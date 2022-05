Démission de l’entraîneur des Aigles Bleus

Ce n’est pas sans amertume que Judes Vallée quitte la barre des Aigles Bleus. Encore une fois, la COVID est sur le banc des accusés.

Si le pire de la pandémie est passé, les effets sont toujours là pour les Vallée. Arrivé au terme d’une entente de 5 ans avec l’Université de Moncton, Judes Vallée a dû prendre une décision difficile: rester à Moncton compléter sa mission, ou rejoindre ses êtres chers retournés à Sherbrooke au pire de la crise pour être près de la famille.

Ils se cherchaient même une maison à Moncton avant que la pandémie ne frappe. Mais le virus a bousillé leur plan.

Après le confinement, le couple avait déjà une première décision difficile à prendre.

«On s’est demandé ce qu’on allait faire. Ma conjointe avait déjà un bon emploi là-bas et il y a toute la famille… On s’est dit qu’ils resteraient là pendant que je terminais mes deux dernières années de contrat.»

Au bout de deux ans, le choix est devenu encore plus difficile. «Quand tu as 25 ans ou 30 ans, ces décisions-là sont faciles. Mais à un moment donné, les priorités changent.»

«C’est sûr que j’étais très déchiré. J’ai adoré mon aventure ici à Moncton avec les Aigles. J’ai connu beaucoup de bonnes personnes dans la région.»

Un peu plus tard dans la conversation, Vallée revient sur des éléments qui ont motivé sa décision.

«Passer six mois loin des siens, ce n’est pas nécessairement facile. L’organisation me donnait la chance d’y retourner l’été, mais reste que ce n’était pas l’idéal pareil.»

Judes Vallée n’entend aucunement briser les ponts avec l’organisation.

«J’aimerais rester impliqué un peu et aider au recrutement au cours des prochaines années.»

Bilan positif

«Je suis content de ce que j’ai réalisé, même si mes buts ne sont que partiellement réalisés. C’est sûr que j’aurais aimé gagner un championnat.»

Ce sera d’ailleurs son seul regret de son passage au Nouveau-Brunswick.

«Je n’ai que du positif, dit Vallée à propos de son séjour à Moncton. On demande à nos joueurs de remettre leur chandail dans un meilleur état qu’il l’ont reçu, illustre-t-il. Aujourd’hui j’ai le sentiment qu’on a fait avancer l’organisation.»

«Ç’a été du bon temps et une belle expérience. J’ai été très bien entouré. Je me suis fait beaucoup d’amis ici et je vais certainement revenir.»

Malgré son départ, M. Vallée a confiance que le Bleu et Or est sur une pente ascendante.

«Il y a de belles choses qui s’en viennent avec les Aigles. M. (Denis) Prud’homme (le recteur) est très impliqué et très proactif. Ça va être très bénéfique.»

Judes Vallée entend reprendre en main son programme de sport-études à Sherbrooke qu’il avait créé puis légué au hockey mineur local à son départ à Moncton. Mais il ne ferme pas la porte pour autant à diriger un autre club plus près de chez lui.

«La flamme du coaching est encore bien allumée. Surtout après mes belles années ici: coacher à ce niveau avec des personnes et des joueurs incroyables. Pour moi c’est très motivant. On verra bien ce que l’avenir nous réservera.»

Chez les joueurs c’était la consternation à l’annonce de la nouvelle.

«Ç’a été une très grosse surprise d’apprendre son départ. Il a été un excellent entraîneur. Il était une personne très dédiée au programme des Aigles Bleus», raconte Francis Thibeault, de Val-d’Amours.

Le patineur de Sainte-Anne-de-Madawaska, Mika Cyr, en rajoute.

«C’est sûr que c’est plate. Judes était vraiment bon pour le programme. Il était bon pour les gars. Il était bon pour moi. C’est sûr qu’on est un peu déçu, mais on est content d’avoir travaillé avec lui. On a tous hâte de voir comment on va le remplacer.» n