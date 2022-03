L’Acadien Dominic Cormier obtient un essai avec le Rocket de Laval

Quand un hockeyeur rêve à la Ligue nationale, le plus important pour lui est de continuer d’y croire, peu importe le chemin qu’il devra emprunter pour y arriver. Si certains l’ont plus facile en se démarquant dès leur jeune âge, et c’est tout à leur honneur, d’autres doivent s’armer de patience et continuer à avancer, souvent dans l’anonymat, en travaillant encore plus fort. Il s’agit de saisir les opportunités quand elles se présentent. Dominic Cormier fait partie de cette dernière catégorie.

Originaire de Moncton, le défenseur à caractère offensif continue de gravir les échelons.

Un coup de patin à la fois.

L’Acadien vient justement de franchir une autre étape en acceptant un essai professionnel avec le Rocket de Laval. Pour celui qui évolue en temps normal avec les Royals de Reading, dans la Ligue de la Côte-Est (ECHL), il s’agit d’un deuxième essai dans la Ligue américaine en 2021-2022. Plus tôt cette saison, il a disputé une partie avec les Thunderbirds de Springfield.

Cormier venait à peine de terminer son match face au Thunder d’Adirondack, vendredi soir, quand il a appris l’heureuse nouvelle à la suite d’un coup de fil de son agent Bryce Milson.

«J’ignorais que le Rocket s’intéressait à moi. Ç’a été une belle surprise», révèle le patineur de 5 pieds 11 pouces et 180 livres.

Ironiquement, Cormier n’est pas le seul défenseur à obtenir un essai avec le Rocket puisque le Franco-Ontarien Nicolas Mattinen, un bonhomme qu’il a connu alors qu’ils évoluaient tous les deux pour les Gee Gees de l’Université d’Ottawa en 2019-2020, fait lui aussi ses débuts cette semaine.

«J’ignore quand est-ce que je vais jouer une première partie, mais je vais sûrement le savoir cette semaine, confie Cormier. J’ai un peu parlé avec (l’entraîneur-chef) Jean-François Houle et il m’a dit qu’il avait hâte de me voir sur la glace à Laval. Il m’a également dit qu’il voulait que je joue de la même façon que je le faisais à Reading. Je connais une belle saison jusqu’ici.»

En d’autres mots, le Rocket espère que Cormier parviendra à apporter un élément offensif à l’équipe. Dans l’ECHL, Cormier faisait partie des 20 meilleurs pointeurs parmi les défenseurs du circuit avec une récolte de 31 points en 52 parties. Ses 14 buts le place de plus au quatrième échelon à ce chapitre dans le circuit.

Parcours inusité.

Dominic Cormier en a fait du chemin depuis qu’il a terminé son stage junior majeur avec les Tigres de Victoriaville en 2018-2019.

Après une brillante première saison avec les Gee Gees au niveau universitaire, où il a compilé 20 points (3-17) en 27 parties, Cormier décide de quitter l’université pendant la saison morte afin d’accepter une offre de l’organisation de Reading dans l’ECHL.

Le hic, c’est que la pandémie force les Royals à disputer la saison 2020-2021, comme c’est aussi le cas de plusieurs autres équipes du circuit. Cormier en est quitte pour se dénicher du boulot ici et là. Il dispute ainsi sept rencontres avec le Rush de Rapid City, sept autres avec les Nailers de Wheeling et enfin 33 avec les Americans d’Allen.

Cormier a également droit à un essai avec le club-école des Penguins de Pittsburgh dans la Ligue américaine à Wilkes-Barre/Scranton. Il n’y dispute cependant aucun match. En tout est partout, il se contentera d’une récolte d’un but et quatre passes en 47 rencontres.

Il refuse toutefois de voir cette première campagne professionnelle d’un mauvais œil. Au contraire.

«Toutes ces aventures m’ont plutôt aidé, raconte-t-il. Jamais je n’ai regretté d’avoir quitté les Gee Gees. Je n’ai pas quitté sur un coup de tête. Ce n’est surtout pas une décision que j’ai prise en une journée. Bien sûr que ça n’a pas été facile de quitter l’université. Mais quand j’ai pris ma décision, je savais que je ne pouvais maintenant que regarder de l’avant.»

Cormier espère maintenant en faire assez pour convaincre l’organisation des Canadiens de Montréal à lui faire signer un contrat de la Ligue américaine pour la prochaine saison. En tout cas, il est hors de question de penser à s’exiler en Europe tant qu’il continue de voir des opportunités se présenter devant lui.

«J’ai seulement 24 ans et j’ai encore beaucoup de hockey devant moi, avance-t-il. Avec la saison que je connais à Reading, ça me donne confiance pour l’avenir.»

Et si jamais l’essai à Laval ne fonctionne pas, il réintégrera l’alignement de Reading avec l’espoir de les mener jusqu’au championnat.

«Dès le jour 1, l’objectif de l’équipe a toujours été de gagner la Coupe. Nous formons l’une des meilleures équipes de la ligue – NDLR: Les Royals (34-14-8) trônent au premier rang de la division Nord -. Nous avons huit défenseurs qui seraient capables de jouer régulièrement dans un top-4 au sein de n’importe quel autre club de la ligue. Nous avons une équipe qui peut aller très loin dans les séries.»

D’ancien Titan à agent

Pour ceux et celles qui se demandent où ils ont déjà entendu le nom de l’agent Bryce Milson, ce dernier est originaire de Miramichi et il est un ancien porte-couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst.

Il travaille désormais au sein de l’agence The Will Sports Group (WSG).

D’ailleurs, l’agence représente plusieurs visages connus des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick puisqu’on y retrouve, outre Dominic Cormier, l’ancien arrière étoile des Sea Dogs de Saint-Jean Thomas Chabot, des Sénateurs d’Ottawa, ainsi que l’ancien des Wildcats de Moncton David Savard, des Canadiens de Montréal.

Le Dieppois Samuel Savoie, des Olympiques de Gatineau, Noah Ryan, du Titan, et Evan Nause, des Remparts de Québec, sont d’autres joueurs qui sont représentés par cette agence qui compte parmi ses agents un certain Dominic DeBlois, le fils de l’ancien entraîneur des Alpines de Moncton Lucien DeBlois.