Hockey senior: Shippagan-les-Îles à un gain du championnat

En confiant le filet à Jean-Sébastien Robichaud lors des deux premières parties de la série demi-finale contre les Acadiens de Caraquet, l’entraîneur-chef des Marchands de Shippagan-les-Îles André-Oliva Roussel a possiblement pris la décision la plus profitable de la dernière année. Parce que depuis que Guillaume Chiasson a récupéré sa place entre les deux poteaux, il joue le meilleur hockey de sa carrière senior.

Mardi soir, le jeune portier de 23 ans a signé son deuxième jeu blanc des séries dans un gain de 4 à 0 face aux Maraudeurs de Dalhousie. Un gain qui permet du même coup aux Marchands de profiter d’une avance de 3-0 dans la finale de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur qui se poursuit jeudi soir au Centre Rhéal-Cormier.

Chiasson, lui, se veut évidemment un candidat de choix pour le titre de joueur le plus utile des séries. Lors de ses six derniers départs, il montre une moyenne de buts alloués de 1,38. Au niveau senior, c’est phénoménal.

«Je ne sais pas s’il (l’entraîneur) voulait me fouetter, mais j’ai avalé ma pilule et j’ai fait de mon mieux», révèle Chiasson, qui dit avoir reçu un fort apprécié texto du vétéran gardien des Alpines de Tracadie Charles Austin après son jeu blanc de mardi soir.

Guillaume Chiasson ne veut surtout pas s’accaparer toutes les louanges. Il estime que la défensive des Marchands a un très gros mot à dire dans ses succès.

«Je suis chanceux d’avoir ces gars-là devant moi. Nous avons la meilleure défensive de la ligue», dit-il.

«Et si nous menons 3-0 dans la série, c’est parce que les gars y mettent l’effort. Nous avons tous fait des sacrifices ces dernières semaines. Les gars sont déterminés à gagner la coupe. Nous avons travaillé fort pour nous retrouver où nous sommes aujourd’hui. Notre directeur général Serge Haché a fait tout un travail pour assembler cette équipe.»

La domination des Marchands est d’autant plus remarquable que les Maraudeurs ont été aussi bien dire imbattables pendant la saison régulière en récoltant 15 points sur une possibilité de 16.

Quand on demande à Chiasson quelle mouche a piqué ses coéquipiers de dominer ainsi une formation comme les Maraudeurs, il affirme que le déclic s’est fait dans le dernier match de la saison régulière.

«Nous avons réussi à les battre en prolongation chez eux dans la dernière partie de la saison. Ç’a été pour nous comme une préparation en vue des séries. Nous savions à ce moment-là que nous étions capables de les battre», mentionne-t-il.

Chiasson tient toutefois à préciser que la victoire est encore loin d’être acquise.

«Ce sont quand même les Maraudeurs, note-t-il. Il ne faut surtout pas lâcher. C’est l’équipe qui veut le plus qui va gagner.»

Si jamais un cinquième duel s’avère nécessaire, il sera présenté samedi au Palais des glaces Inch Arran. Et s’il fallait que la série s’éternise, des parties sont ensuite prévues à Shippagan ce dimanche, puis à Dalhousie pour un septième et ultime match le samedi 2 avril.

«C’est loin d’être terminé cette série-là»

Depuis le temps qu’il est associé au hockey senior, d’abord comme joueur pendant près d’une vingtaine d’années et aussi comme entraîneur depuis une dizaine d’années, Luc Bernard a vécu à peu près toutes les situations inimaginables. Comme joueur, il s’est déjà retrouvé acculé au pied du mur comme le sont aujourd’hui les Maraudeurs et il sait qu’il y a toujours moyen de renverser la vapeur.

«C’est loin d’être terminé cette série-là», prévient Bernard.

«Ça peut changer très vite. Je me souviens que dans la Ligue républicaine, nous (les Tigres de Campbellton) tirions de l’arrière 3-0 en demi-finale contre les Eskimos d’Edmundston et nous avions réussi à remonter ça à 3-2 dans la série. Lors du sixième match, nous avons malheureusement perdu par un but dans les dernières secondes du match», se remémore l’homme de hockey.

«Nous ne lâcherons pas. Ce n’est pas parce que nous avons perdu trois matchs que nous sommes soudainement une mauvaise équipe. Ça adonne que nous ne jouons pas notre meilleur hockey ces temps-ci. Ceci dit, je ne veux rien enlever aux Marchands qui jouent vraiment très bien, particulièrement en défensive», dit-il.

«Les Marchands parviennent aussi à profiter de bonds chanceux, ce qui n’est pas le cas pour nous. On dirait qu’il y a un mur invisible entre nous et les espaces dans le filet. La rondelle ne roule pas pour nous. Mais comme je l’ai dit, je ne veux rien enlever aux Marchands. Le hockey est un sport de momentum et il faut que tu crées ta propre chance», mentionne-t-il.

Luc Bernard ne se dit nullement inquiet du fait que le quatrième duel de la série soit présenté au Centre Rhéal-Cormier, ce qui fait en sorte que la formation de Shippagan-les-Îles aura l’avantage dans le jumelage des trios.

«Je ne m’inquiète pas du tout avec ça, confie Bernard. Cette saison, nous avons d’ailleurs mieux joué sur la route qu’à la maison.»

Les Maraudeurs pourront compter sur le retour au jeu du défenseur Jonathan Doucet, après une longue suspension. Il devrait grandement aider l’équipe. Le vétéran Ryan Court sera par ailleurs envoyé devant le filet.

«Ce n’est pas que Samuel Gendron a quelque chose à se reprocher, indique l’entraîneur. C’est juste que je veux apporter des changements pour tenter de secouer l’équipe.»