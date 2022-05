Baseball intermédiaire: Tracadie devra se débrouiller sans ses deux vedettes

Robert Arsenault est une personne positive. C’est dans sa nature. L’entraîneur des Aigles de Tracadie, dans la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de la Miramichi, est le genre à voir un verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide. Alors quand on lui demande de nous dire quels sont les objectifs pour son équipe en vue de la saison 2022, il répond sans hésitation qu’il croit avoir les éléments en main pour remporter une dizaine de parties, soit la moitié des rencontres du calendrier régulier.

Les Aigles devront toutefois se débrouiller cette année sans les services de leurs deux meilleurs éléments, Kevin Landry et Rémi Légère. Pour les Aigles, Landry et Légère ont sensiblement la même importance que Connor McDavid et Leon Draisaitl avec les Oilers d’Edmonton. Ils sont l’âme de cette équipe.

Et la saison dernière, malgré la présence de ses deux joueurs étoiles, les Aigles n’ont pu faire mieux que de gagner sept de leur 17 parties, ce qui leur a donné le quatrième échelon du classement.

En 2021, Landry et Légère ont été, et de loin, les deux meilleurs frappeurs de ce club qui n’a pourtant produit que 70 petits points, soit cinq de moins que les Acadiens de Caraquet qui ont pris la dernière place à ce chapitre dans le Circuit intermédiaire de la Vallée de Miramichi. Légère a cogné pour une moyenne de ,458, alors que Landry a maintenu une moyenne de ,400. C’est sans oublier l’apport de ces deux bonshommes une fois qu’ils ont leur gant en défensive. Landry était un mur à l’arrêt-court, alors que Légère avait le rôle de premier partant.

Robert Arsenault a beau tout savoir cela, il n’en démord pas quant aux chances de voir son club surprendre l’opposition.

«C’est sûr qu’il va falloir que certains gars en donnent plus, mais je ne suis pas inquiet, dit-il. Nous allons être compétitifs. Nous allons vivre sans ces deux joueurs. En fait, je ne perds pas espoir de les voir plus tard cette saison. Ils n’ont pas annoncé leur retraite, ils prennent juste une pause du baseball. Au pire, ils seront de retour la saison prochaine.»

Les joueurs qui devront en donner plus, ce sont particulièrement les vétérans Frédéric-Denis Benoit et Ghislain Haché, de même que Rémi Comeau. Benoit et Haché ont frappé respectivement pour ,184 et ,182 la saison dernière. C’était nettement en-deçà des chiffres qu’ils présentent habituellement. Idem pour Comeau, qui de 2017 à 2019, a toujours figuré parmi les meilleurs frappeurs de la ligue. En 2021, Comeau a cependant dû se contenter d’une moyenne de ,250.

«Ce sont tous des gars que je m’attends à voir rebondir, confie Robert Arsenault. Je crois aussi que Zoé Benoit et Brett Francis vont nous aider à l’attaque. Martin Bergeron, quand son travail le lui permettra, en est un autre qui peut apporter de l’offensive.»

L’arrivée de quelques jeunes devrait par contre aider l’équipe sur le plan de la vitesse, un élément qui a fait défaut la saison dernière.

«Comme il faudra trouver une façon de marquer des points, la vitesse de nos jeunes pourrait aider. Reste cependant à voir comment ces jeunes vont s’acclimater au calibre de jeu. C’est quand même leur première année contre des hommes», souligne Arsenault.

Les trois jeunes ont question sont Maxime Allain, Mathieu Robichaud et Antoine Arseneau. Ils sont tous âgés de moins de 20 ans et ils ont tous impressionné pendant le camp d’entraînement. Allain, dont le potentiel offensif et défensif ne fait aucun doute, est le fils de l’ancienne vedette des Aigles Edgar Allain. Robichaud, lui, est un lanceur gaucher doté d’une bonne balle rapide et d’un excellent contrôle. Selon Robert Arsenault, il devrait avoir un impact immédiat. Enfin, Antoine Arseneau, lui aussi un artilleur gaucher, s’est avéré une belle surprise au camp d’entraînement.

«Ces jeunes m’ont impressionné dans les dernières semaines, que ce soit lors de notre match préparatoire contre les Acadiens ou encore pendant les entraînements. Ils ont tous un beau potentiel», mentionne l’entraîneur des Aigles.

Les entrées en scène des jeunes Robichaud et Arseneau signifie de plus que les Aigles pourront compter sur trois gauchers sur la butte, en comptant le vétéran Luc Roy. Frédéric-Denis Benoit, Hugo LeBouthillier, Brett Francis, Jolin Benoit, Zoël Benoit et Gary Duguay sont les autres lanceurs du club.

