Lukas Cormier ajoute un autre record à son palmarès

Nous n’aurons pas eu longtemps à attendre avant de voir Lukas Cormier trôner au sommet. Grâce à une performance d’un but et une passe, mardi soir au Centre 200 de Sydney, le hockeyeur de 19 ans a rejoint James Sanford en tête des meilleurs pointeurs parmi les défenseurs originaires du Nouveau-Brunswick qui ont évolué dans la LHJMQ.

Les deux joueurs totalisent désormais 187 points, mais le quart-arrière des Islanders de Charlottetown a l’avantage d’avoir marqué six buts de plus que l’ancienne grande vedette des Wildcats de Moncton.

Comme à son habitude, c’est souvent lorsque l’enjeu en vaut la peine que le surdoué de Sainte-Marie-de-Kent joue son meilleur hockey.

Depuis la reprise des activités au début de février, l’espoir des Golden Knights de Vegas a compilé 11 buts et 14 passes pour 25 points en 18 parties. Il s’est même inscrit à la marque dans chacune de ses cinq dernières rencontres, où il a amassé trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points.

Après la rencontre, mardi soir, James Sanford a même pris la peine de féliciter Cormier sur la plateforme Facebook de l’auteur de ces lignes. Notons que c’est la deuxième fois dans les dernières semaines que Cormier brise une marque de Sanford. La première fois, c’était pour le total de buts en carrière.

«J’adore voir Lukas battre mes records. Je ne savais même pas que c’était compilé. Je suis même un peu déçu qu’il ait fallu autant de temps, parce qu’il y a trop de talent par ici. Nous devons réaliser à quel point nous sommes bons dans le Canada atlantique et que nous pouvons jouer avec n’importe qui», a écrit l’actuel entraîneur adjoint des Tigres de Campbellton.

L’ancien entraîneur-chef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, Pete Belliveau, qui a eu la chance de voir jouer les Guy Dupuis, James Sanford, Jean-Claude Sawyer, Kevin Gagné et autres défenseurs à caractère offensif du Nouveau-Brunswick, estime que c’est la combinaison de toutes ses qualités qui rend Lukas Cormier si spécial.

«Son coup de patin, sa vitesse de réaction autant en zone offensive que défensive, la précision de ses lancers et sa capacité à jouer son rôle de quart-arrière pendant les jeux de puissance sont ses forces. Lukas possède le coup de patin pour jouer dans la Ligue nationale, un peu comme Samuel Girard de l’Avalanche du Colorado. J’ai hâte de voir quelle carrière Lukas va avoir dans la LNH. Souhaitons qu’il va demeurer en santé», affirme le dernier entraîneur à avoir mené le Bleu et Or à un championnat national.

La prochaine étape pour Cormier sera de devenir le meilleur pointeur parmi tous les hockeyeurs du comté de Kent à avoir joué dans le circuit Courteau. Il ne lui manque plus que sept points pour rejoindre le légendaire Everett Sanipass qui, dans la deuxième moitié des années 1980, a enregistré 194 points (70-124) en seulement 139 matchs.

Notons que Cormier a également en vue la marque de 141 passes pour un défenseur du Nouveau-Brunswick appartenant à une autre légende de la province, Guy Dupuis.

Comme il reste encore 19 rencontres à disputer pour Cormier en saison régulière, il devrait sans trop de difficulté dépasser Sanipass. Il pourrait toutefois manquer de temps en ce qui concerne le record de Dupuis. S’il maintient le rythme actuel, alors qu’il file vers une campagne de 34 buts et 53 passes pour 87 points, Lukas Cormier terminera sa carrière junior aux environs de 142 passes, soit une de plus que Dupuis.