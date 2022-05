Riley Kidney est un témoin privilégié du conte de fée du Rocket de Laval

Même s’il serait étonnant que Riley Kidney dispute un seul match avec le Rocket de Laval pendant les séries éliminatoires, Sylvain Couturier estime que le joueur étoile du Titan d’Acadie-Bathurst a tout à gagner en se trempant les orteils dans le hockey professionnel.

Le Rocket est le club école des Canadiens de Montréal. Contre toute attente, il s’est qualifié pour la demi-finale de la Ligue américaine de hockey, mercredi soir, en battant les Americans de Rochester en troisième période de prolongation dans le troisième match de cette série 3 de 5.

Laval affrontera maintenant Charlotte ou Springfield.

Le Néo-Écossais Kidney a joint le Rocket la semaine dernière après l’élimination du Titan aux mains des Islanders de Charlottetown au deuxième tour éliminatoire de la LHJMQ.

«Riley mérite cette chance et ça va être bon pour son développement, révèle le directeur général du Titan. Juste de voir comment se comportent les professionnels va l’aider C’est juste bon pour l’aider à gagner en maturité.»

«Pour un jeune hockeyeur, tout bagage d’expérience est bon, mentionne Couturier. Riley va nous revenir encore meilleur, tant mentalement que physiquement.»

«La marche est très haute entre la LHJMQ et la Ligue nationale et ce n’est donc pas pour rien qu’ils sont peu nombreux ceux qui font le saut direct en haut. La plupart des joueurs doivent d’abord passer par la Ligue américaine. Et la marche entre la LHJMQ et la LAH est déjà pas mal haute. Ce sont des hommes à maturité qui jouent dans cette ligue et plusieurs d’entre eux ont déjà une bonne expérience dans la LNH», précise Couturier.

À moins d’une vague de blessures, les chances que Kidney soit intégré à l’alignement régulier sont assez minces. Il fait donc partie du Taxi Squad en compagnie des autres réservistes de l’équipe.

Parmi les autres membres du Taxi Squad du Rocket, on retrouve un visage bien connu des amateurs de hockey du nord-est du Nouveau-Brunswick, Justin Ducharme. Le rapide ailier gauche a donné un fier coup de main au Titan dans les conquêtes de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial au printemps de 2018. Ducharme a eu l’occasion de s’entraîner en compagnie de Kidney dans les derniers jours.

Et de ce qu’il a vu jusqu’à présent, Ducharme dit avoir été fortement impressionné.

«Tu vois rapidement qu’il est un joueur super talentueux, mentionne Ducharme. J’avais déjà visionné des faits saillants de certains de ces buts et j’ai pu voir qu’il possédait une vision du jeu assez développée. Il a vraiment beaucoup de talent et tout un avenir devant lui.»

«Nous avons aussi eu le temps de jaser un peu du Titan, poursuit Ducharme. Nous avons parlé bien sûr des Mooseheads qui ont failli causer la surprise en première ronde. En tout cas, ils ont donné du fil à retordre au Titan. Nous avons aussi parlé des Islanders. Eux, ils sont toujours là. Année après année, ils ont toujours une bonne équipe.»

Kidney, que le Canadien de Montréal a sélectionné en deuxième ronde l’été dernier (63e au total), vient de compléter sa meilleure saison en carrière dans la LHJMQ. En plus des 100 points obtenus en 66 duels, il a aussi dominé le circuit au chapitre des mentions d’aide avec 70 passes. C’est également lui qui a mené la ligue au niveau des passes en supériorité numérique avec 29.

Kidney n’a pas donné suite à nos nombreuses demandes d’entrevue.

Ducharme fait son chemin

Quand bien même il joue un rôle nettement plus effacé pendant les séries éliminatoires, Justin Ducharme était bien loin de s’imaginer qu’il se retrouvait dans la Ligue américaine dès sa première saison professionnelle, encore moins d’avoir la chance de gagner une première coupe Calder.

Jamais repêché, c’est avec les Lions de Trois-Rivières que Ducharme a fait ses débuts professionnels l’automne dernier dans la Ligue de la Côte-Est (ECHL). Il s’attendait d’ailleurs d’y passer toute l’année.

Mais les nombreux cas de COVID-19 enregistrés pendant la saison régulière, combinés à ses succès offensifs avec les Lions, lui ont permis d’être rappelé par le Rocket.

«Ç’a super bien été à Trois-Rivières, confie Ducharme, qui a totalisé 11 buts et 25 points en 35 parties avec les Lions. Et quand il y a eu plusieurs cas de COVID-19 avec le Rocket, j’ai eu ma chance et j’en ai profité. Même si je n’ai pas eu un temps de jeu optimal, il y avait tellement de talent à Laval que je me suis quand même retrouvé avec de bons joueurs dans le quatrième trio. J’en ai profité pour me démarquer.»

En 19 rencontres, le rapide ailier gauche a inscrit cinq buts et sept points. Échelonné sur une saison complète, ça lui aurait permis d’atteindre le plateau des 20 buts, ce qui n’est pas vilain du tout pour un gars de quatrième trio qui n’avait pas droit aux unités spéciales.

Ducharme espère bien sûr que son travail a été assez remarqué par les dirigeants du Rocket afin qu’il soit considéré de façon sérieuse pour un poste régulier la saison prochaine.

«Je ne veux pas parler trop vite, ni brûler les étapes, parce que tout peut changer très vite. Mais je crois que j’ai prouvé que je cognais à la porte de la Ligue américaine. C’est mon objectif l’an prochain de jouer le moins de matchs possible avec les Lions», confie-t-il.

«C’est sûr que je ne joue pas depuis le début des séries, mais j’apprends quand même beaucoup. C’est une expérience enrichissante que de faire partie de ça. Je suis comme une éponge ces temps-ci. Je prends tous les conseils des entraîneurs et des vétérans de l’équipe», indique Ducharme.

Le Rocket, qui vient de balayer les Americans de Rochester en trois matchs, fera donc partie du carré d’as. C’est une première dans l’histoire de l’équipe.

«C’est comme un conte de fée ce qui se passe à Laval présentement. L’ambiance est incroyable dans l’aréna. C’est sûr que c’est plaisant qu’il y ait autant de francophones dans l’équipe, mais les anglophones jouent également un grand rôle. Tous les gars sont soudés. Et le fait qu’il y ait autant de joueurs de la LHJMQ avec le Rocket est également quelque chose de gros. Ça prouve que la LHJMQ développe de bons joueurs. Les résultats sont là», affirme Justin Ducharme.