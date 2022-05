Tennis de table: le N.-B. revient de l’or plein les poches

La première délégation néo-brunswickoise officielle depuis des décennies au championnat atlantique de tennis de table n’a pas déçu le week-end dernier. En tout, les membres de l’équipe ont ramené 8 médailles d’or de Charlottetown.

D’abord chez les plus jeunes, les deux frères Woodworth – qui fréquentent les écoles Sainte-Bernadette et Le Mascaret de Moncton – se sont couverts d’or. Oliver a remporté l’or en simple M15 contre son rival de Saint-Jean, Ali Alburaki qui s’est contenté de l’argent.

En double M15, Harrison (12 ans) et son frère cadet Oliver Woodworth (10 ans) ont remporté l’or devant les frères Alburaki (Ali et Hisham). Enfin, c’est l’équipe junior du Nouveau-Brunswick, regroupant ces quatre talents, qui a remporté la compétition par équipe chez les moins de 15 ans. Les filles n’étaient pas représentées dans cette catégorie.

En série A chez les femmes (toutes classifications confondues), le NB a encore pris les deux premières marches du podium, avec Alyssa Dykeman au sommet devant la doyenne du groupe, Ingrid McPhee.

En série B (non genré, classification M1600), Xianhao Lu a pris l’or, devant son coéquipier et chef de délégation Virgilio Viter Santos.

En série C (non genré, M1200), Allain Maltais de Bathurst a récolté la médaille d’argent et de précieux points pour son classement. Enfin en série D (M800), Carlos Avila a remporté sa finale pour la médaille dorée.

En double, série B (non genré, M3000), Allain Maltais a fait équipe avec le président de l’ATTNB, Virgilio Viter Santos et ils ont remporté l’or. Une autre équipe du N.-B. les accompagnait sur la dernière marche du podium, celle de Carlos Avila et de Xianhao Lu.

En équipe, la délégation féminine – composée de Ingrid McPhee, Alyssa Dykeman, Cristina Bolonyi et Mariza Graf (Michel Ichiy entraîneur) – ont dominé l’événement pour prendre l’or. L’équipe masculine – Farhad Bakezadeh, Jian Wei Jia, Michel Ichiy et Virgilio (Tom Tang entraîneur) – s’est contentée de la médaille de bronze.

Ressuscitée de ses cendres en 2019, l’Association de tennis sur table du Nouveau-Brunswick a réintégré Tennis sur Table Canada en juin 2020.