Une ancienne Aigle Bleue promue à l’U de M

Martine LeBlanc est la nouvelle directrice du Service des activités physiques et sportives de l’Université de Moncton. L’ancienne hockeyeuse des Aigles Bleues entrera en fonction dès le 1er juin.

Impliquée depuis plus de 30 ans dans divers sports à différents niveaux, Mme LeBlanc travaille à l’U de M depuis déjà 18 ans, où elle a forgé, entre autres, une solide expérience dans la gestion administrative du sport.

Elle a déjà été chef de mission adjointe pour l’équipe Canada aux Universiades de Kazan, en Russie (2013) et de Belgrade, en Serbie (2009), en plus d’occuper les fonctions de présidente du Conseil des gouverneurs du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick depuis 2021. Parmi ses autres activités, notons qu’elle préside le comité Équité, diversité et inclusion Sports depuis 2021.