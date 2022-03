Lukas Cormier s’approche d’un autre record néo-brunswickois

Encore deux petits points, qui pourraient bien être amassés mardi soir, et Lukas Cormier rejoindra James Sanford au sommet des meilleurs pointeurs parmi tous les défenseurs originaires du Nouveau-Brunswick ayant évolué dans la LHJMQ depuis 1969-1970. L’occasion est donc belle pour tenter d’en apprendre davantage sur le surdoué de Sainte-Marie-de-Kent.

La feuille de route du quart-arrière des Islanders de Charlottetown est pour le moins remarquable.

Au-delà de ses 185 points (60-125) en seulement 189 rencontres, il faut aussi noter tous les honneurs recueillis depuis son arrivée dans le circuit.

Par exemple, son trophée Émile-Bouchard acquis au terme de la dernière campagne à titre de meilleur défenseur du circuit, sa place au sein de la première équipe d’étoiles et sa sélection au sein de l’équipe nationale junior.

C’est sans oublier qu’il est devenu la saison dernière le premier défenseur dans l’histoire de la LHJMQ à terminer dans le top-5 des meilleurs pointeurs de la ligue.

Ce n’est donc pas pour rien que les Golden Knights de Vegas l’ont choisi en troisième ronde (68e au total) de l’encan de 2020.

L’ancien défenseur des Sea Dogs de Saint-Jean, Pierre Durepos, qui a disputé trois saisons en compagnie de Kevin Gagné (le seul autre Néo-Brunswickois à avoir mis la main sur le trophée Émile-Bouchard), n’en revient pas des exploits de Cormier.

«C’est pas mal impressionnant ce que Lukas fait depuis les rangs midget. Quand tu brises des records comme il le fait, il faut que tu sois un joueur spécial», dit-il.

«C’est quand même drôle qu’il soit sur le point de battre le record de James Sanford parce que ce dernier était justement l’un de mes joueurs favoris quand j’étais petit. Je me souviens que mon père et moi allions voir jouer les Wildcats au Colisée et mon préféré sur la glace c’était Sanford», raconte Durepos qui, comme Sanford et Cormier, a joué son hockey midget avec les Flyers de Moncton.

Un recruteur d’une formation du Québec qui préfère conserver l’anonymat, soutient que Lukas Cormier montrait déjà à quel point il était un hockeyeur d’exception dès ses années au niveau bantam.

«Déjà, dans le bantam, tu voyais qu’il voulait être un joueur de hockey. Il faisait toutes les choses de la bonne façon. Il est le genre qui ne va jamais à reculons, toujours de l’avant. C’est pourquoi il a continuellement progressé. Et il n’était pas seulement un surdoué sur la glace, mais aussi au niveau académique. Même que l’Université Harvard le voulait dans son programme», raconte le recruteur.

«J’aimais aussi son calme. En fait, il ne semble pas y avoir grand-chose qui l’énerve. Ça fait partie de lui. Je me souviens qu’au Championnat de l’Atlantique, c’est lui que l’entraîneur a envoyé en fusillade lors d’un match important et il marqué. C’est un don qu’il a de toujours bien performer dans les matchs importants. C’est un gagnant», ajoute le recruteur.

Le recruteur-chef du Titan d’Acadie-Bathurst, André Lévesque, en est un autre qui ne tarit pas d’éloges à l’endroit de l’Acadien.

«Personne n’est vraiment surpris de le voir performer de cette façon dans la LHJMQ, mentionne-t-il. Quand il portait les couleurs des Flyers de Moncton, tout le monde voyait son immense potentiel même si son gabarit pouvait peut-être en faire douter certains.»

Lorsqu’il a été repêché par les Islanders, Cormier ne faisait osciller le pèse-personne qu’à 155 livres du haut de ses 5 pieds 8 pouces. Il a depuis ajouté deux pouces et une vingtaine de livres de muscle.

«Il est définitivement le meilleur défenseur produit au Nouveau-Brunswick depuis Luc Bourdon. En fait, je le vois dans la cour des grands défenseurs dans l’ensemble de la LHJMQ. Ce n’est pas donné à tout le monde de jouer des grosses minutes à 16 et 17 ans. C’est ce qu’il a apporté aux Islanders. Il a grandement aidé les Islanders à devenir l’une des bonnes équipes de la ligue», prétend André Lévesque.

Notons que les Islanders affrontaient mardi soir les Eagles du Cap-Breton au Centre 200. C’est un amphithéâtre où Cormier connaît normalement du succès comme en témoignent ses 15 points (3-12) lors de ses 11 dernières visites à Sydney.

Un véritable joueur d’échecs

«Sur la glace, Lukas joue aux échecs pendant que les autres jouent aux dames.»

Cette déclaration, elle appartient au recruteur des Olympiques de Gatineau, Philip Richer. Le défenseur étoile des Islanders de Charlottetown, Richer le connaît depuis l’époque où Cormier portait les couleurs des Flyers de Dieppe au niveau bantam AAA.

«Je ne suis aucunement surpris de voir qu’il va battre le record de (James) Sanford. Ç’a toujours été clair dans mon esprit qu’il allait avoir du succès dans la LHJMQ. Je le pensais déjà avant même qu’il joue midget», affirme Richer.

«Et je suis également convaincu qu’il va avoir du succès dans la Ligue nationale. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps avant qu’il s’y impose, mais il a tous les outils dans son coffre pour y arriver. C’est un hockeyeur exceptionnel», soutient Richer.

«Je me souviens d’un match avec les Flyers de Dieppe. Ça se passait pendant la demi-finale ou la finale du IceJam. Il m’avait tellement impressionné par la façon dont il contrôlait la partie. Il a le don de ralentir le jeu quand ça peut lui donner un avantage. Et il n’hésitera pas à accélérer le jeu si c’est la chose à faire. Comme je l’ai dit, sur glace, Lukas joue aux échecs pendant que les autres jouent aux dames», confie Philip Richer.

Le directeur des opérations hockey adjoint des Wildcats de Moncton, Rick Melanson, qui cumulait les fonctions de directeur du recrutement de l’Océanic de Rimouski l’année du repêchage de Cormier, tient à souligner que les succès offensifs de Cormier ont beaucoup à voir avec le fait qu’il a eu la chance de jouer pour de bonnes équipes à Charlottetown.

Ceci dit, il ne dit pas ça pour diminuer le talent du défenseur.

«C’est sûr que ça l’a aidé à accumuler beaucoup de points. En même temps, ça n’enlève en rien son talent. Il est depuis deux ans l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, sinon le meilleur. Est-ce qu’il peut devenir un défenseur d’impact dans la LNH? Ça va dépendre à quel point il le veut. Il possède le patin et les habiletés offensives. Reste à voir s’il parviendra à s’ajuster à la vitesse du jeu. Personnellement, je crois qu’il peut y arriver», mentionne Rick Melanson.

«Je n’ai d’ailleurs aucun problème à placer le nom de Lukas Cormier dans la même phrase que Luc Bourdon et Sean Couturier. La seule chose qui lui manque pour avoir le même statut que Bourdon et Couturier, c’est le vécu», ajoute Melanson.

Le vécu, ça va venir.