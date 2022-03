Finale de Coupe Canada Juniors: Courtney Charlong termine en tête du classement

La patineuse de vitesse de Campbellton, Courtney Charlong, a brillé en fin de semaine lors de la finale de la Coupe Canada Juniors de patinage sur courte piste.

L’automne dernier, en pleine pandémie de COVID-19, Courtney – à peine âgée de 15 ans – a pris la déchirante décision de laisser famille et amis derrière pour parfaire sa maîtrise de la discipline au Centre d’entraînement Gaétan Boucher, à Québec. Le pari s’est avéré payant. La jeune athlète a littéralement volé le spectacle lors du dernier rendez-vous de la saison.

La Coupe Canada Juniors, qui se déroulait cette année à Richmond en Colombie-Britannique, regroupait les meilleurs espoirs du pays dans cette discipline. Classée troisième au classement général à son arrivée, l’athlète restigouchoise s’y est illustrée en mettant la main sur trois premières places, soit deux aux 500 m et une aux 1000 m. Avec un cumulatif de 35 931 points, elle a terminé au premier rang de la compétition chez les femmes.

Courtney peut également se targuer d’avoir réussi à participer à toutes les finales A – donc les plus relevées – dans sa catégorie (14-19 ans).

Outre ses premières places, elle a également obtenu une 6e et une 8e position aux deux épreuves du 1500 m. Lors de l’une d’elles, la patineuse a été disqualifiée pour interférence

«J’étais en troisième position et on a jugé que j’avais un peu trop joué du coude sur une autre patineuse. C’est certain que c’est décevant en soi, mais ça a prouvé par contre que j’étais capable de batailler quand ça se corse», raconte Courtney.

La jeune femme est arrivée tard hier à Québec. Elle l’avoue, la fin de semaine n’a pas été reposante.

«C’était trois journées épuisantes mentalement et physiquement, mais c’était aussi très excitant. Je suis très contente de ma performance lors de la fin de semaine. Ça m’a donné un bon boost au moral», raconte-t-elle.

Celle-ci s’était donné comme objectif de remporter au moins l’une des deux finales du 500 m, sa distance de prédilection, et aussi de prendre part aux autres finales. L’objectif a été atteint et même dépassé.

Il s’agit d’une réalisation non négligeable pour la patineuse, elle qui en était justement à sa toute première participation à la Coupe Canada Juniors. Puisque sa fête est en octobre et que la date limite est en août, elle en était donc à sa première année d’éligibilité. Et le départ est plus que prometteur, surtout qu’il lui reste désormais cinq autres années pour s’établir.

Ces performances à la Coupe Canada Juniors, Courtney soutient en devoir une partie à l’entraînement intensif qu’elle suit à Québec.

«Les derniers mois ont été très bénéfiques. Ma technique, ma position, ma vitesse… Tout s’est amélioré d’un cran. J’ai aussi beaucoup appris et beaucoup pris confiance en moi, en mes forces. C’était difficile de prendre la décision de partir aussi loin, mais je suis contente de l’avoir prise et je vais revenir», souligne-t-elle.

En temps normal, l’entraînement doit effectuer une pause de quelques mois pour mieux reprendre en septembre avec le début de la prochaine saison. Toutefois, cette prochaine saison commencera exceptionnellement en avril cette année. Du coup, Courtney est encore indécise à savoir si elle reviendra chez elle dans le Restigouche cet été ou si elle entamera la saison.

En attendant, elle aura l’occasion d’assister à la Coupe Canada Finales Courte Piste qui doit avoir lieu à Québec en fin de semaine. Cet événement comprend les membres de l’équipe nationale, donc ceux ayant participé aux derniers Olympiques, objectif qu’elle rêve toujours d’atteindre.

«Ce serait vraiment incroyable. Et ce qui bien, c’est qu’on a justement une patineuse du Nouveau-Brunswick – Courtney Sarault – qui est membre de l’équipe nationale et qui a participé aux Olympiques cette année. C’est une source d’inspiration et de motivation pour moi, car il n’y a pas beaucoup d’athlètes des provinces atlantiques qui atteignent ce niveau», note Courtney.