Hockey senior: une série qui s’annonce longue entre Saint-Quentin et Saint-Basile

Si les trois duels qui ont opposé les deux équipes en saison régulière sont un avant-goût de ce qui attend les amateurs du Circuit régional de hockey dans les prochaines semaines, les As de Saint-Basile et les Castors de Saint-Quentin nous réservent tout un spectacle.

En saison, donc, les Castors ont beau avoir eu le dernier mot dans chaque partie, le résultat final aurait pu être dans l’autre sens avec un peu de chance pour les As. Ainsi, les Castors ont signé des gains de 3 à 2 (en prolongation), 5 à 4 et 7 à 5.

Le vétéran des Castors Maxime Cayouette convient que ces résultats compliquent drôlement le jeu des prédictions. D’autant plus que les deux formations étaient privées de joueurs importants dans chacune de ces trois confrontations.

«C’est la première fois que les deux clubs vont se mesurer avec leur équipe complète, affirme Cayouette. Les As sont une formation que nous respectons beaucoup. Dans les dernières années, même si l’équipe ne gagnait pas souvent, les As trouvaient toujours une façon de nous donner de la misère.»

La présence de Kevin Gagné dans le camp des As est un autre élément qui ajoute au mystère de cette demi-finale 4 de 7.

«Gagné est définitivement l’un des trois meilleurs joueurs de la ligue. Il faudra lui apporter une attention particulière. En même temps, je n’ai jamais vu une équipe gagner avec un seul joueur», mentionne Cayouette avec justesse.

Chez les As, le jeune défenseur Vincent Rioux prédit évidemment une série nettement plus difficile que ne l’a été celle contre le Thunder de Perth-Andover – que les As ont remporté en quatre parties consécutives.

«Nous abordons cette série contre les Castors un match à la fois. Ce sont deux équipes qui ressemblent au niveau de la vitesse. Nous sommes excités par la progression de notre équipe. Le club a beaucoup changé ces dernières années grâce à une cure de rajeunissement. Ce sera maintenant à nous de prouver que nous sommes les meilleurs à ce stade-ci de la saison. Ça devrait donner une série excitante. Pour les battre, nous devrons travailler plus fort qu’eux», indique l’ancien porte-couleurs du Blizzard d’Edmundston.

De son côté, l’entraîneur-chef des As Marco Clavet n’avait pas seulement le retour au jeu de Kevin Gagné à confirmer, mais aussi celui de Samuel Cyr.

«Je n’ai pas encore décidé si je vais utiliser Kevin comme attaquant ou comme défenseur. On verra selon nos besoins. Nous savons que nous pouvons rivaliser avec eux. Nous avons une belle profondeur et personnellement je m’attends à une longue série», indique Clavet.

Maxime Cayouette croit lui aussi que ça pourrait être une longue série.

«Ce serait une énorme erreur de notre part de prendre les As à la légère. Nous avons la chance d’avoir beaucoup de joueurs d’expérience qui apportent un leadership qui n’est pas comparable dans la ligue. Ce sera à nous de capitaliser là-dessus. Nos vétérans ont encore faim pour un autre championnat parce qu’ils ne seraient pas ici sinon», ajoute le vétéran des Castors.

Peter Boyd, Eddie Banville, Mathieu Haché, Maxime Cayouette, Brandon Coulombe, Luc Deschênes, Adam Crowe, Mathieu Labrie, Alexis Dubé, Jason Thibault et le gardien Travis Fullerton sont parmi les joueurs à surveiller dans le camp des Castors. Dans l’autre vestiaire, il faudra avoir à l’œil les Liam Leonard, Kevin Gagné, Samuel Cyr, Vincent Rioux, Christian Sirois, David Carrier, Nolan Alward, Christian Lévesque, Nicholas Jessome, Alex Lavoie, Justin Lush et le gardien Jonathan Connely.

Le premier duel a lieu samedi soir au Centre culturel de Saint-Quentin. Les deux équipes se retrouveront dimanche après-midi au Centre Jean-Daigle d’Edmundston pour le deuxième match.