Suprise, Tom Brady annonce son retour au jeu avec les Buccaneers

Le quart-arrière Tom Brady a fait une volte-face et est sorti de la retraite pour annoncer son retour au jeu avec les Buccaneers de Tampa Bay pour la saison 2022, dimanche soir.

« Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place est encore sur le terrain et non dans les estrades, a-t-il gazouillé. Ce moment viendra, mais il n’est pas maintenant. J’aime mes coéquipiers et ma famille, qui me soutient. Ils rendent le tout possible. Je reviens avec Tampa, nous avons un boulot à terminer. »

L’Américain de 44 ans entamera sa 23e saison dans le circuit Goodell.

Le 1er février, Brady avait confirmé sa retraite après l’élimination des Buccaneers au deuxième tour des éliminatoires, à domicile, face aux futurs champions du Super Bowl, les Rams de Los Angeles.

« J’ai toujours cru que le football est un sport sans compromis _ si tu n’es pas impliqué à 100 %, alors tu ne connaîtras pas le succès, et le succès c’est ce que j’adore dans notre sport », avait-il écrit dans une longue enfilade de gazouillis à ce moment.

« J’ai de la difficulté à écrire ceci, mais voilà: je ne suis plus capable de m’impliquer totalement. J’ai adoré ma carrière dans la NFL, et maintenant je dois consacrer mon temps et mon énergie sur d’autres choses qui exigent mon attention », avait-il poursuivi.

La saison dernière, Brady a été le meneur dans la NFL cette saison pour le nombre de verges gagnées par la voie des airs (5316), le nombre de passes de touché (43), les passes complétées (485) et les passes tentées (719).

Le quart vedette a gagné six Super Bowl en 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, sous les ordres de l’entraîneur-chef Bill Belichick. Il s’est joint aux Buccaneers en 2020 et les a aidés à gagner le deuxième Super Bowl de leur histoire.

Brady est le meneur en carrière pour le nombre de verges par la voie des airs (84 520) et pour le nombre de passes de touché (624). Il est le seul joueur dans l’histoire de la ligue à avoir gagné le Super Bowl plus de cinq fois, et a été élu joueur le plus utile de ce match en cinq occasions.