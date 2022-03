Les Aigles Bleus fiers de s’être battus jusqu’au bout

La commande était lourde. Pour la demi-finale de Sports universitaires de l’Atlantique, les Aigles Bleus devaient affronter non seulement l’équipe en tête du classement Atlantique, mais l’équipe classée jusqu’à mardi numéro 1 au pays depuis novembre 2019.

Malgré la défaite cette fin de semaine contre les Reds de UNB en deux matchs, l’entraîneur-chef Judes Vallée tire beaucoup de positif de cette fin de campagne. Sa troupe a trouvé sa chimie après quelques matchs au retour au jeu cet hiver et une bonne partie de l’équipe sera de retour la saison prochaine.

«Il y a beaucoup de positif dans ces défaites. Autre que la deuxième période là-bas (premier match à Fredericton) où ils nous ont dominés, on jouait avec eux.»

«C’est sûr qu’on aurait aimé gagner ce match à domicile, explique Vallée. Ce que je retiens beaucoup, c’est la combativité. On a su compétitionner. On a eu une saison difficile avec tout ce qui s’est passé. On a connu une bonne séquence en fin de saison et le match suicide contre Acadia (match de la 6e place) a donné beaucoup de confiance aux gars. On a quand même éliminé Dalhousie qui était troisième.»

On peut même imaginer une différente tournure si ce n’était des blessures, même si l’entraîneur est hésitant à parler au conditionnel.

«C’est sûr que Mika Cyr est une bougie d’allumage à l’attaque. On sait ce qu’il peut nous amener. Alors, quand on regarde le score serré, peut-être qu’il aurait fait la différence. Mais c’est juste des “peut-être”… Il faut fonctionner avec les joueurs qu’on a.»

Du caractère

«Ça n’a pas été facile cette année. On s’attendait à mieux. Mais quand je regarde comment on a joué dans les huit dernières parties, je suis convaincu qu’on n’aurait pas fini en bas de classement cette année.»

«Les gars ont très bien réagi là-dedans. Ils ont été solides mentalement et ils se sont battus. Ça aurait été facile de baisser les bras, mais on a montré du caractère.»

«Ça aurait le fun de jouer ce soir (mardi) à Fredericton, mais on a quand même fait un bon bout de chemin depuis trois semaines. On a remporté trois matchs sans lendemain. On ne s’est incliné qu’au quatrième.»

Seuls quatre joueurs font leurs adieux aux Bleu et or: Vincent Millette, Gabriel Vanier, Francis Thibeault et Alexandre Bernier.

Les Aigles pourront donc compter sur la continuité l’an prochain.

«On avait quand même 15 joueurs qui n’avaient pas joué avant cette année. C’est intéressant à cet égard.»

Meilleures surprises

Questionné à froid sur sa meilleure surprise et sa pire déception, Jude Vallée prend quelques secondes avant de se prononcer.

«Comme on en a discuté plus tôt cette saison, Nathaël Roy a été une belle surprise en rejoignant les meilleurs pointeurs de la ligue avec une équipe qui n’a pas performé.»

«L’autre agréable surprise a été Maxime Boudreau (de Cap-Pelé). C’est un ancien de LJR (Patriotes de la polyvalente Louis-J-Robichaud) d’il y a quelques années. On m’avait vanté son intelligence comme joueur, mais il était petit et pas très lourd. Il a joué en avantage numérique. Il a joué en désavantage numérique. Il a joué à 5 contre 5. À l’avant-dernier match, il s’est retrouvé avec Vincent Deslauriers et Nathaël Roy (sur le premier trio). Tu lui demandes quelque chose, il le fait. Il n’a pas été flamboyant, mais il a fait ce qu’il avait à faire. Il a une attitude incroyable. Je lui lève mon chapeau!», explique fièrement l’entraîneur.

Pire déception

«Notre place au classement. Malgré l’adversité qu’on a connue, on n’a jamais été déclassé, mais on n’était pas capables d’aller chercher le petit quelque chose qui nous manquait. On a travaillé fort pour trouver des solutions, mais on dirait que toutes les semaines, on avait une nouvelle épine», relate Judes Vallée.