Hockey universitaire: les Aigles Bleus éliminent les Tigers de Dalhousie

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont marqué pas moins de trois buts en désavantage numérique pour ainsi remporter une spectaculaire victoire de 5 à 4 sur les Tigers de l’Université Dalhousie, mardi soir, devant 550 spectateurs à Halifax.

Olivier-Luc Haché, Nathaël Roy, William Basque et Édouard St-Laurent (deux buts) ont marqué pour les vainqueurs.

La réplique est venue des bâtons de Brett Crossley, Shaun Miller, Matt Green et Chandler Yakimowicz.

Avec cette victoire, les Aigles éliminent les Tigers et passent en demi-finale des séries éliminatoires du Sport universitaire de l’Atlantique, où ils affronteront les redoutables Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, champions de la saison régulière et qui ont profité d’un laissez-passer dans la ronde précédente. Le premier affrontement aura lieu vendredi soir à Fredericton.

Les Tigers ont ouvert la marque en première période, mais deux filets, dont un en infériorité numérique de Olivier-Luc Haché, ont permis au Bleu et Or de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but.

La troupe de l’entraîneur Judes Vallée a augmenté sa priorité en début de deuxième période, avant de voir Dalhousie marquer à deux reprises et ramener tout le monde à la case départ.

Édouard St-Laurent a joué les héros durant le troisième vingt en marquant deux fois en désavantage numérique pour redonner l’avance aux siens une fois pour toute.

Les Tigers ont profité d’un avantage numérique en fin de match pour rétrécir l’écart à un seul but, mais n’ont pu créer l’égalité.

Édouard Montpetit a connu un autre fort match devant le filet des Aigles Bleus. Il a stoppé 33 des 37 tirs dirigés dans sa direction.