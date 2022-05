Titan: le DG Sylvain Couturier démissionne

Le Titan d’Acadie-Bathurst n’a plus de directeur général. Sylvain Couturier, qui était à l’emploi de l’équipe depuis 2002, a remis sa démission au Titan d’Acadie-Bathurst en début d’après-midi vendredi.

Couturier avait fait plusieurs transactions d’importance dans la dernière année afin d’acquérir des joueurs qui auraient pu permettre au Titan de remporter les grands honneurs. Il a notamment acquis Hendrix Lapierre, Félix Lafrance, Thomas Belgarde et Miguël Tourigny.

Le Titan s’est établi comme un sérieux prétendant au titre après les Fêtes, terminant la campagne au quatrième rang de l’Association Est de la LHJMQ en vertu d’un dossier de 40-22-6.

L’équipe a toutefois connu une fin de saison en dents de scie, a battu les Mooseheads de Halifax de peine et de misère en première ronde avant d’être balayée au deuxième tour face aux Islanders de Charlottetown

Une épée de Damoclès pendait de plus depuis quelques semaines au-dessus de la tête de Couturier: un homme d’affaires de la région de Montréal a fait savoir qu’il souhaitait se porter acquéreur de la majorité des actions du Titan.

L’homme en question, Steve Leal, est propriétaire de la multinationale Fix-Auto, une compagnie se spécialisant dans la réparation de carrosserie d’automobile.

S’il parvenait à ses fins, selon les rumeurs, Leal aurait placé les rênes du club entre les mains de Doug Marshall, un spécialiste des statistiques avancées.

À cinq semaines du repêchage de la LHJMQ, le Titan n’a donc officiellement plus de directeur général. Rappelons qu’à l’heure actuelle, l’équipe de la région Chaleur ne dispose d’aucun choix dans les trois premières rondes.

Respect

Dans un bref entretien téléphonique avec le journal, Sylvain Couturier a brièvement expliqué sa décision en soulignant le manque de respect de l’organisation à son endroit depuis quelques semaines.

«Sans entrer dans les détails, disons que je n’avais plus le sentiment d’être respecté. J’ai pourtant toujours fait mon travail au meilleur de mes capacités et de façon professionnelle. Je n’ai également jamais caché que j’aimais la vie à Bathurst. J’aurais pourtant pu gagner plus d’argent d’ailleurs dans un autre niveau, mais j’ai préféré rester ici. Tout ce que je demandais, c’était d’être traité avec respect. Je n’avais malheureusement plus ce sentiment», a déclaré Couturier.

Concernant les rumeurs qui l’envoient à Sydney pour devenir le nouveau directeur général des Eagles du Cap-Breton, Couturier a révélé n’avoir jamais discuté aux dirigeants de cette formation.

Rappelons que des rumeurs de plus en plus persistantes font état de l’arrivée d’un nouvel actionnaire majoritaire chez le Titan. Il s’agirait de. M. Leal serait le point de se porter acquéreur d’au moins 60% des parts de l’équipe.

De belles réalisations

Sous la direction de Sylvain Couturier, le Titan d’Acadie-Bathurst aura évidemment connu ses meilleurs moments en mai 2018, alors que l’équipe a raflé coup sur coup la coupe du Président et la coupe Memorial.

Il s’est également fait une spécialité pour compléter des transactions spectaculaires.

La plus importante est sans aucun doute celle avec le Phoenix de Sherbrooke qui a amené Jeffrey Viel à Bathurst en retour du capitaine du Titan à l’époque, Raphaël Lafontaine, en mai 2014. Viel finira par devenir lui-même le capitaine de l’équipe et a d’ailleurs été l’âme de l’équipe dans les deux conquêtes au printemps de 2018.

Parmi les autres bons coups de Couturier, notons les acquisitions d’Ethan Crossman et Félix-Antoine Drolet des Remparts de Québec, en août 2017, en retour de choix de 6e et 7e tours, ou encore celle avec les Cataractes de Shawinigan en janvier 2018 qui a permis l’arrivée de Samuel Asselin en retour d’Olivier Desroches et des choix de 3e et 5e rondes.

C’est aussi dans l’organisation du Titan que Couturier s’est fait connaître dans le monde du hockey puisqu’il a joué avec Laval de 1985 à 1988 avant de faire le saut chez les professionnels. Après une saison recrue de 58 points (21-37), il a été repêché par les Kings de Los Angeles en juin 1986. Il disputera néanmoins deux autres campagnes à Laval où il amassera respectivement 90 (39-51) et 137 (70-67) points.

Couturier disputera un grand total de 33 rencontres dans l’uniforme des Kings entre 1988 et 1992. Il y amassera quatre buts et cinq passes pour neuf points.

Il a surtout évolué dans la Ligue américaine (New Haven et Adirondack) et dans la défunte Ligue internationale (Phoenix, Fort Wayne et Milwaukee) jusqu’en 1997. Couturier connaîtra beaucoup de succès dans la IHL avec trois saisons de plus de 40 buts et quatre avec plus de 70 points.

En 1997, il se dirige ensuite en Allemagne où il disputera quatre autres saisons, la première avec les Lions de Revier, les trois autres avec les Capitals de Berlin.

Il a pris sa retraite du hockey pendant la saison 2000-2001. L’année suivante, il était embauché par le Titan pour occuper les fonctions d’entraîneur adjoint sous les ordres de Réal Paiement. En 2004-2005, il succédera à Paiement à la barre de l’équipe mais n’y restera que quelques semaines avant de devenir le nouveau directeur général du Titan.