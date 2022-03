Les Aigles Bleus raflent 12 médailles, dont sept d’or

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont cassé la baraque, en fin de semaine, aux Championnats d’athlétisme en salle de Sport universitaire de l’Atlantique présentés au CEPS Louis-J.Robichaud du campus de Moncton. Contre toute attente, les représentants du Bleu et Or ont raflé 12 médailles, dont sept premières positions.

Choisi athlète masculin par excellence de ces championnats, la recrue Max Mazerolle a été particulièrement brillant avec trois podiums d’or, dont celui du 60m haies en 8,44 secondes, à seulement 10 centièmes du record du SUA appartenant depuis 2017 à Matthew Coolen de l’Université Dalhousie. Ça lui a du même coup permis de battre le record de l’U de M qui était la propriété de Robert Landry depuis 1986. Même que la marque de Landry (8,75s) au 60m haies a un certain temps été le record de l’Atlantique.

Mazerolle a également triomphé au saut à la perche avec un bond de 3,40 mètres, de même qu’en heptathlon avec une récolte de 4307 points.

En heptathlon, il a entre autres dominé le 60m (7,26s), le lancer du poids (10,83m), le saut en longueur (6,32m), le saut à la perche (3,60m) et le 60m haies (8,74s). Il a aussi pris le 3e rang dans l’épreuve du 1000m (3min12,68s) et le 4e échelon au saut en hauteur (1,60m).

«C’était mon objectif d’aller chercher trois médailles d’or, affirme Mazerolle. C’est sûr que j’aurais aimé avoir un meilleur pointage en heptathlon, mais 4307 est quand même un beau pointage. En fait, tout a été comme je le voulais.»

Le lanceur Samuel Bourque, lui aussi une recrue, en est un autre qui a épaté la galerie avec deux médailles d’or au cou, soit au poids et au marteau. Il en a de plus profité pour établir deux nouveaux records de l’U de M dans ces disciplines. Bourque a atteint les 16,35m au lancer du marteau, ainsi que 16,59m au lancer du poids.

«Je n’étais pas certain de l’emporter au lancer du poids, révèle Bourque. Cela fait trois ans que j’attends la chance de participer à ces championnats. J’avais beaucoup d’énergie dans mon corps et ça m’a permis d’établir un record de l’U de M et chez les moins de 23 ans au niveau provincial. Mon entraînement constant au cours des années, en plus de ceux qui m’ont appuyé, sont les raisons de mes succès aujourd’hui.»

Caroline Gagnon, au 60m haies (9,09s), et Kyla Hughes, au lancer du poids (12,26m), ont obtenu les deux autres médailles d’or du Bleu et Or. Notons que le temps de Gagnon représente une nouvelle marque à l’U de M.

«J’espérais pour le mieux et j’ai réussi, confie Gagnon. Je suis restée dans mon couloir de course et j’y suis allée une haie à la fois. Tout a bien tourné. C’était seulement ma deuxième compétition à vie au niveau universitaire.»

«Ce n’est pas ma meilleure saison, mais j’ai fait mon possible aujourd’hui, a pour sa part indiqué Hugues. Je vais continuer à m’entraîner pour les Nationaux.»

Les Aigles Bleus ont aussi mis la main sur deux médailles d’argent. Il y a d’abord l’équipe de relais féminin 4 x 200 (1min48,98s), dont faisait partie Gagnon, de même que Roxanne Albert, Hilary MacLean et Véronique Omalosanga. Cette dernière a aussi remporté le bronze au 60m (7,90s). L’autre médaille d’argent a été l’œuvre de Rachelle Haché au lancer du marteau (14,48m).

Outre Omalosanga, Lucas Poirier au lancer du poids (10,99m) et Monty Kpan à l’heptathlon (3691 points) sont parvenus à se hisser sur la troisième marche du podium. Kpan a entre autres pris le premier rang au saut en hauteur, la deuxième place au 60m, le troisième échelon au lancer du poids, saut en hauteur et 60m haies, ainsi que la quatrième position au saut à la perche et au 1000m.

Les représentants de l’U de M ont par ailleurs terminé à cinq reprises au pied du podium. Ces quatrièmes positions ont été réalisées par Valérie Déry (saut en hauteur), Rachelle Haché (lancer du poids), Jérémie Thériault (triple saut), Monty Kpan (60m haies) et l’équipe masculine de relais 4x200m (Samuel Robichaud, Jasmin Tardif, Lucas Poirier et Jérémie Thériault).

