La Ligue de soccer senior de la Côte-Nord prend une pause

Après 40 saisons consécutives, la Ligue de soccer senior B de la Côte-Nord prend une pause en raison d’un manque d’équipes. Le circuit quadragénaire, qui comptait pourtant sur sept formations il y a à peine sept ans, ne voyait pas l’intérêt d’entamer une nouvelle saison avec seulement deux clubs. Seuls le Restigouche United et le FC Chaleur ont déclaré présents.

Le président de la ligue Stéphane Carrier dit avoir tout essayé dans le dernier mois pour tenter de dénouer l’impasse, mais ça n’a fait qu’empirer quand les deux formations de la région Chaleur ont décidé de fusionner pour ne faire qu’un club.

«Nous avons essayé de trouver une personne intéressée pour s’occuper de l’équipe dans la Péninsule acadienne, mais ça n’a pas fonctionné. Personne ne voulait prendre la relève de Jean-Louis Losier qui a décidé de passer à autre chose. Quelques joueurs plus âgés ont également pris la décision d’arrêter», explique Carrier.

«Dans la région Chaleur, ils avaient 34 joueurs intéressés mais ils ont préféré n’avoir qu’une équipe au lieu de deux. Avec deux équipes, il aurait fallu qu’elle jouent toujours une contre l’autre et les gars ne voulaient pas ça», dit-il.

Stéphane Carrier est d’avis que la pandémie n’explique pas tout cependant. Il croit aussi, et il estime faire partie des responsables, que les décideurs ont oublié ce qui faisait le succès du Circuit de la Côte-Nord.

«Nous avons été victime de notre succès, mentionne-t-il. Plus ça allait, plus le niveau augmentait et plus certains joueurs ont arrêté de jouer parce qu’ils n’étaient pas en mesure de compétitionner. Nous avons oublié que c’était les gars qui jouaient pour le plaisir qui faisaient la force de notre ligue. Nous nous sommes trop concentrés sur la compétition au détriment de la participation.»

Stéphane Carrier ose espérer qu’une solution sera trouvée dans les prochains mois afin de s’assurer que la pause ne s’éternise pas au-delà d’un an.

«En attendant, nous allons tenter de créer une ligue régionale dans le Restigouche. Je pense à une ligue récréative à quatre équipes ou elles jouaient des parties à 7 contre 7. Chaleur va aussi essayer la même chose de son côté. Peut-être que ça va convaincre certains gars de revenir jouer si c’est davantage récréatif.»

Carrier aimerait aussi que Soccer Nouveau-Brunswick s’implique davantage dans les activités du soccer senior B. Le retour d’un championnat provincial serait déjà un bon acquis, estime-t-il.

«Ça fait déjà plus de 10 ans que le soccer senior B n’a plus de championnat provincial. Ce tournoi permettait aux équipes d’affronter des adversaires différents de ceux de leur ligue respective. Comme je fais partie de Soccer NB, je vais tenter de faire bouger les choses. Il faudrait aussi s’asseoir avec des gens de la région de Miramichi pour voir s’il n’y aurait pas moyen de les convaincre d’avoir une équipe», ajoute-t-il.