Olivier Gendron, la bougie d’allumage des Dodgers de Dalhousie

Olivier Gendron est l’une des plus étranges bibittes de la scène sportive acadienne. Hockeyeur étoile avec les Maraudeurs de Dalhousie, dans le Circuit senior Acadie-Chaleur, il est aussi l’une des principales vedettes de la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de Miramichi avec les Dodgers de Dalhousie.

Sur un terrain de baseball, Olivier Gendron est réputé pour sa vitesse, même s’il est loin d’avoir le physique d’une gazelle du haut de ses 5 pieds 6 pouces et 185 livres.

Pourtant, aucun joueur n’a croisé le marbre aussi souvent, ni volé autant de buts que lui depuis qu’il a fait ses débuts dans la ligue en 2017.

Ainsi, Gendron revendique 67 points marqués en autant de rencontres. Il devance ainsi Brian Dunn, des Tigers de Chatham Head, et Rémi Légère, des Aigles de Tracadie, qui ont tous les deux marqué 66 points depuis 2017. À noter que Légère profite en ce moment d’une année de congé.

Au niveau des buts volés, Gendron domine avec 50 et ce sont deux autres représentants des Dodgers qui le suivent à ce chapitre, soit Mike Marcello, lui aussi en congé, et son jeune frère Samuel Gendron, avec respectivement 46 et 44 vols.

Olivier Gendron frappe également pour la moyenne comme le démontre son taux de réussite de ,363 lorsqu’il se présente au marbre.

Le jeune athlète de 26 ans se décrit par ailleurs comme un véritable maniaque de baseball.

«Si je pouvais jouer au baseball à l’année, j’arrêterais le hockey, affirme-t-il. C’est de loin mon sport favori. Plusieurs de mes amis ne me comprennent pas quand je dis ça. J’aime le baseball parce que chaque jeu peut changer le cours d’un match. C’est un sport qui est beaucoup plus dans les détails que le hockey. Chaque petite chose peut t’amener vers une grande chose.»

Gendron aime tellement le baseball qu’il se rend pratiquement chaque jour au terrain pour frapper une centaine de balles. Quand ce n’est pas avec le t-ball, c’est son épouse Caroline, protégée par un filet, qui lui lance la balle afin qu’il puisse parfaire son élan au bâton.

«Caroline est même déjà venue me lancer des balles quand elle était enceinte. Ça nous fait une activité de famille», confie-t-il en riant.

Cette discipline explique sans doute pourquoi les lanceurs ont autant de difficulté à le retirer sur trois prises. Seulement neuf fois les artilleurs adverses ont été en mesure de le passer dans la mitaine en 67 matchs.

«Un but sur balles, pour moi, ça compte autant qu’un coup sûr. Quand j’en obtiens un, je vois ça comme la possibilité de transformer ça en double en allant voler le deuxième but», explique-t-il.

L’entraîneur des Dodgers, Serge Lebel, ne tarit pas d’éloges envers son joueur étoile.

«Olivier est notre grand leader à l’attaque. Il frappe des coups sûrs, il vole des buts et il trouve toujours une façon de se rendre sur les buts. C’est vraiment une très bonne tête de baseball», souligne Lebel.

Pour vous donner une idée à quel point le baseball fait partie de sa vie, Olivier Gendron porte également les couleurs des Cataractes de Grand-Sault dans la Ligue senior Puribec du Bas-Saint-Laurent.

Le plus drôle c’est qu’en défensive, il est utilisé comme receveur alors qu’il évolue à la position d’arrêt-court chez les Dodgers. Sinon, il trouve là aussi le moyen de s’illustrer en offensive. En 2021, il a frappé pour ,316 (12 coups sûrs en 38 présences) et sa moyenne se situe cette saison à 2,86 (2-7). Deux coéquipiers de Dodgers jouent aussi pour les Cataractes, soit son frère Samuel et Francis Bérubé.

«Je suis plutôt un joueur affilié avec les Cataractes. Je suis donc avant tout un joueur des Dodgers», assure-t-il.

Quand on lui demande s’il y a un aspect de son jeu qu’il aimerait améliorer, il répond aussitôt sa puissance. En fait, il rêve de frapper un premier coup de circuit.

«J’espère que je vais y arriver un jour. J’en frappe parfois dans les entraînements, mais ce n’est pas encore arrivé dans un match. C’est toutefois passé proche à plusieurs reprises», termine Olivier Gendron.

