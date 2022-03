Hockey junior A: la coupe Fred Page annulée

Hockey Canada a annoncé mardi que les championnats régionaux junior A sont annulés et que la Ligue de hockey junior canadienne (LHJC) organisera plutôt un championnat national auquel prendront part dix équipes.

C’est donc dire que le tournoi de la coupe Fred Page, qui devait se tenir à Summerside en mai, n’aura pas lieu.

À la suite de cette décision, l’équipe championne des séries de la LHM prendra part à la Coupe du centenaire, le championnat national de la LHJC, du 19 au 29 mai à Estevan, en Saskatchewan. –

«Le conseil d’administration de la Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM) était unanime à tenir la coupe Fred Page cette saison, a fait savoir la LHM dans un communiqué de presse, mardi. Les Western Capitals de Summerside se préparent à accueillir ce tournoi, qui devait avoir lieu dans moins de deux mois, après qu’ils eurent été choisis pour tenir l’évènement en décembre 2020.»

«Le comité organisateur et l’administration des Western Capitals ont consacré beaucoup de temps et d’argent à la préparation de l’accueil du tournoi, a déclaré le président par intérim de la LHM, Cecil Taylor. Il y a eu un grand soutien de la part de la communauté d’affaires et des amateurs de hockey pour l’évènement. La LHM remercie les Western Capitals de Summerside pour leurs efforts.»

La coupe Fred Page a été décernée pour la première fois en 1995 et était l’un des quatre tournois régionaux pour déterminer les participants au championnat national junior A. L’évènement à quatre équipes a été organisé chaque année entre l’équipe hôtesse et les champions de la LHM, de la Ligue de hockey centrale du Canada (CCHL) et de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ). En raison de la pandémie de COVID-19, la dernière fois que la coupe Fred Page a eu lieu était en 2019 à Amherst, en Nouvelle-Écosse.

La dernière équipe du N.-B. a avoir remporté la coupe Fred Page a été les défunts Slammers de Woodstock, en 2012.