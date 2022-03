Grosse victoire en fusillade pour les Tigres

Jordan Brière a été le seul joueur à enfiler l’aiguille dans les tirs de barrage et les Tigres de Campbellton ont savouré une importante victoire de 5 à 4 face au Blizzard d’Edmundston, dimanche, au Centre civique Memorial.

Avec ce gain, le classement de la division Nord se resserre davantage. Étrangement, le Blizzard (20-9-5) grimpe malgré tout d’un rang grâce au point récolté avec la fusillade. Il devance maintenant les Red Wings de Fredericton (21-9-2), inactifs dimanche, par un petit point.

Les Tigres (19-8-5), quant à eux, demeurent au quatrième échelon mais n’ont plus qu’un point de moins que les Red Wings qu’ils accueilleront d’ailleurs mercredi.

«Ce n’est pas notre meilleure troisième période de l’année, mais c’est sûrement notre troisième période la plus importante de la saison jusqu’ici. C’est une grosse victoire avant les séries éliminatoires», révèle le directeur général et entraîneur-chef des Tigres Charles LeBlanc.

«J’ai aimé la ténacité des gars. C’était 3 à 1 en faveur du Blizzard après une période et nous tirions toujours de l’arrière par un but après 40 minutes de jeu», dit-il.

«Les joueurs ont su s’adapter et les leaders ont bien joué leur rôle, tant sur la glace que sur le banc ou encore dans le vestiaire. Honnêtement, je crois que notre victoire de 11 à 4, la veille, contre Miramichi, a joué contre nous. Les gars ont cru que ça allait de nouveau être facile aujourd’hui. Ils ont bien vu que ce n’est jamais facile contre les bonnes équipes», affirme LeBlanc.

Jérémie Jacob (2-1), Justin David et Zac Arsenault ont réussi les buts des Tigres en temps réglementaire. Jérémie Hébert a obtenu deux passes.

Pour David, il s’agissait d’un cinquième but pendant la fin de semaine.

«Il a joué tout un match samedi, mais ç’a été plus difficile pour lui aujourd’hui en première période. Je lui ai parlé dans le vestiaire et il a bien fait ça par la suite. C’est même lui qui a marqué le but égalisateur. Le jeune n’a que 17 ans», raconte LeBlanc.

Olivier Leclair a repoussé 23 des 27 lancers des visiteurs dans le gain.

Tristan Therrien (1-1), Jacob Duguay, Austin Paul et Peter Amanatidis ont assuré la réplique du Blizzard.

Le revers est allé à la fiche de Simon Courroux qui a dû composer avec 35 lancers.

Samedi, les Tigres n’ont par ailleurs fait qu’une bouchée des pauvres Timberwolves de Miramichi qu’ils ont démolis 11 à 4.

Justin David a brillé dans la victoire avec une performance de quatre buts et une passe. Jordan Brière n’est pas en reste, lui qui a accumulé un filet et cinq mentions d’aide. Notons également les quatre passes de Connor Richard.

Les autres buts des Tigres ont été l’œuvre de Zac Arsenault (1-2), Kyle Foreman (1-2), Jérémie Hébert (1-1), Nolan MacDonald (1-1), Jérémie Jacob (1-1) et Kevin Bond. Peter Stanger a été crédité de deux passes.

Olivier Leclair a repoussé 31 des 35 tirs dirigés vers lui pour signer la victoire.

La riposte des Timberwolves est venue des bâtons de Daryk Dubé-Plouffe (2-0), Braeden MacPhee (1-1) et Will Allen. Kieran Cooke a obtenu deux mentions d’aide.

Kenzie MacPhail a fait face à une mitraille de 51 lancers dans le revers.

Toujours samedi, le Blizzard a baissé pavillon 4 à 3 devant les Ramblers d’Amherst dans une rencontre qui a nécessité la fusillade.

Blake Richardson (1-1), Tristan Therrien et Alex Savoie ont enfilé les buts du Blizzard. Le revers a été porté à la fiche de Raphaël Audet qui a été mis à l’épreuve à 32 reprises.

Owen Cole (1-1), Gavin Watt et Cole Julian ont marqué pour les Ramblers en temps réglementaire.

Lors de la fusillade, les Ramblers ont eu le dessus 3-2.

Gavin Watt, Chris Lewis et Brock Bartholomew ont fait mouche chez les vainqueurs, alors que Tristan Therrien et Tristan Fortin ont été les seuls à marquer dans le camp du Blizzard.

Mitchell Dudar a réalisé 26 arrêts dans la victoire.