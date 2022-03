Hockey Scolaire AA: Les Acadiens entendent poursuivre leur parcours parfait

Ce n’est pas une fiche parfaite qui garantit les victoires, rappelle l’entraîneur-chef de l’équipe de la polyvalente Louis-Mailloux (12-0-0) Léonce David.

«Ça fait sept ans que je coache, et je n’ai jamais vu de séries faciles, explique-t-il d’emblée. Souvent, on arrivait en série avec cet avantage mental, seulement pour se faire surprendre d’entrée de jeu. On a fini par gagner, mais c’est rarement facile.»

Avec la saison en dents de scie où la COVID s’est invitée, les Acadiens n’ont eu qu’une occasion de se mesurer à leurs rivaux de demi-finale.

«Le défi avec Chatham, c’est qu’on n’a pas joué contre eux depuis le mois de novembre. Quelle sorte d’équipe ont-ils? Comment jouent-ils? Quel est leur style de jeu? Je ne connais pratiquement rien sur eux. Je vais implanter mon système, et on va s’ajuster pendant la première période.»

La pandémie est aussi venue miner les forces des Acadiens cet hiver.

«On a perdu deux gros joueurs pendant les Fêtes. Comme le hockey était en pause, on a des élèves qui ont décidé de graduer en janvier avant le retour du hockey. Ils n’avaient plus l’intérêt académique sans hockey.»

Léonce David assure que son équipe pourra tout de même affronter la tempête.

«J’ai une bonne assez défensive et un bon gardien de but remporter des matchs quand même. Sauf que plutôt que de les gagner 7 à 2, on les gagne 4 à 2. Samuel Landry devant le filet – avec une moyenne de 2,5 buts par matchs – est notre pilier, il ne faut pas se le cacher. On a participé au tournoi à Moncton (Classique de Dieppe), et il était du calibre des gardiens AAA.»

Les Acadiens étaient la seule équipe de calibre AA à participer à la Classique. Il se sont malgré tout frayé un chemin jusqu’en demi-finale.

D’ailleurs, les deux seules défaites de l’équipe cette saison ont été contre des équipes de calibre AAA. Et il a fallu les deux meilleures équipes acadiennes de la province pour en venir à bout.

Ils se sont inclinés contre les Patriotes de la polyvalente Louis-J-Robichaud (10-0-1) à la Classique de Dieppe puis contre les Cavaliers de Clément-Cormier (9-2-0) au tournoi de Grand-Sault.

Si ces tournois ne donnent pas de points au classement pour les équipes, ça leur donne par contre l’occasion de se mesurer aux forces des autres conférences.

Vers les séries provinciales

Les gagnants des demi-finales de la conférence Nord se qualifient directement pour les finales provinciales. À moins de surprises, les Acadiens et les Prédateurs de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton (9-2-1) devraient s’y qualifier, pour rejoindre les deux équipes gagnantes de la conférence de l’Ouest. De ce côté, Woodstock High (13-1-1) affronte Southern Victoria (9-6-0) alors que les Élites de Thomas-Albert de Grand-Sault (10-3-2) affrontent les Castors de l’École Sainte-Anne (9-6-0) pour une place aux finales provinciales. Leur calendrier n’est pas encore publié.

Rivalité Campbellton-Caraquet

Comme chez les AAA, la finale provinciale fera place à un tournoi à la ronde, suivi d’une finale à match simple entre les deux meilleures équipes, ce qui fait place à au moins une autre rencontre entre Campbellton et Caraquet (ou deux s’ils se rendent en finale), une rivalité chaudement disputée cette année.

«On n’a joué que deux fois contre eux en saison régulière, puis une fois au tournoi de Caraquet. On les a battus à trois reprises. Ce sont deux grosses équipes défensives. D’après moi, l’attaque est égale, mais nous avons un gardien légèrement supérieur… pas pour rien enlever à leur gardienne (Élodie Lévesque) qui est super bonne. Je pense que c’est l’arrêt clé qui peut faire tourner le match.»

Les Acadiens amorçaient leur demi-finale mardi soir à domicile contre James-Hill de Chatham (4-7-1), alors que les Prédateurs commencent leur série contre l’école Marie-Esther de Shippagan (6-5-1) mercredi soir. Les deux prochains matchs (si nécessaire) se dérouleront à Campbellton.

«Important dans la vie d’avoir du plaisir», selon le gardien Samuel Landry

Si Samuel Landry a pris la décision de ne pas disputer une dernière saison avec le Moose du Nord, dans le Circuit interprovincial des moins de 17 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, c’est uniquement parce qu’il voulait jouer avec ses amis de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet.

«Comme je commençais ma 12e année, c’était ma dernière chance de jouer avec mes amis et devant ma famille tout en représentant mon école», révèle le gardien.

«Je savais aussi que nous aurions une bonne équipe. C’est important dans la vie d’avoir du plaisir», note-t-il.

Les Acadiens de la PLM ont effectivement une belle équipe de hockey. Landry devant le filet, le capitaine William Albert en défensive et le prolifique Justin Hébert à l’attaque sont le cœur de cette formation.

Il n’y a pas qu’eux cependant. Les jeunes Alexandre Moreau et Frédérick Godin, que l’entraîneur-chef Léonce David n’hésite pas à utiliser à outrance, sont deux défenseurs qui ont encore deux saisons d’éligibilité au niveau scolaire.

Et à l’attaque, outre Hébert, les Patrick D’Astous, Jonathan Baldwin, Jason Hébert et Miguel Blanchard sont également de redoutables marqueurs.

«Nous connaissons vraiment une super belle saison, indique Landry. Je n’ai pas peur de dire que c’est la plus belle saison de hockey de ma vie. C’est plaisant de jouer avec la gang de chums avec qui j’ai grandi. Nous passons de très beaux moments ensemble tout en représentant notre école.»

«Un truc qui explique nos succès, c’est le fait que nous avons des joueurs qui peuvent jouer plusieurs rôles. Nous avons une bonne chance de remporter le championnat provincial. Il faudra cependant rester concentré. Il faudra aussi éviter d’être trop confiants. C’est important de respecter l’adversaire», ajoute Samuel Landry.