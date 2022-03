De nouveaux immortels à Memramcook

Memramcook intronise trois individus et une équipe à son Mur de la renommée sportive. La cérémonie aura lieu dimanche au Monument-Lefebvre.

Selon la directrice des loisirs et de la programmation à Memramcook, Maryse LeBlanc, les organisateurs n’ont pu tenir l’événement au cours des deux dernières années en raison de la pandémie.

«Cette année, on aura deux intronisations pour l’année 2020 et deux pour 2021», précise-t-elle.

Léonard Cormier sera intronisé à titre posthume en tant que bâtisseur.

«Léonard a fait beaucoup pour la communauté, pour le terrain de golf et l’aréna», a fait savoir Maryse LeBlanc. Il a été entraîneur et a fait partie de plusieurs organismes communautaires.

Les Warriors de Memramcook, une équipe de balle-molle niveau junior, seront également reconnus. Ils ont été actifs sur le plan provincial au cours des années 1984 à 1989. Roger LeBlanc est l’un des joueurs ayant évolué au sein de cette formation. À l’époque, la balle-molle était fort populaire à Memramcook.

«Il y avait deux divisions: 1 et 2. La division 2 était remplie de jeunes. Ils ont décidé de former une équipe junior en 1984», explique-t-il.

Dès leur première année d’existence, les Warriors ont remporté le championnat provincial et ont représenté le Nouveau-Brunswick au championnat canadien. L’équipe de Memramcook a gagné le championnat provincial trois années d’affilée, dont celui de 1986 à Pré-d’en-Haut.

«Moi j’ai commencé en 1985», se rappelle Roger LeBlanc. Il a évolué durant cinq ans au sein de cette équipe gagnante. Les Warriors ont participé quatre fois au championnat canadien au cours de ces six années.

Donna Gallant et Roger LeBlanc sont les athlètes intronisés pour 2021. Donna Gallant a œuvré en patinage artistique. Elle a appris la bonne nouvelle en janvier.

«C’est ma fille qui a fait la nomination. J’ai trouvé que c’était spécial. Elle et ma mère ont préparé la nomination, ce qui m’a un peu surpris. Elle m’a annoncé: maman, je t’ai nominé et ç’a été accepté.»

La sportive a évolué sur patins jusqu’à l’âge de 23 ans.

«J’ai commencé à compétitionner probablement à l’âge de 9 ans», dit celle qui est aujourd’hui âgée de 49 ans.

«J’avais Robert Léger comme entraîneur. J’ai développé vite le goût pour la compétition parce que quand tu commences à gagner, c’est l’fun», dit-elle en riant.

Elle s’est distinguée sur la scène régionale à ses débuts, et ensuite sur le plan provincial.

À l’époque, elles étaient peu nombreuses dans le village à évoluer en patinage artistique.

Huit records Guinness

Roger LeBlanc a pour sa part évolué en tant que cascadeur pour une quarantaine d’années. Il s’est distingué sur la scène nationale et a même établi huit records Guinness. Il a présenté son dernier spectacle en juin 2019.

«Mon père nous a acheté notre premier trois roues en mars 1982. Je m’en souviens parce qu’aussitôt que je l’ai eu, j’ai commencé à faire des wheelies», dont le principe est d’élever la ou les roues d’avant et de rouler avec les deux roues arrière tout en demeurant sur l’engin.

«En 1986, j’ai vu quelqu’un qui faisait un wheelie avec 12 personnes sur son trois roues», explique le cascadeur. Il a tenté l’expérience avec 13 personnes, elle lui a servi de tremplin. Il a par la suite commencé à présenter des spectacles ici et là dans les Maritimes.

En 1988, il a fait le tour du Canada. Il est parti pour cinq mois et a présenté une cinquantaine de spectacles dans le cadre d’une tournée de monster trucks, entre Halifax et l’Île de Vancouver.

«C’était une vie de cirque, se rappelle le cascadeur. On se promenait de ville en ville avec trois à quatre shows par semaine.»

Tout en poursuivant les présentations de spectacles, Roger LeBlanc a établi son premier record Guinness en 2004: il a réussi à exécuter un wheelie sur une longueur de 200 pieds avec 16 personnes à bord sur un quatre roues. Le cascadeur a aussi réalisé un wheelie avec 15 personnes sur un trois roues. Il compte également d’autres records de wheelies avec deux et trois personnes sur un quatre roues, ainsi que le plus long réalisé avec un côte-à-côte, et le plus long wheelie à reculons. Il a établi un record de wheelie sur 11 kilomètres mais qui a été battu. D’ailleurs, quelques-uns de ses records ont entretemps été améliorés.

À noter que la cérémonie du 20 mars est gratuite à Memramcook, mais l’inscription est requise. Elle permet de reconnaître les accomplissements et les contributions de tous ceux et celles qui ont œuvré au fil des ans dans le milieu sportif de la municipalité.