Parmi les joueurs réguliers, notons aussi la présence de Raphaël Robichaud au troisième coussin. Les autres membres de l’équipe sont Jean-François Rousselle, Danny Mallet, Martin Albert et Guillaume Benoit.

Les Aigles ont entamé leur saison mercredi soir en rendant visite aux Cardinals de Miramichi au Memorial Ball Field. Ils disputeront leur premier match local jeudi soir, en accueillant les Tigers de Chatham Head.

Notons que les Tigers ont fait les frais du premier match de la campagne, mardi, alors qu’ils se sont inclinés par la marque de 3 à 2 devant les Dodgers de Dalhousie.

Olivier Gendron et Serge Lebel ont été efficaces au monticule en ne permettant que cinq petits coups sûrs aux Tigers.

Beaucoup de «si» à Caraquet

On dit qu’avec des si on va à Paris. Les Acadiens de Caraquet comptent énormément sur leurs «si» pour connaître une première saison de ,500 depuis 2013.

Et les «si», vous vous en doutez bien, sont nombreux chez les Acadiens, cinquièmes au classement en 2021 avec un dossier de sept gains en 18 rencontres..

D’abord, est-ce que leur joueur étoile Yan Rail participera à davantage de parties, lui qui n’en a disputé que neuf la saison dernière?

Il n’empêche que ça ne l’a pas empêché de dominer son club au chapitre des coups sûrs (16), des circuits (2), de la moyenne au bâton (,615), de la moyenne de puissance (,923) et de la moyenne de présence sur les sentiers (,643) sur le plan offensif, ainsi qu’au niveau des retraits au bâton (24) au monticule. À 39 ans, Rail est le grand leader des Acadiens depuis toujours.

Roger Mercure, qui tente un retour au jeu après plusieurs années d’absence, est un autre gros «si». On compte sur lui pour apporter de la puissance au bâton, une stabilité en défensive et donner un coup de main sur la butte en relève.

David Hamel, la recrue de l’année en 2021 dans le Circuit intermédiaire de la Vallée de Miramichi, est un autre «si» d’importance. À l’instar de Rail, pourra-t-il disputer la majorité des matchs? Et, surtout, sera-t-il en mesure d’avoir autant de succès à l’attaque, lui qui a maintenu une moyenne de ,355 et frappé quatre doubles.

Un autre «si» capital dans le camp des Acadiens est évidemment le lanceur Martin Roussel. Quand il est sur la butte, les Acadiens sont aussi bien dire invincibles. Lors de ces deux parties au monticule, Roussel a gagné ses deux décisions tout en maintenant une moyenne de points mérités de 0,78. Il peut également aider à l’attaque comme le démontre ses deux coups sûrs en six présences au marbre.

Et enfin, le joueur-entraîneur Frédéric Lanteigne compte beaucoup sur le retour en santé de Frédéric Landry pour apporter de la vitesse sur les sentiers. D’ailleurs, ce n’est probablement pas une coïncidence si les Acadiens et les Cardinals de Miramichi ont pris les deux dernières places au classement en 2021, eux qui ont été les seules formations à totaliser moins de 10 buts volés pendant la saison.

«Nous voulons marquer plus de points et c’est évident que Frédéric Landry va nous aider avec sa vitesse, mentionne Frédéric Lanteigne. Nous espérons aussi que Roger Mercure va connaître une bonne saison. Il était un bon producteur de points quand il jouait pour nous avant.»

Parmi les jeunes, il ne fait aucun doute qu’Alex Noël aura toutes les chances du monde pour poursuivre sa progression. La saison dernière, Noël a maintenu une moyenne de ,337 en plus de cogner quatre doubles. Ç’a toutefois été plus difficile au monticule, alors qu’il n’a remporté aucune de ses trois décisions tout en présentant une moyenne de points mérités de 12,10.

«Alex m’a impressionné pendant le camp d’entraînement. Je suis convaincu que ça va aller beaucoup mieux au monticule. Nous l’avions placé dans des positions difficiles l’an dernier. Nous sommes toujours convaincus qu’il va devenir un bon lanceur dans cette ligue», signale Frédéric Lanteigne.

Les autres membres de l’équipe sont André-Oliva Roussel, auteur du seul circuit des Acadiens la saison dernière, Jolin Mallet, Martin Duguay, Jack Robichaud, Frédérik Haché, Marc-André Landry, Pascal LeBlanc, Félix McManus, Samuel Cormier et Samuel Ferron.

Les Acadiens entameront leur saison jeudi soir en accueillant les Cardinals de Miramichi. Vendredi, ce sera au tour des Dodgers de Dalhousie de leur rendre visite.