le plus. Nous aurons un jour notre tour nous aussi.»

«L’objectif d’ici les séries éliminatoires est d’aller chercher d’autres grosses victoires. Nous voulons que les autres équipes nous prennent au sérieux. Nous tenons à ce que toutes les équipes de la ligue se disent que ça ne sera pas facile de nous battre», ajoute le numéro 12 des Wildcats.

Les Chats Sauvages (21-17-6) reprennent l’action jeudi en rendant visite aux puissants Islanders (30-9-5).

En bref… Brooklyn Kalmikov n’a plus besoin que de trois buts, 10 mentions et 13 points pour atteindre les plateaux des 100 buts, 100 passes et 200 points. À moins d’une blessure, Kalmikov devrait aisément atteindre ses objectifs… Le jeune Yoan Loshing est vraiment sur une belle lancée, lui qui a réussi pas moins de neuf buts et 11 passes pour 20 points lors de ses 15 derniers duels… Étienne Morin, qui n’est âgé que de 16 ans, n’a plus besoin que de cinq points pour devenir le quatrième défenseur des Wildcats à atteindre le plateau des 30 points à sa saison recrue. Les trois joueurs en question sont Jordan Spence (49 points), Daniel Milan (38) et Simon Jodoin (31). La prochaine cible de Morin (6-19=25) est Brandon Gormley (27) Puis, il va s’attaquer à Zachary Malatesta (29)… Alex Mercier, un autre joueur de 16 ans, est toujours en quête de son premier but en carrière dans la LHJMQ. Mercier totalise deux passes en 18 rencontres…