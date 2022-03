Hockey senior: Dalhousie ne baisse pas les bras

Si les Maraudeurs de Dalhousie sont secoués de tirer de l’arrière 2-0 dans la finale de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, il n’est toutefois pas question de baisser la tête ou de paniquer devant les Marchands de Shippagan-les-Îles. Au contraire, les champions de la saison régulière gardent la tête haute (et froide).

Mardi soir, alors qu’ils auront l’occasion de jouer devant leurs bruyants partisans au Palais des glaces Inch Arran, le mot d’ordre dans le camp des Maraudeurs est de disputer leur meilleur match de la saison et du même coup s’emparer du momentum.

Robert Pelletier, qui n’est pas du genre à se cacher derrière des clichés, est le premier à admettre que son équipe est ébranlée de tirer de l’arrière 2-0 dans la série.

«C’est tout un wake-up call que nous avons eu là. Surtout après le premier match, parce que je trouve que nous avons beaucoup mieux joué hier (dimanche). Même qu’avec un peu de chance, nous aurions pu gagner. Malheureusement, les unités spéciales des Marchands ont été nettement supérieures aux nôtres. Nous n’avons pas su capitaliser sur nos chances en avantage numérique», affirme Pelletier.

«À quelque part, notre série contre les Alpines de Tracadie, où il n’y avait pas vraiment de plan de match défensif de leur part, ne nous a pas aidé. Nous avons ensuite été déstabilisés quand nous nous sommes retrouvés devant les Marchands», note-t-il.

Le rapide numéro 9 des Maraudeurs assure toutefois que lui et ses coéquipiers n’ont vraiment pas perdu espoir de renverser la vapeur.

«Il n’y a personne qui panique. Nous avons toujours confiance en nos chances. Le hockey est un sport de momentum et c’est ce que nous voulons aller chercher demain soir (mardi). Et avec une grosse victoire, nous espérons semer le doute dans la tête des Marchands», indique Pelletier.

Justement, l’entraîneur-chef des Marchands, André-Oliva Roussel, n’est pas savoir que les Maraudeurs sont loin d’être éliminés.

«Ça fait du bien de mener la finale 2-0, mais nous ne sommes à l’abri de rien. Je me souviens que comme joueur, j’ai vu notre équipe à Lamèque tirer de l’arrière 3-1 en finale contre les JC’s de Bouctouche et nous avons finalement gagné le championnat en deuxième période de prolongation dans le septième et ultime match», raconte Roussel.

«La série est donc très loin d’être terminée. Nous parlons des Maraudeurs de Dalhousie. Ils n’ont pas perdu un match en temps régulier pendant la saison. On ne doit pas oublier qu’il y a plusieurs excellents joueurs dans cette équipe. Des gars comme les frères Mockler, Ryan et Eric, Olivier Gendron, Robert Pelletier et bien d’autres sont tous des gars qui peuvent te faire mal à l’attaque», indique le pilote des Marchands.

Ceci dit, André-Oliva Roussel n’a pas le sentiment que son équipe est chanceuse de se retrouver en avance 2-0.

«Les gars ont travaillé pour gagner ces deux matchs. Ils sont en mission et l’esprit d’équipe est incroyable. Les gars sont soudés comme c’est pas possible. Dans les deux premiers matchs, ils ont suivi le plan à la lettre et nos unités spéciale ont été remarquables. J’ai particulièrement aimé le travail du jeune Yan Toth. Il est en train d’éclore le jeune. Il veut toujours s’améliorer», mentionne Roussel.

Reste maintenant à voir si les Marchands parviendront à acculer les Maraudeurs au pied du mur. Robert Pelletier, pour un, en doute fort.

«Nos partisans vont avoir droit à une bien meilleure performance de notre part dans la troisième partie de cette finale. C’est ce qui est plaisant en jouant les deux soirs. Tu peux te reprendre rapidement. C’est sûr que ce n’est pas évident avec la famille et le travail, sans oublier nos femmes qui sont pas trop contentes, mais nous avons beaucoup de plaisir à jouer au hockey à ce temps-ci de l’année. Cette finale, elle va aller à l’équipe qui va vouloir la gagner davantage», termine le jeune vétéran des Maraudeurs.