À 34 ans, Alexandre Soucy n’a pas raté ses débuts professionnels

S’il y avait un prix à remettre pour l’accomplissement le plus improbable dans le hockey en 2021-2022, nul doute qu’Alexandre Soucy, du Thunder du Delaware, figurerait parmi les principaux candidats. Son histoire est tellement belle qu’on la croirait inventée de toute part. Pourtant, tout est vrai. Le hockeyeur de Baker Brook a bel et bien entamé une carrière professionnelle à 34 ans, un âge où les gars pensent plutôt à prendre leur retraite, et son impact a été tel qu’il a gagné le statut de joueur étoile dans la Ligue fédérale (FPHL).

Qui aurait cru qu’Alexandre Soucy serait en mesure de produire à un rythme d’un peu plus d’un point par match dans un circuit professionnel?

N’empêche qu’il vient d’amasser 25 points, dont neuf buts, en seulement 23 rencontres. Et ces chiffres, il les a obtenus en étant aussi l’un des hommes-forts du club comme en témoignent ses 62 minutes de pénalités.

«Je me suis battu sept fois. Je n’irais pas jusqu’à dire que je les ai tous gagnés, mais je n’en ai pas perdu un seul», lance en riant le colosse de 6 pieds 2 pouces et 205 livres.

«J’étais un peu l’homme à tout faire avec le Thunder. C’est moi qu’on envoyait devant le filet adverse pour déranger le gardien, j’étais utilisé comme défenseur ou attaquant dans la première vague en désavantage numérique où je n’hésitais jamais à bloquer des tirs, je jouais aussi en supériorité numérique et j’étais également sur la glace dans les fins de période», raconte Soucy.

Le Thunder l’a justement récompensé du prix du meilleur attaquant offensif-défensif.

«Honnêtement, je me suis surpris moi-même, dit-il. Je ne m’attendais pas à ça. Je savais que je pouvais réussir à me faire une place en y mettant de l’effort, mais pas à ce point. Je crois que ma maturité et mon expérience m’ont permis de m’adapter plus facilement. Ça me démontre aussi que mon potentiel a toujours été là. Il suffisait juste que je travaille plus fort. Avant, je me fiais trop à mon talent.»

Alexandre Soucy est surtout arrivé dans la ville de Harrington bien déterminé à tout faire pour que ça fonctionne. À son âge, il savait qu’il n’aurait pas droit à une autre chance.

«Il y a plein de trucs que j’ai fait dans les derniers mois que je n’avais jamais fait avant. Comme par exemple regarder des vidéos des matchs pour ensuite m’auto-critiquer. Je me prépare mieux aussi. J’ai fait toutes les petites choses pour obtenir la meilleure version de moi-même. Résultat, je n’ai jamais aussi bien joué de ma vie. J’ai d’abord cru que l’aspect physique allait jouer contre moi en raison de mon âge. Ça n’a pas été un facteur. Ça démontre que tout est dans la tête. J’étais juste une jeune recrue de 34 ans», confie-t-il.

Soucy a tellement impressionné les dirigeants qu’ils ont rapidement pris la décision de le nommer adjoint au capitaine.

«Ils m’ont nommé assistant dès ma deuxième semaine avec l’équipe. Je n’avais joué que cinq matchs jusque-là. Ils voulaient que les jeunes joueurs du club s’inspirent de moi. J’étais le gars qui arrivait du hockey senior et dont personne ne connaissait l’histoire. J’étais celui qui arrivait le premier aux entraînements et qui était le dernier à partir», mentionne-t-il.

Soucy ignore encore où il évoluera la saison prochaine. Évidemment, le Thunder aimerait qu’il soit de retour. Il n’est pas contre l’idée. Sauf qu’il ne dirait pas non à joindre les rangs d’un circuit plus relevé.

Ainsi, deux formations de la ECHL auraient manifesté un certain intérêt en contactant son agent Karl Boucher. Il y a aussi un club de Première division, en France, qui lui fait de l’œil. Il a toutefois déjà décidé que cette dernière offre n’était pas une option intéressante pour lui.

«Je n’ai pas encore pris de décision, mais si ça ne fonctionne pas avec les offres de la ECHL je vais retourner avec le Thunder. Je suis bien traité par l’organisation et les partisans m’aiment bien. D’ailleurs, c’est mon chandail qui a été le plus vendu auprès des partisans», révèle Soucy.

«En tout cas, ma carrière connaît une meilleure fin que prévu. J’ai maintenant le sentiment d’avoir atteint mes objectifs. J’ai aussi l’intention de continuer le plus longtemps que je pourrai. Je vais d’ailleurs passer une partie de l’été à Moncton afin de m’entraîner avec Philippe Myers et quelques autres professionnels en compagnie des entraîneurs Derek Cormier et Rick Léger», annonce-t-il.

«Je ne me suis jamais préparé comme ça avant une saison de hockey et je veux voir où ça pourrait me mener. Qui sait si je ne serais pas capable d’obtenir une trentaine de buts et entre 60 et 75 points. Avec une pleine saison, j’aimerais aider l’équipe à prendre part aux séries éliminatoires pour la première fois», ajoute Alexandre Soucy, qui célébrera son 35e anniversaire le 6 juin.

Alexandre Soucy (9), du Thunder du Delaware, est surveillé par le colosse des Hat Tricks de Danbury, Steve Brown. – Gracieuseté: Thunder du Delaware

En bref… En 2011, Alexandre Soucy a été impliqué dans un tragique accident de voiture qui a coûté la vie à son jeune frère Marco. Alors âgé de 24 ans, il avait dû s’éloigner du hockey pendant près de trois ans, tant pour se rebâtir physiquement que mentalement. Il s’est, entre autres, cassé le cou et subi de multiples autres blessures. Les médecins ont même dû lui souder les quatrième et cinquième vertèbres cervicales… Avant de se joindre au Thunder, Soucy évoluait pour les Panthères du Haut-Madawaska dans le Circuit régional de hockey… Soucy a aussi porté les couleurs de l’Océanic de Rimouski dans la LHJMQ, des Tigres de Campbellton et du Restigouche, ainsi que des Mariners de Yarmouth dans la Ligue junior des Maritimes, des Aigles Bleus de l’Université de Moncton au niveau universitaire et du 3L de Rivière-du-Loup dans la Ligue nord-américaine de hockey…