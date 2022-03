Billy Bezeau veut un quatrième titre

À part quelques rares fois, Billy Bezeau a toujours joué un rôle de premier plan au sein des équipes où il a eu l’occasion de faire montre de son grand talent. Au fil des ans, il a évidemment vécu de grands moments et d’autres moins bons. Et parmi les grands épisodes de sa longue carrière, il chérit plus que tout le championnat de 2004 avec les Tigres de Campbellton au niveau junior, ainsi que les sacres de 2014 et 2016 avec la formation senior du Au P’tit Mousse de Lamèque. Rien ne lui ferait plus plaisir que d’ajouter un quatrième titre avec les Marchands de Shippagan-les-Îles.

Mais pour ce faire, la commande est plutôt lourde. Leurs opposants dans la grande finale du Circuit Acadie-Chaleur sont les Maraudeurs de Dalhousie.

Une machine de guerre qui n’a toujours pas subi la défaite en temps réglementaire en 2021-2022.

En comptant les séries, la troupe de Luc Bernard a inscrit 77 buts en 13 matchs. Certains diront que c’est plutôt 84 buts, mais la victoire de 7 à 1 du 9 mars dernier contre les Alpines de Tracadie a été changée en revers de 1 à 0 en raison de la présence d’un joueur jugé illégal (Joey Bernard) dans leur alignement.

«C’est évident que les Maraudeurs sont les favoris depuis le début de la saison. La pression est donc sur eux. Je n’ai personnellement pas encore eu la chance de les affronter, mais tu n’as qu’à regarder leur fiche. Ils ont toute une équipe de hockey», affirme un Billy Bezeau un brin ratoureux.

«Des gars comme les frères Mockler (Ryan et Eric) sont toujours à surveiller, poursuit le défenseur de 35 ans. C’est une équipe qui est surtout axée sur l’attaque, alors que de notre côté nous ne donnons pas beaucoup de buts. Le mieux que nous puissions faire c’est de nous concentrer sur ce que nous faisons de bon. Ça devrait donner une excellente série.»

Bezeau est évidemment d’avis que l’expérience des Marchands, avec le présence des Samuel Paquet, Charles Bergeron, Pierre-Paul Roussel, Tommy Chiasson, Tommy Bezeau, Patrick Jones, Charles-Antoine Alain et Luc Williams, entre autres, a son importance.

«Notre expérience a justement fait une grosse différence contre Caraquet, soutient Bezeau. L’expérience des séries, ça ne s’achète pas. Oui nous avions plusieurs vieilles jambes, mais elles ont encore de l’énergie.»

«Contre les Maraudeurs, même si c’est quelque chose qu’on entend souvent, il faudra aussi jouer avec discipline.»

«Dans une finale, tout peut arriver. Le plus important quand tu as la chance de gagner un championnat, c’est de travailler dur. Il faut que chaque gars joue cette finale comme si c’était la dernière fois qu’il a l’occasion de le faire. Tu ne sais jamais quand tu auras la chance d’y retourner. Il faut que tu en profites», mentionne le numéro 17 des Marchands.

Lors des deux parties qui ont opposé les Marchands et les Maraudeurs en saison régulière, les équipes ont remporté une partie chacune. Les représentants du Restigouche ont triomphé 8 à 6 dans le premier duel en novembre, puis, en février, la formation de la Péninsule acadienne a eu le dessus 4 à 3 en fusillade.

Le premier match de la finale aura lieu vendredi au Palais de glace Inch Arran. La deuxième rencontre de cette finale 4 de 7 sera présentée dimanche au Centre Rhéal-Cormier.

Le travail inachevé des Maraudeurs

Les Maraudeurs de Dalhousie n’ont jamais caché leurs intentions de remporter un premier championnat dans la LHSAC. C’était leur objectif avant même que la saison ne débute et c’est encore plus le cas aujourd’hui à quelques dodos de la finale. En fait, c’était déjà le plan au printemps de 2020, avant que la pandémie ne mette fin aux activités du circuit pendant les demi-finales.

Les Maraudeurs ont encore dans la bouche un goût amer de cette période. Ils menaient alors leur série demi-finale 3-0 devant les Acadiens de Caraquet et c’était aussi le cas des Alpines de Tracadie face aux Mooseheads de Chaleur dans l’autre série. Depuis, ils vivent dans l’attente de terminer le travail.

«La COVID-19 nous a volé un championnat il y a deux ans, affirme le vétéran Ryan Mockler. Nous voulons donner un championnat à nos partisans qui n’ont jamais arrêté de nous encourager. Les gens d’ici sont fous de hockey (senior) et ils seront encore plus de 1000 pour chacune de nos parties à la maison pendant la finale.»

Mockler, qui a totalisé 16 points (9-7) pendant les cinq affrontements face aux Alpines en demi-finale, n’est nullement surpris de voir les Marchands de Shippagan-les-Îles. Il faut dire qu’il connaît plusieurs vétérans de l’équipe péninsulaire.

«Nous savons que les Marchands ont une bonne équipe et de notre côté, c’est clair qu’on se voyait aussi là où on est aujourd’hui. Ça devrait être une belle série. J’ai vu que les Marchands et les Acadiens ont joué des parties avec des petits pointages, alors que nous avons disputé quelques parties de football contre les Alpines. Quel genre de finale ça va donner? Je crois que nous allons nous rejoindre à mi-chemin là-dedans», indique Mockler avec humour.

L’attaquant de 39 ans est d’accord pour dire que l’attaque des Maraudeurs est la principale force de l’équipe. Luc Bernard peut compter sur trois trios en mesure de faire des dégâts dans les défensives adverses.

«Oui nous avons une bonne offensive avec trois trios capables de produire des gros buts, mais notre défensive est meilleure que ce qu’elle a montré dans la dernière série. Il ne faut pas oublier qu’il nous manquait quelques éléments importants dans les derniers matchs. Jonathan Doucet a encore quelques parties de suspension à purger, mais Devin Labillois, qui revient d’une suspension, et Corey Tait (blessé) sont de retour. Ça va nous aider en défensive», prévient Mockler.

Pour vaincre les Marchands, les Maraudeurs n’ont pas l’intention de trop se compliquer la vie. Selon Mockler, il faudra simplement continuer de jouer comme on le fait depuis le début de la saison.

«Il faut faire de l’échec-avant afin de passer le maximum de temps dans leur territoire. En contrôlant le jeu dans leur zone, nous allons finir par les fatiguer», confie Ryan Mockler.

Olivier Gendron (5-12=17), Robert Pelletier (4-10=14), Eric Mockler (4-7=112) et Jérémy LeBlanc (5-2=7) sont d’autres joueurs qui ont brillé à l’attaque pendant la série contre les Alpines.