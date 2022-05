Les Fisher Cats promettent de grosses prises!

Avec Declan Buckle (Minot State), qui vient de compléter sa saison de printemps dans la NCAA aux États-Unis, et Dominic Tardif qui s’ajoutent à l’alignement, les Fisher Cats de Moncton peuvent maintenant compter sur une profondeur peu commune au monticule comme au bâton.

Greg Hickox, le nouvel entraîneur-chef de l’équipe monctonienne, ne se souvient pas d’avoir eu une équipe avec autant de profondeur. Il ne se gêne pas pour avancer que sa formation est sans doute la plus forte de la ligue cette saison.

«Je suis émerveillé de la profondeur que nous avons cette année en attaque comme au monticule. On a quelques nouveaux joueurs ce soir (Declan Buckle et Dominic Tardif) qui s’ajoutent au très bon groupe que nous avions déjà dimanche. C’est assez spécial», explique l’entraîneur à la sortie de la séance d’entraînement de mercredi soir au parc Kiwanis de Moncton.

Si ces jeunes s’ajoutent au talent déjà en place, c’est que les vétérans produisent aussi à plein régime.

«Dimanche, j’aurais voulu placer Serge Vautour plus haut dans l’ordre des frappeurs pour qu’il frappe plus souvent», illustre Hickox à propos du premier but âgé de 34 ans.

Vautour a inscrit trois coups sûrs en quatre présences au bâton contre les Ironmen de Chatham (0-1), lors du match inaugural de la saison, que les Chats pêcheurs ont remporté 8 à 3.

Si Hickox est nouveau à la barre de l’équipe, ce n’est pas ses débuts chez les Fisher Cats. En fait, Hickox en est à sa 33e année dans l’organisation, tient-il à rappeler. Il a dirigé l’équipe lors de la saison 2018 où elle a terminé au premier rang.

Contrairement à l’an dernier – une saison à trois équipes pour sauver les meubles – la Ligue de baseball senior du NB retourne à une formule à cinq équipes avec le retour des Ironmen de Miramichi et des Royals de Fredericton.

Pour la saison qui démarre, Hickox croit avoir tous les éléments en place, grâce à cette profondeur, se plaît-il à répéter.

«Si nous devons faire des ajustements, ce sera imperceptible, car nous avons du talent à toutes les positions. Certaines années, si Justin (Cormier) était appelé à lancer, on devait apporter plusieurs changements en défensive pour pallier son absence à l’arrêt-court. Ce ne sera plus un problème cette année, avec Declan (Buckle) qui prendra sa relève au champ intérieur.»

«C’est un peu l’inverse de l’an dernier où nous avions une défensive très talentueuse au champ extérieur»

Retour des Ironmen

Après avoir largement dominé la ligue intermédiaire la saison dernière, les Ironmen ont réintégré la ligue senior après la saison régulière pour présenter des éliminatoires à quatre équipes, une proposition qui n’avait pas plu à la direction des Fisher Cats (14-9), mais à laquelle elle s’est finalement pliée pour le bien du spectacle, explique le gérant de l’équipe, Justin Delaney, depuis les gradins pendant l’entraînement.

En fin de compte, ce sont les Islanders de Charlottetown (4-12) qui, du fond du classement, ont surpris tout le monde en remportant le championnat alors que l’équipe trouvait enfin ses repères.

De royaux inconnus

Vendredi soir, les Fisher Cats se rendent dans la capitale provinciale pour affronter les Royals de Fredericton (0-0). La dernière saison de cette formation remonte à 2019, quand ils ont terminé la campagne en 4e place (15-17), devant les Islanders de Charlottetown (9-23).

«C’est une grande inconnue, explique Hickox. Ils n’ont que quelques noms que nous reconnaissons. Ils vont être plus jeunes assurément. On ne sait rien sur leur joueur importé. C’est leur match inaugural à la maison demain (jeudi soir) contre Saint-Jean, donc ils vont sûrement y aller avec leur premier lanceur», explique-t-il, laissant sous-entendre qu’ils pourraient affronter un artilleur moins menaçant vendredi.

«On n’en sait rien dans le fond, on ne les connaît pas. Mais c’est la beauté pour nous d’avoir un enclos bien garni pour y faire face.»

Le match de vendredi débute à 19h30 à Fredericton. Dimanche, les Fisher Cats reçoivent les Alpines de Saint-Jean (1-1) à 14h, au Stade Kiwanis.

Du français dans l’abri

L’édition 2022 des Fisher Cats de Moncton compte plusieurs francophones dans son alignement. En plus du vétéran au premier but Serge Vautour et de l’arrêt-court et releveur Justin Cormier, un enseignant à l’école Clément-Cormier de Bouctouche qui évolue à l’arrêt-court et au marbre, on dénombre également Jérémie Arseneau, Phil Rail, Dominic Tardif et Mike Ivey. Sans oublier le lanceur Josh Dennis, qui a fréquenté l’Université de Moncton pour ses études postsecondaires.