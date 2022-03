Le Titan ne perd plus

Et voilà une sixième victoire consécutive.

Mené par ses gros canons, le Titan d’Acadie-Bathurst (30-14-4) a triomphé des Eagles du Cap-Breton 5 à 2, dimanche, devant un peu plus de 1500 spectateurs au Centre régional K.-C.-Irving.

Riley Kidney, qui décidément maintient le rythme, a atteint le plateau des 70 points en y allant d’une performance d’un but et deux passes.

Hendrix Lapierre, Miguël Tourigny, Bennett MacArthur et Jacob Melanson ont pour leur part récolté un but et une passe chacun. Le défenseur Harijs Brants a lui aussi connu une bonne rencontre avec une passe et un différentiel de +3. Brants affiche un rendement de +6 dans ses trois derniers matchs.

Jan Bednar a repoussé 28 des 30 tirs dirigés vers lui pour signer sa 20e victoire de la saison.

Émile Hegarty-Aubin et Carter McCluskey ont marqué les buts des Eagles (12-29-6).

Nicolas Ruccia a fait face à 37 lancers devant la cage des Eagles.

La troupe de l’entraîneur Jason Clarke reprend l’action jeudi et vendredi en livrant deux matchs en autant de soirs aux Mooseheads de Halifax au Scotiabank Centre.