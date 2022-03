CRH: Les Draveurs pourront-ils causer une surprise encore plus grande?

Dans les faits, ils sont peu nombreux les gens qui voyaient les Draveurs du Bas-Madawaska se retrouver dans le carré d’as. Après tout, ils ont pris le dernier rang de la saison régulière et, mis à part leur gardien Pierre-Olivier Lemieux, on ne retrouve pas vraiment de grandes vedettes. Mais voilà, le hockey se joue sur la glace et c’est ce que les Draveurs ont fait devant le Dynamo de Kedgwick dans la série précédente.

N’empêche qu’on ne donne pas cher de leur peau face aux puissants Panthères du Haut-Madawaska, les champions du classement régulier.

Lors de leurs trois parties contre les Panthères, les Draveurs ont baissé pavillon 10 à 3, 7 à 5 et 4 à 3.

Le vétéran Alexandre Violette, qui trimballe son baluchon depuis une vingtaine d’années dans le CRH, soutient que ses coéquipiers et lui ont grandement confiance en leurs moyens.

«Nous ne souffrons d’aucun complexe d’infériorité, prévient Violette. Nous savons que les Panthères ont d’excellents joueurs, mais nous venons de jouer une série où les gars ont su démontrer un bon joueur collectif. Nous jouons présentement notre meilleur hockey de la saison. Nous faisons attention aux petits détails et nous jouons avec intensité.»

«C’est vrai que nous n’avons pas vraiment de vedettes, mais tout le monde fait sa part dans notre équipe. Et puis, nous avons un excellent gardien avec P.-O. Pour nous battre, les Panthères devront jouer du très gros hockey. De notre côté, nous sommes prêts à mettre l’effort pour gagner la série. Nous avons l’intention de leur rendre la vie difficile», révèle Alexandre Violette.

Dans le camp des Panthères, Danny Chiasson est d’avis que l’équipe aura besoin d’un peu de temps pour retrouver son rythme.

«Ça fait un mois que nous n’avons pas joué, indique Chiasson. Notre expérience devrait cependant nous aider à retrouver rapidement notre rythme.»

Danny Chiasson croit que les Draveurs méritent d’être pris au sérieux. Après tout, ils viennent d’éliminer une bonne formation avec le Dynamo.

«Ça démontre que la saison ne veut pas dire grand-chose, parce qu’honnêtement je ne voyais pas les Draveurs battre le Dynamo. Quand ils ont leur alignement au complet, ils ont prouvé qu’ils sont capables de compétitionner», mentionne-t-il.

«C’est pourquoi je m’attends à ce que la série soit beaucoup plus serrée que ce dont les gens s’imaginent. Ils ont de très bons vétérans dans leur équipe, des gars qui savent comment fonctionne le hockey des séries. Et puis ils ont un très bon gardien», dit-il.

«Pour nous, il sera important de bien jouer en défensive. En tout cas, beaucoup mieux que nous ne l’avons fait en saison. Notre jeu défensif a été pas mal tout le temps notre problème dans les dernières années. Pas à cause de nos défenseurs, mais bien en raison de notre jeu collectif dans notre territoire», ajoute Danny Chiasson.

Outre Chiasson, Dean Ouellet, Alex Émond, Peter Trainor, Sébastien Bernier, Alexandre Roy, Alain Michaud, Alex Larochelle, Andy Chiasson et le gardien Billy Asselin forment le noyau dur des Panthères.

Du côté des Draveurs, les éléments les plus importants sont, outre Violette et Lemieux, Jesse Colborne, Samuel Gagnon, Jason Martin, Éric Roy, Paul Pelletier, Jeffrey Akerley, Mackenzie Keirstead, Vincent Poitras et Jérémy Sirois.

Notons que Samuel Gagnon, qui soigne un doigt fracturé, est un cas douteux pour le premier match de la série.

Le premier match de cette série demi-finale 4 de 7 sera présenté vendredi soir au Centre sportif Docithe-Nadeau de Saint-François. Le deuxième duel prendra l’affiche samedi au Palais des sports de Saint-Léonard.