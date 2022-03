Hockey senior: Tracadie a manqué de «jus»

Si les Alpines de Tracadie sont parvenus à figurer parmi l’élite du hockey senior pendant si longtemps, c’est surtout leur profondeur qu’il faut vanter. La saison 2021-2022 ne pourrait d’ailleurs mieux l’expliquer. Aussi talentueux pouvaient être les éléments en place, ils n’avaient juste pas assez de joueurs pour tenir tête aux fringants Maraudeurs de Dalhousie.

L’entraîneur-chef Martin Albert est le premier à admettre que le manque de soldats dans le camp des Alpines a eu un impact réel dans le déroulement de la série.

«Dans trois de nos quatre défaites, nous avons perdu des avances de trois buts parce que nous n’avions plus de jus en troisième période», affirme le pilote des Alpines.

«Nous avons disputé toute la série avec seulement quatre défenseurs, alors qu’il nous manquait deux de nos meilleurs arrières en Christian Brideau et David Basque. Notre manque de profondeur nous a fait mal», admet-il.

Évidemment, la perte de plusieurs vétérans avant même que la saison ne débute n’est pas à dédaigner. Aucun club ne peut se permettre de perdre des bonshommes comme Martin McGraw, Kevin Landry, Daniel Basque, Jesse Mallais et Ulysse Brideau sans en payer le prix.

«C’est sûr que ça n’a pas aidé, mais il y a eu aussi d’autres événements qui ont rendu la saison difficile, précise Albert. L’éclosion de COVID-19 nous a également compliqué la vie. Depuis Noël, nous n’avons eu qu’un seul entraînement. C’est difficile de bâtir quelque chose quand tu ne peux pas pratiquer. L’épisode de la COVID-19 n’a vraiment pas été facile à traverser.»

Il n’en reste pas moins que la dernière saison a également eu du positif. Par exemple, malgré la perte de plusieurs vedettes à l’attaque, les Alpines ont prouvé qu’ils étaient encore redoutables quand vient le temps de remplir le filet adverse.

«Nous avons malgré tout marqué 27 buts en cinq matchs contre les Maraudeurs, souligne l’entraîneur. Habituellement, quand tu marques en moyenne cinq buts par match, ça devrait être suffisant pour gagner.»

Le rendement de Marc-André LeCouffe est un autre aspect positif à retenir de la dernière campagne. Séries éliminatoires incluses, l’ancien attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst a compilé 17 buts et 32 points en 17 rencontres. C’est évidemment autour de LeCouffe et de quelques autres gars que les Alpines comptent bâtir pour les prochaines saisons.

«Nous avons déjà commencé notre recrutement en vue de la prochaine saison, prévient Albert. Nous avons déjà ajouté plusieurs jeunes dans la dernière année et nous voulons en ajouter d’autres. C’est d’ailleurs dommage que certains jeunes n’ont pas saisi l’occasion pour venir tenter leur chance. J’en connais certains qui sont capables de jouer à ce niveau.»

«Les chances sont également excellentes pour que Daniel Basque et Jesse Mallais soient de retour cet automne, poursuit Albert. Et puis il est très possible que nous ayons une grosse surprise pour les partisans. Nous travaillons là-dessus.»

Les Alpines ont d’abord disposé des Mooseheads de Chaleur en quatre duels dans leur série quart de finale. Puis, en demi-finale face aux Maraudeurs, ils ont subi l’élimination en cinq parties.