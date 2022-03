Les Aigles Bleus espèrent poursuivre sur leur lancée

Avec une victoire 5 à 4 mardi soir dans le troisième et ultime match dans leur série quart de finale contre les Tigers de l’Université Dalhousie, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton sont maintenant à deux petites victoires du championnat national de U Sports, qui se tiendra à Halifax à partir du 31 mars.

«Autre que quelques cheveux blancs en plus, je suis content de mes gars, résume d’emblée l’entraîneur-chef du Bleu et Or, Judes Vallée avec humour. Tout le monde comprend son rôle et ce qu’il a à faire. Depuis les six dernières parties, on a pris une erre d’aller qu’on aurait aimé trouver avant les Fêtes, mais avec tout ce qui s’est passé (blessure, pause pandémique), ç’a été difficile. Après les Fêtes, il fallait pratiquement se présenter dans le vestiaire: “t’es qui toi?” (rires).»

Le Bleu et Or présente un dossier de 4-1-1 à ses six derniers matchs, séries incluses.

Les succès de mardi soir sont beaucoup attribuables à l’échec avant dont nous parlait l’entraîneur plus tôt cette semaine. Trois des cinq buts des Aigles ont été marqués en désavantage numérique, ce qui explique les nouveaux cheveux blancs de Vallée.

«Ça démontre que notre désavantage numérique va bien. Non seulement il bloque les buts, mais il en produit également. C’est très intéressant.»

Qui dit désavantages numériques, dit punitions. Y a-t-il un problème de discipline?

«Non non non ce n’est pas un problème, assure Vallée. Écoute, ce n’est pas facile pour une équipe acadienne de jouer en Nouvelle-Écosse quand t’es les Aigles Bleus… Mais comme on s’est dit au dernier match, on va contrôler ce qu’on peut contrôler. Ce qu’on peut contrôler, c’est notre attitude. On va se concentrer sur notre match même s’il y a de mauvaises punitions. Quoique le dernier match a été très bien arbitré», concède-t-il.

Difficile à croire qu’il y a à peine un mois, on attendait toujours l’éclosion de l’édition 2021-2022 du Bleu et Or.

«On a changé quelques petites choses, mais pour le reste, ce sont les joueurs qui font le travail. Chapeau! Je suis vraiment fier d’eux. On s’en va à Fredericton contre une équipe qu’on connaît… Les gars écrivent notre histoire», image Vallée.

En demi-finale, les Aigles Bleus affronteront les Reds de UNB, détenteur d’un dossier de 21-3 en saison. Le premier match de cette série 2 de 3 aura lieu dans la capitale provinciale vendredi. Les deux équipes se transporteront ensuite à Moncton dimanche. Si un troisième match est nécessaire, il aura lieu à Fredericton, mardi. Toutes les rencontres sont à 19h.

«L’atmosphère du vestiaire est gagnante. On a des gars qui ont décidé de s’épauler et ça fait toute une différence. (Le gardien) Étienne Montpetit y est aussi pour quelque chose, il joue très bien. C’est vraiment le concept d’équipe qui est fort présentement qui fait qu’on a du succès. Ce n’est pas un, ce n’est pas l’autre: c’est tout le monde ensemble. C’est un paquet de petits détails qui fait qu’on gagne des matchs.»

«Notre adversaire va être coriace. Chaque année, il y a des équipes Cendrillon. Beaucoup de monde nous voit déjà battus contre les Reds, mais j’ai confiance qu’on peut causer la surprise», de conclure Judes Vallée.

Avec leur laissez-passer pour la demi-finale, le dernier match des Reds remonte au 5 mars. En raison des deux championnats U Sports annulés à cause de la COVID, les Reds sont toujours les champions nationaux en titre, remporté en 2019 contre l’Université de l’Alberta.