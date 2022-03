Séries de la LHM: Campbellton et Edmundston font face à des défis différents

À quelques jours du début des séries de la Ligue de hockey des Maritimes, Hockey Canada a annoncé mardi l’annulation de la coupe Fred-Page. Les équipes sont donc forcées de revoir leurs objectifs.

Chez les Tigres de Campbellton (23-8-5) comme chez le Blizzard d’Edmundston (21-11-5), la réaction est à peu près la même. On se dit attristé pour les Western Caps de Summerside (31-4-3) qui ont fait beaucoup d’efforts pour se construire une équipe qui peut prétendre au titre. Mais au final, la participation assurée d’une équipe des Maritimes à la Coupe du centenaire, à Estevan en Saskatchewan, est un baume sur la plaie.

«C’est une décision hors de notre contrôle, résume Emery Olauson, entraîneur-chef du Blizzard. C’est une décision étrange compte tenu d’où on en est avec la pandémie, après avoir levé les restrictions. Ça aurait été une belle occasion pour les gens de l’Atlantique de profiter de ce tournoi.»

«Maintenant, il y a plus d’équipes qui se qualifient pour le championnat national. C’est une bonne chose en soi», explique Olauson.

«C’est très décevant pour Summerside. L’équipe a mis beaucoup d’argent. Et habituellement, Summerside fait un excellent travail pour accueillir des championnats», résume pour sa part Charles LeBlanc, entraîneur-chef des Tigres de Campbellton.

Lourde commande pour le Blizzard

Après avoir glissé en 4e place au classement en fin de saison, le Blizzard a maintenant la lourde tâche de se frotter aux Western Caps, largement favoris pour le titre des Maritimes, en première ronde.

«Nous affrontons une équipe qui en 40 match, n’en a perdu qu’une poignée. Il faut trouver un moyen de la battre quatre fois dans les sept prochains matchs. Les Caps sont très difficiles à battre. Ils ont beaucoup de profondeur. Ils ont une attaque explosive, une défensive avare et ils ont de bons gardiens. On essaie de picosser pour se donner un avantage. Il faut neutraliser leur offensive et trouver les trous dans la défensive… Mais ils sont très rares.»

Emery Olauson concède qu’il a plusieurs joueurs amochés dans son équipe, mais il croit que ses joueurs sont prêts pour le premier match, samedi.

La confiance règne à Campbellton

Du côté des Tigres, on est à préparer les derniers détails pour la série contre les Red Wings de Fredericton (22-12-2), équipe qui s’est classée au 3e rang de la division.

«On avait la mission après Noël d’atteindre le 2e rang (à partir du 4e). On peut maintenant dire “Mission accomplie!”, se réjouit le pilote des Tigres, Charles LeBlanc. Là, on repart à zéro.»

Contre Fredericton, les Tigres affrontent une équipe bien rodée.

«Ils ont un très bon système de jeu et un bon gardien. Les deux premières lignes sont des trios d’attaque en puissance. Il faut s’assurer de ne pas être déclassé en intensité pendant le match. C’est une équipe très tenace et ils ne lâcheront pas le morceau avant la fin du match.»

Les Tigres comptent-ils aller loin?

«On a quatre bonnes équipes dans notre division. Ce ne sera pas facile d’en sortir», avertit LeBlanc.

Cependant, l’entraîneur-chef ne manque pas de rappeler que si une équipe peut battre les Westerns Caps, c’est bien la sienne.

«Nous avons quand même gagné trois de nos quatre duels contre eux depuis Noël», résume-t-il.

Les Tigres s’amènent en séries sans blessures majeures. Si certains soignent quelques bobos, l’alignement devrait être complet pour le premier match, vendredi, au Centre civique de Campbellton. À l’exception de Jérémie Hébert, toujours sur le coup d’une suspension.