L’éclosion de Marc-André Gaudet

Sans faire trop de bruit, Marc-André Gaudet est en train de se bâtir une solide réputation aux quatre coins de la LHJMQ. Ses principales qualités sont la constance de son jeu, son tir frappé qui ne rate pratiquement jamais la cible et un sens du hockey supérieur à la moyenne. Pour ce dernier point, ça semble être héréditaire dans la famille puisqu’il est le cousin de Lukas Cormier et Dominique Cormier.

Tout ça fait en sorte qu’il devrait normalement entendre son nom au prochain encan de la Ligue nationale, qui sera présenté cet été au Centre Bell de Montréal.

Un peu comme Lukas, Marc-André n’aime pas beaucoup parler de lui. Sa langue se délie plus facilement quand l’équipe est au centre de la question.

N’empêche que le hockeyeur de Saint-Ignace totalise aujourd’hui 10 buts en seulement 44 parties. Ce n’est pas rien.

Encore deux réussites et l’Acadien de 18 ans fera partie d’un groupe sélect de 10 porte-couleurs de l’équipe à avoir réussi au moins 12 buts dans une campagne. Les neuf autres ont pour noms Antoine Bergeron (23 buts), Bruno Gervais (22), Mathieu Carle (18, 12), Noah Dobson (17), Philippe Plante (16), Alexandre Vigneault (13), Drew Paris (13), Rémi Blanchard (12) et Félix Boivin (12).

Il explique son éclosion offensive par le fait qu’il hésite moins à lancer au filet et qu’il est plus mature qu’à sa première saison.

«J’ai toujours marqué des buts à tous les niveaux, dit-il. À ma dernière saison avec le Moose du Nord (moins de 17 ans), j’en avais réussi 14 (en 32 parties).»

Notons qu’il avait aussi enregistré 10 filets en 27 duels à sa dernière saison avec les Hawks de Moncton chez les moins de 15 ans.

Le directeur général du Titan (26-14-4), Sylvain Couturier, se dit nullement surpris des succès offensifs de son joueur.

«Il n’y a plus rien qui m’étonne de Marc-André Gaudet. Nous savions dès son année de repêchage en 2019 qu’il était une carte cachée (7e ronde, 109e au total). Comme il jouait pour le Moose, qui n’était pas un club que les recruteurs voyaient souvent, nous savions que nous pouvions attendre un peu avant de le choisir. Ceci dit, si le repêchage devait avoir lieu demain matin, il partirait assurément au pire en deuxième ronde», raconte Couturier.

«Et il va assurément être repêché cet été par une équipe de la LNH. Et beaucoup plus tôt que les gens s’imaginent. Il a un excellent sens du hockey, un bon tir frappé, un bon coup de patin et une belle constance dans son jeu. La seule chose qu’il lui faut améliorer c’est sa force physique. Mais comme il mesure déjà 6 pieds 3 pouces, ça ne devrait pas être un problème d’améliorer cet aspect de son jeu», révèle le d.g. d’Acadie-Bathurst.

Autre fait intéressant au sujet de Gaudet, qui profite actuellement d’une séquence de cinq parties consécutives avec au moins un point, il n’est devancé que par six joueurs au chapitre des buts marqués cette saison. Il s’agit de son coéquipier Miguel Tourigny (23 buts), Lukas Cormier (21), des Islanders de Charlottetown, Jacob Dion (13), des Voltigeurs de Drummondville, Vincent Sévigny (12) et Jérémie Poirier (11), des Sea Dogs de Saint-Jean, et Tristan Luneau (11), des Olympiques de Gatineau.

De ce groupe, à moins d’une surprise, seul Luneau sera de retour la saison prochaine dans la LHJMQ.

Ça vous donne une petite idée du statut dont Gaudet devrait profiter en 2022-2023.

Bon week-end

D’autre part, Marc-André Gaudet était beaucoup plus volubile de parler des succès de son équipe qui a signé deux belles victoires en fin de semaine. La première au compte de 5 à 3 face aux Wildcats de Moncton (21-17-6), vendredi, et celle de 2 à 1, samedi, contre les Islanders (30-9-5).

«Ce sont deux victoires importantes, mentionne le numéro 45 qui en plus de ses 10 buts a également été crédité de 15 mentions d’aide. Les gars se sont présentés pour ces deux parties. Samedi, ç’a été comme un match des séries contre les Islanders. Nous commençons d’ailleurs à sentir que les partisans sont de plus en plus intéressés par l’équipe. Ils sont plus excités. Il y avait une belle ambiance, samedi.»

Le Titan reprend l’action mardi soir en accueillant les Mooseheads de Halifax (25-20-2).

En bref… Le capitaine Logan Chisholm a repris l’entraînement avec ses coéquipiers la semaine dernière. Son retour au jeu devrait se faire très bientôt… Toujours rien de nouveau au sujet de Cole Huckins qui est toujours à la maison afin de réfléchir à son avenir dans le hockey… Riley Kidney et Bennett MacArthur profitent actuellement de séquences respectivement de neuf et six parties consécutives avec au moins un point… Si MacArthur et Félix Lafrance poursuivent dans la même veine, ils atteindront tous les deux le cap des 50 buts cette saison. Tous les deux se dirigent pour le moment vers une saison de 52 buts. Ce serait la deuxième fois dans l’histoire de l’équipe que deux joueurs réussissent pareil exploit au cours d’une même saison. Mathieu Roy et Olivier Labelle ont inscrit tous les deux 50 buts pendant la saison 2005-2006… Miguël Tourigny est sous le coup d’une suspension de trois parties pour un coup douteux envers un attaquant des Wildcats (Thomas Auger), vendredi…