En bref… Notons que depuis 2017, seulement trois joueurs ont cogné plus de coups sûrs que Gendron dans le circuit de la Miramichi. Il s’agit de Brian Dunn, des Tigers, qui a frappé 94 fois en lieu sûr, de même que Rémi Légère, des Aigles (83), et Nick Hardy, des Tigers (80). Gendron, lui, en a frappé 79… Gendron dit avoir pour idole l’ancienne vedette des Red Sox de Boston Dustin Pedroia. Ils ont en commun leur petite taille et leur vitesse. Sinon, il a toujours vu son père Serge comme une grande source d’inspiration. «Mon père est une légende du baseball dans la région de Dalhousie. Je l’ai suivi depuis que j’étais tout petit comme bat boy (préposé au bâton). Il a même joué avec moi et mon frère chez les Dodgers lors de nos deux premières saisons. En 2018, à sa dernière saison, il était âgé de 49 ans», raconte Olivier Gendron. Et après vérification, il faut savoir que Serge Gendron avait encore du bon baseball à offrir puisqu’il a frappé pour une moyenne de ,342 en 2017 et ,321 en 2018… Au hockey, son idole est un autre petit joueur doté d’un fort caractère, Brad Marchand, des Bruins de Boston… Il considère que Kevin Landry est le meilleur joueur de baseball du nord de la province. «Autant en défensive qu’en attaque, c’est lui le meilleur. Il peut voler des buts, cogner des circuits, faire des beaux jeux en défensive, il peut tout faire», dit-il…

Une équipe rapide et disciplinée

Les Dodgers de Dalhousie ont le vent en poupe en ce début de saison dans la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de Miramichi. Non seulement ils ont gagné leurs deux matchs, mais ils ont surtout été épeurants à la plaque. Imaginez, les frappeurs ont maintenu une moyenne astronomique de ,403 lors leurs deux victoires.

En fait, sur les 13 gars qui frappent en ce moment pour une moyenne de ,500 ou plus, sept sont des joueurs des Dodgers. Et côté rapidité, la grande force de la formation du Restigouche, sachez qu’ils ont réalisé jusqu’ici neuf des 14 buts volés à travers la ligue.

L’entraîneur Serge Lebel pourrait difficilement être plus satisfait de ses joueurs.

«Nous avons un très bon début de saison compte tenu que nous n’avons pas pu nous entraîner souvent avant de commencer la saison. En comptant nos deux matchs, nous avons je crois été seulement cinq fois sur le terrain», confie Lebel.

«Ça fait maintenant quelques années que nos jeunes jouent ensemble et ils ont appris à prendre des meilleures décisions, particulièrement au bâton. Notre vitesse et notre capacité à nous rendre sur les sentiers sont évidemment notre grande force. Du premier au neuvième frappeur, tous nos gars sont capables de voler des buts», dit-il.

La force de frappe des Dodgers commence vraiment à faire peur. Mardi, ils ont récolté 23 coups et 26 points face aux Acadiens de Caraquet. Une récolte que Serge Lebel dit ne jamais avoir vue en 20 ans dans le baseball adulte.

«Ça pourrait bien être notre année, mentionne-t-il. Si les étoiles peuvent s’aligner, c’est peut-être cette année que nous allons passer à la prochaine étape qui consiste à gagner un championnat provincial. Ceci dit, les Cardinals de Miramichi demeurent quand même selon moi le club à battre dans cette ligue. Nous visons quand même le premier rang, mais nous sommes conscients que ça va nous prendre au moins 15 victoires pour y arriver. Les parties contre les Cardinals seront très importantes.»

Au monticule, Serge Lebel compte sur un bon groupe de lanceurs, à commencer par les partants Olivier Gendron, Brayden Lebel et Devin Labillois. En relève, on retrouve Blake Caplin, Elliot Parker, Brett Parker, Kyle Parker et Lebel lui-même. Âgé de 45 ans, ce dernier tient encore son bout comme le prouve sa tenue en quatre manches de travail jusqu’ici. Il n’a concédé qu’un seul point mérité, en plus de deux coups sûrs et quatre buts sur balles. Sa moyenne se situe à 1,75. Pas si mal pour le gars le plus âgé du circuit.

Les autres membres de l’équipe sont Francis Bérubé, Samuel Gendron, Jayden Hickey, Marc-Olivier Roy, Jonathan Doucet, Dallas Walsh, Joey Bernard et Keith Bouchard.

D’autres joueurs pourraient venir se greffer au groupe dans les prochaines semaines.