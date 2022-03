Hockey scolaire: la bataille de la route 11 se poursuit jusqu’à Dieppe

La belle rivalité opposant les Cavaliers de l’école Clément-Cormier de Bouctouche (9-2-0) aux Patriotes de la polyvalente Louis-J-Robichaud de Shediac (10-0-1) se transpose maintenant au championnat provincial de hockey masculin des écoles secondaires AAA, qui se met en branle en fin de semaine à Dieppe.

Le tournoi à quatre équipes regroupe les gagnants des demi-finales régionales Nord-Est et Sud-Ouest. Un tournoi à la ronde de trois matchs par équipe décidera des finalistes, qui s’affronteront dans un match sans lendemain, dimanche après-midi, au centre UNIplex.

Cette année, les deux forces en présence depuis le début de la saison sont les Patriotes et les Cavaliers, qui se sont échangé les victoires en saison régulière comme en tournoi. Si les Patriotes ont eu le dessus dans les matchs réguliers – leur seule défaite a été en prolongation contre ceux-ci –, les Cavaliers ont remporté la Classique de Dieppe en blanchissant les Patriotes 5 à 0 à l’automne. Mais ça, c’est du passé: le tournoi ultime est devant nous.

Après s’être facilement défait des Rebelles de l’École secondaire Népisiguit (ESN) en deux matchs 10 à 0 puis 7 à 1 dans les demi-finales régionales, les Cavaliers sont fins prêts et s’attendent à avoir du succès.

«Ça a bien été contre l’ESN. On sait que ce sont les séries et on a suivi notre plan de match. Notre but était de se rendre à ces finales provinciales. Les gars se sont impliqués à 100%».

Les équipes de la conférence Est ont évidemment eu peu d’occasions de voir les autres acteurs de cette finale provinciale en action.

«On a vu Fredericton High (6-2-1) jouer pendant environ une période. Ils étaient au tournoi de Fredericton, mais on a pas joué contre eux. On a par contre affronté Leo-Hayes (7-2-0) lors de notre deuxième match à ce tournoi. On a une petite idée de ce dont ils sont capables. Je ne suis pas nerveux», lance Serge Poirier avec une pointe d’humour.

Il va donc de soi que l’entraîneur des Cavaliers s’attend à affronter les Patriotes en finale.

«J’aimerais bien voir une finale CC-LJR… pas parce qu’on les a battus 5 à 0 à la Classique. Pas du tout. C’est surtout pour la rivalité et l’atmosphère que ça amène entre nos deux équipes. Ça revient toujours à qui veut le plus la victoire.»

«Je le dis depuis le début de la saison, on a deux équipes semblables. À l’attaque, à la défensive et même devant les buts, on se ressemble beaucoup. C’est 50-50.»

Questionné sur sa préparation pour ce duel à venir, Poirier préfère rester vague.

«Je ne peux pas te donner tous mes secrets (rires). Mais il va falloir être solides devant le filet. Ils ont une grosse ligne avec Patrice LeBlanc, Alex Guitard et Guy Donnelle et ce n’est pas un secret. De là vient la plupart de leur attaque. Il faut les surveiller», résume M. Poirier.

L’entraîneur se réjouit par ailleurs du réveil de ses 10e années.

«Ç’a été une belle surprise depuis le début des séries contre Mathieu-Martin. Mes 10e années ont vraiment “steppé-up”. Je ne sais pas si ce sont les séries ou quoi, mais ils ont beaucoup relevé leur jeu, ce qui m’a surpris. Mes vétérans font tout ce qu’ils doivent sinon davantage, et en arrière, mes 10e années voient ça et suivent leur exemple.»

Finales AA à Miramichi

Du côté des écoles de calibre AA, les Prédateurs de la polyvalente Roland-Pépin (PRP) et les Acadiens de la polyvalente Louis-Mailloux (PLM) ont éliminé respectivement l’École Marie-Esther de Shippagan et James-Hill de Chatham pour se classer pour la finale provinciale. Dans l’Ouest, la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault et Woodstock High se joignent aux hostilités à Miramichi.

Roland-Pépin ouvre le bal vendredi à 16h en affrontant Woodstock, à l’aréna Lord Beaverbrook qui accueille le tournoi. Comme au AAA, les festivités comportent un tournoi à la ronde vendredi et samedi et une finale simple le dimanche.