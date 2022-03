Hockey senior: les jeunes de Caraquet ont acquis une expérience précieuse

Foi de Dave Cowan, la série demi-finale que les Acadiens de Caraquet viennent de perdre face aux Marchands de Shippagan-les-Îles sera bientôt considérée comme un point tournant dans l’avenir de l’équipe qui s’annonce des plus intéressantes.

«Les gars n’ont aucunement à avoir honte de cette élimination, révèle l’entraîneur-chef des Acadiens. Nous avons joué du très bon hockey. Nous avons été dans le coup dans chacun de nos matchs, à part peut-être le premier. Nous n’étions pas des touristes. Tous les gars se sont présentés.»

«Je crois aussi que nos jeunes joueurs ont beaucoup appris dans cette série. Je crois que ça va être un point tournant dans le développement du club. Nos nombreux jeunes joueurs proviennent du hockey scolaire et c’est tout un apprentissage pour eux de jouer devant des grosses foules contre plusieurs vétérans qui ont joué à un très haut niveau. Les Marchands ont une très belle équipe», mentionne Cowan.

«Sans rien enlever aux Maraudeurs et autres équipes, j’irais même jusqu’à dire que c’est présentement le meilleur club de la ligue. Il y a tellement d’expérience parmi les joueurs des Marchands. Je n’ai pas peur de le dire, c’est vraiment la meilleure équipe qui a gagné. Malgré tout, en leur donnant la main après notre élimination, j’ai entendu les gars des Marchands dire à mes gars que nous leur avions donné toute une série. Luc Williams est l’un d’eux. C’était agréable à entendre», confie Cowan.

Les Acadiens ont effectivement chèrement vendu leur peau face aux Marchands. En cinq duels, ils n’ont concédé que 17 buts. Ce n’est pas mauvais compte tenu du talent qu’on retrouve au sein de la formation de Shippagan-les-Îles.

«Ils sont intimidants les Marchands. C’est un club à maturité et nous avons malgré tout réussi à rivaliser avec eux. C’est surtout leur expérience qui a fait la différence. Et puis j’ai trouvé que leur troisième trio (François Mazerolle, Miguel Brideau et Tommy Chiasson) avait été vraiment très bon. Ils ont compté plusieurs gros buts contre nous», signale Dave Cowan.

L’entraîneur-chef sera définitivement de retour derrière le banc des Acadiens en 2022-2023. Dans les prochains mois, l’organisation espère convaincre quelques joueurs locaux de revenir dans le giron de l’équipe. On a qu’à penser aux frères Blanchard, Rémi et Joël, de même que Francis Thériault et Joey Martinez.

Si jamais ces quatre attaquants devaient venir s’ajouter au noyau de l’équipe déjà en place, nul doute que les Acadiens seront à prendre encore plus au sérieux la saison prochaine.

Dave Cowan a finalement fait savoir qu’il croyait aux chances de revoir le vétéran Yan Rail de retour la saison prochaine, lui qui célébrera son 40e anniversaire de naissance d’ici la fin de cette année.