Dans le classement des équipes, les garçons ont également créé la surprise en terminant en troisième position avec 68 points derrière les Tigers de Dalhousie (138,5 points) et les Reds de UNB (95 points). Les filles, quant à elles, ne sont pas en reste puisqu’elles ont pris le quatrième rang avec 44 points, à seulement 16 points des X-Women de St. Francis Xavier (60 points). Les Tigers (153 points) et les Reds (76 points) se sont emparés des deux premières places.

Samuel Bourque a mérité l’or au lancer du marteau et au lancer du poids, en fin de semaine. Il représenta les Aigles Bleus dans ces deux discplines aux Champoinnats canadiens qui auront lieu à Saint-Jean. – Gracieuseté: normand Léger Rachelle Haché a elle aussi tiré son épingle du jeu dans le camp du Bleu et Or avec une belle médaille de bronze au lancer du marteau. – Gracieuseté: Normand Léger

Une très belle saison d’athlétisme pour l’U de M

Six prix sur les sept en lice du côté masculin, quatre athlètes qui sont qualifiés pour les Championnats canadiens en salle, qui auront lieu à Saint-Jean du 31 mars au 2 avril, et désormais la certitude que le meilleur est à venir pour les deux jeunes équipes de l’U de M. Voilà le constat qu’il faut retenir à la suite des Championnats de l’Atlantique présentés en fin de semaine au domicile des Aigles Bleus.

Ainsi, Max Mazerolle, fort de ces trois podiums d’or, a été nommé l’athlète masculin par excellence de la compétition de l’Atlantique. Une récompense hautement méritée pour celui qui sera à Saint-Jean, où il va rivaliser avec la crème de l’heptathlon et les meilleurs sprinteurs de haies sur la scène canadienne universitaire.

Samuel Bourque, lui, a réussi un doublé en étant choisi la recrue de l’année et l’athlète par excellence sur pelouse.

Steve LeBlanc a été récompensé pour ses efforts en étant choisi l’entraîneur masculin de l’année, alors qu’Earl Church a lui été choisi l’entraîneur bénévole de l’année. Afin d’honorer son travail dans la communauté, l’athlète Alain Lavoie s’est vu remettre le Prix communautaire de l’année chez les garçons.

Pour tout dire, le seul prix qui a échappé au Bleu et Or est celui de l’athlète par excellence sur piste. C’est le sprinteur Promise Akachukwu, des Capers de l’Université du Cap-Breton, qui a reçu le prix.

Outre Max Mazerolle, Samuel Bourque (lancer du poids et lancer du marteau), Kyla Hughes (lancer du poids) et Caroline Gagnon (60m haies) ont obtenu leur laissez-passer pour les Championnats canadiens.

«C’est la première fois depuis 2001 que l’université envoie quatre athlètes aux Nationaux, révèle Steve LeBlanc. Et encore là, en 2001, c’était uniquement en raison qu’il s’agissait d’une équipe de relais (garçons). Sur le plan individuel, je n’ai aucune idée quand les Aigles Bleus ont envoyé autant d’athlètes.»

Invité à commenter les résultats du week-end, LeBlanc avoue que ses athlètes l’ont agréablement surpris.

«Je sais par exemple que Samuel allait avoir une belle année, mais jamais à ce niveau. Au lancer du poids, il a même une chance d’aller chercher une médaille à Saint-Jean», mentionne l’entraîneur.

«Je suis également très fier de la troisième place au classement pour les garçons. Je croyais davantage au cinquième rang et peut-être si tout allait bien au quatrième échelon. Mais une troisième place c’est incroyable. Nos athlètes étaient inspirés en fin de semaine. Pour tout te dire, nous aurions été contents d’une récolte de cinq ou six médailles. D’en avoir gagné 12 dépasse nos prédictions», note-t-il

Steve LeBlanc ajoute que les médailles de bronze de Lucas Poirier (lancer du poids) et Monty Kpan (heptathlon).

«Lucas, nous l’avions seulement inscrit au concours du lancer du poids en espérant qu’il nous donne quelques points pour le classement des équipes. Marty aussi nous a grandement surpris à l’heptathlon», souligne LeBlanc.

Le mot de la fin appartient à Max Mazerolle.

«C’est la joie à l’appartement aujourd’hui. J’ai gagné trois médailles d’or et le titre d’athlète par excellence de la compétition, mon coloc Lucas a remporté une médaille de bronze et mon autre colocataire, Jérémie (Thériault) est passé tout près de gagner une médaille en terminant au quatrième rang au triple saut», confie avec bonheur Max Mazerolle.