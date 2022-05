Coupe Telus: les Flyers écrivent une page d’histoire

Une équipe légendaire a pris racine dans la mémoire collective des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick, dimanche soir, au Pason Centennial Arena d’Okotoks, en Alberta. Les Flyers de Moncton ont réalisé ce qu’aucune autre équipe de la province n’était parvenue à faire depuis la naissance du tournoi en 1974 en remportant la Coupe Telus, emblème du Championnat canadien des moins de 17 ans.

Les Flyers ont défait en finale les Cantonniers de Magog, qu’à peu près tout le monde voyait revenir à la maison avec le précieux trophée.

C’est un but de Jack Martin, dès la 40e seconde de la prolongation, qui a permis aux Flyers de triompher 5 à 4.

Les hommes de Stéphane Robidas ont pourtant dominé le match dans l’ensemble, comme en témoignent les 42 lancers contre 20 en faveur des représentants de Magog.

La victoire est d’autant plus spectaculaire que la troupe de John DeCourcey aurait pu facilement baisser les bras deux fois plutôt qu’une lors de ce match. D’abord après avoir vu les Cantonniers prendre les devants 2 à 0 en première période, où ces derniers semblaient seuls sur la glace tellement leur domination était flagrante. Sauf que fidèles à leurs habitudes, les Flyers ont rebondi pendant la période médiane avec trois buts sans riposte.

Puis, alors que les Flyers profitaient d’une avance de deux buts avec 64 secondes à écouler au tableau indicateur en fin de troisième, Éli Baillargeon a semé la consternation en enfilant deux buts en l’espace de 16 secondes, pendant que les Cantonniers attaquaient avec un homme en plus après avoir retiré leur gardien.

Mais encore une fois, les Flyers ont su garder le cap.

À la 40e seconde du surtemps, après avoir décidé d’aller appuyer l’attaque et accepté une belle passe de Preston Lounsbury, le défenseur Jack Martin a mis fin au débat en déjouant le gardien Louis-Félix Charrois, du côté du biscuit, avec un tir des poignets à partir du cercle des mises en jeu.

Les secondes qui ont suivi ont vu le numéro 4 des Flyers, au comble du bonheur, se diriger en sautillant vers son gardien Samuel LeBlanc à l’autre bout de la patinoire afin de lui sauter dans les bras. Ils ont aussitôt été rejoints par leurs coéquipiers tout aussi euphoriques.

Zachary Wheeler, Luke Patterson, Marco Martin et Philippe Collette ont réussi les autres buts des Flyers.

Outre Baillargeon, Jules Boilard et Alexis Durocher ont trouvé le fond du filet dans le camp des Cantonniers qui remportent la médaille d’argent pour une troisième fois consécutive, eux qui ont aussi pris le deuxième rang lors des finales pré-pandémiques en 2018 et 2019.

Le capitaine Luke Patterson, avec raison, a été choisi le joueur le plus utile du tournoi. En sept rencontres, l’espoir des Eagles du Cap-Breton a compilé neuf buts et neuf passes pour 18 points. Le héros de la finale, Jack Martin, a pour sa part été récompensé du titre de meilleur défenseur du tournoi. En sept duels, Martin a enregistré cinq buts et sept mentions d’aide pour 12 points.

Preston Lounsbury (5-8=13), Philippe Collette (7-4=11), Noah Matulu (5-4=9), Zachary Wheeler (3-5=8) et Spencer Gill (0-7=7) ont eux aussi complété le tournoi avec une moyenne d’au moins un point par match.

Jules Boilard, des Cantonniers, a obtenu le prix du meilleur attaquant, Joey Rusha, des Hounds de Notre-Dame, a été choisi le meilleur gardien, et Lucas Fraser, le portier du Rush de Sydney, s’est avéré le joueur ayant présenté le meilleur esprit sportif.

En bref… C’est la deuxième fois qu’un club des Maritimes remporte la Coupe Telus. La première fois date de 2017, alors que Logan Chisholm, Colton Ellis, Jacob Hudson, Sean Stewart et Jacob Stewart ont mené les Islanders de Cap-Breton Ouest à la conquête de la Coupe Telus… Deux fois les Maritimes ont raflé l’argent, dont le Vito’s de Saint-Jean en 2016 avec entre autres Anderson MacDonald dans ses rangs. Les Subways de Dartmouth, guidés par un certain Sidney Crosby, ont également terminé en deuxième position en 2002. Ce tournoi avait été présenté au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst… Le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton a sûrement aimé le travail des deux espoirs de l’équipe pendant la dernière semaine. Éli Baillargeon (3-11=14) et Preston Lounsbury (5-8=13) ont terminé respectivement en deuxième et en quatrième position dans la colonne des meilleurs pointeurs du tournoi. En voilà deux qui pourraient aisément se tailler un poste la saison prochaine… Du côté du Titan, nul doute que le directeur général Sylvain Couturier a pris des notes concernant Philippe Collette (7-4=11), de même que Logan O’Neil et Alexandre Christmas, du Rush de Sydney…