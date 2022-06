Baseball senior: Justin Cormier s’illustre au monticule et au bâton avec les Fisher Cats

Alors que la saison de la Ligue de baseball senior Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard est en branle depuis une semaine, le lanceur et arrêt-court des Fisher Cats, Justin Cormier de Sainte-Anne-de-Kent, commence sa saison sur des chapeaux de roues.

En huit présences au bâton, il conserve une moyenne de ,625 grâce à 5 coups sûrs, dont deux doubles. C’est sans compter les quatre buts sur balle qu’il a récoltés à ses autres apparitions au marbre.

«C’est un sport très exigeant mentalement, explique Cormier. Quand ça va bien, on se sent comme si ça n’ira jamais plus mal. À l’inverse, quand ça va mal, on a l’impression que n’ira jamais plus bien. Mais pour l’instant, ça va bien. On espère que ça va continuer comme ça».

En début de saison, les inconnus chez les adversaires restent nombreux.

«On est encore à apprendre à connaître les lanceurs des autres équipes. Chaque année, ils ont des nouveaux joueurs importés qui ont beaucoup de talent. Ce soir (mercredi), on joue contre (les Islanders) Charlottetown (1-1), une équipe menée par leurs lanceurs. On ne sait pas qui va lancer, mais on sait que ça va être quelqu’un de très bon».

Au monticule, Cormier a effectué son premier départ dimanche contre les Alpines de Saint-Jean. Il a lancé 4 manches, laissant son équipe avec une avance de 5 à 2 quand il a cédé sa place, bon pour une moyenne de points méritée de 3,5. Les Fisher Cats se sont finalement inclinés 14 à 6, après que l’équipe ait accordé 11 points en 7e et ultime manche.

«On commence la saison tranquillement, explique Cormier au sujet de son retrait du monticule en milieu de rencontre. On s’est dit que c’était mon premier départ et qu’il ne fallait pas exagérer. À mesure que la saison avance, je vais lancer plus longtemps. Je l’espère en tout cas!»

«On est encore en train de travailler le côté endurance.»

Malgré cette défaite, tout n’est pas noir dans l’enclos.

«On en a perdu une contre Saint-Jean dimanche, mais on a quand même des signes positifs. Les gars frappent bien jusqu’à maintenant et les lanceurs nous ont tenus dans le coup».

Joueur de concession

Justin Cormier est un pilier des Fisher Cats. Il est avec l’équipe depuis qu’elle porte ce nom, après la fusion des Mets de Moncton avec les Hub City Brewers.

«Il n’y a plus beaucoup de joueurs qui étaient là avec moi en 2015», note l’artilleur.

Quant à la «nouvelle» direction dans l’enclos, Justin Cormier n’a que de bons mots à dire de l’entraîneur-chef de l’équipe, Greg Hickox.

«C’est un “lifer”… Il est toujours au champ, illustre-t-il. Quand j’ai commencé avec les Mets, il était à la barre des Brewers. C’est un gars qui a le respect de tous les joueurs. Il est d’ailleurs adjoint avec l’équipe depuis ses débuts. C’est plaisant de voir tout ce bien qui lui revient, car il le mérite vraiment.»

Après la pause pandémique, puis une saison à l’arrache-pied avec trois équipes l’an dernier, même les vétérans doivent se réajuster à un calendrier plus chargé.

«Après deux années dans l’obscurité, c’est certain que reprendre à cinq équipes ça change les horaires. C’est plus exigeant physiquement et mentalement, donc ça va être un défi.»

«Jusqu’à maintenant, nos présences au bâton ont été bonnes et nos lanceurs ont été bons. C’est plutôt au niveau de la défensive qu’il y a de la place à amélioration, explique-t-il, s’incluant d’ailleurs dans le lot. Ça devrait se remettre en place avec les entraînements. On devrait s’améliorer de partie en partie.»

Joueur versatile

Si ce n’est pas très courant, Cormier aime pouvoir contribuer à l’équipe tant au monticule qu’au marbre.

«Ça fait quelques années que je joue aux deux positions. Pour moi, c’est aussi une occasion de pouvoir démontrer mon athlétisme dans ces deux positions, donc j’apprécie beaucoup, explique l’enseignant de français à l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac.

En bref…

Justin Cormier est champion canadien en titre au baseball senior, après avoir remporté le championnat national en 2019 avec les Ironmen de Miramichi (hôtes du tournoi). Il avait été invité à les rejoindre à la suite du championnat de la ligue. Il n’y a pas eu de championnat canadien depuis pour les raisons que l’on connaît tous.