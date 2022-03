La prolongation évitée grâce à Cayouette

Un but de Maxim Cayouette avec seulement 15 secondes à écouler au tableau indicateur a permis aux Castors de Saint-Quentin de l’emporter in extrémis par la marque de 4 à 3, dimanche, dans le deuxième match de leur série demi-finale les opposant aux coriaces As de Saint-Basile. La série est maintenant à égalité 1-1.

Les Castors ont ainsi joué le même tour que les As leur avait joué vendredi en gagnant sur la patinoire adverse.

En plus de son but, Cayouette a également obtenu une mention d’aide. Peter Boyd (1-1), Gino Ouellet (1-1) et Adam Crowe ont été les autres buteurs des Castors.

Travis Fullerton a effectué 32 arrêts dans la victoire.

Samuel Cyr (2-1) et Alex Lavoie ont marqué pour les As qui menaient 2 à 0 après 20 minutes de jeu.

Jonathan Connely a repoussé 36 des 40 lancers dirigés vers lui.

Vendredi, Kevin Gagné s’est chargé du spectacle en y allant du but de la victoire et trois mentions d’aide dans le gain de 6 à 3 des As.

Les autres buts des As ont été réussis par Nolan Alward (1-2), Liam Leonard (1-1), Christian Lévesque (1-1), Christian Sirois et François Bois. Jonathan Connely a effectué 25 arrêts pour empocher le gain.

Eddie Banville (1-1), Peter Boyd et Maxime Cayouette ont assuré la riposte des Castors. Mathieu Labrie a obtenu trois passes. Travis Fullerton a bloqué 25 des 30 tirs des As.

La date du troisième match sera annoncée sous peu.