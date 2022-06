Les Canadiens prolongent le contrat de Martin St-Louis pour trois saisons

Le Canadien a consenti un contrat de trois saisons à Martin St-Louis, retirant du même coup l’étiquette intérimaire accolée à son poste d’entraîneur-chef de l’équipe montréalaise, a confirmé le directeur général Kent Hughes mardi matin.

Cette nouvelle n’est pas surprenante, compte tenu que Hughes avait indiqué lors du bilan de fin de saison du Tricolore en avril que les deux parties ont exprimé un intérêt mutuel pour prolonger le partenariat.

«Il est un communicateur fantastique, mais il faut aussi une certaine intelligence pour être entraîneur de nos jours, une intelligence émotionnelle, avait expliqué Hughes lors du bilan au Complexe sportif Bell de Brossard. Je l’entends parler des joueurs et je vois qu’il comprend comment tirer le maximum de chacun d’entre eux.

«Ce n’est pas seulement une question de systèmes ou de concepts, il faut aussi savoir comment gérer toute l’information disponible», avait-il poursuivi.

Hughes avait également affirmé qu’il aimerait offrir un contrat de trois saisons à St-Louis, tandis que ce dernier n’avait pas voulu négocier devant les caméras. St-Louis avait cependant confirmé qu’il avait l’intention de compter sur le même groupe d’adjoints l’automne prochain.

St-Louis avait été nommé entraîneur-chef par intérim le 9 février, en remplacement de Dominique Ducharme. Sous sa gouverne, l’équipe a présenté un dossier de 14 victoires, 19 revers et quatre défaites en prolongation. Le Canadien a tout de même terminé au 32e et dernier rang du circuit Bettman en vertu d’une piètre fiche de 22-49-11.

«Son arrivée à la barre de l’équipe a insufflé une énergie nouvelle à notre groupe et nous sommes enthousiastes à l’idée qu’il continue de guider notre équipe dans les années à venir», a mentionné Hughes par voie de communiqué.

Avant de devenir entraîneur, St-Louis a connu une illustre carrière de joueur, amassant 1033 points (391 buts, 642 passes) en 1134 matchs avec les Flames de Calgary, le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York. Le Québécois âgé de 46 ans a aussi obtenu 90 points (42 buts, 48 passes) en 107 parties éliminatoires et a remporté la coupe Stanley avec le Lightning en 2004.

St-Louis rencontrera les membres des médias par visioconférence vers 11h ce matin.