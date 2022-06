Soccer: les Aigles Bleus recrutent un joueur élite du Maroc

Autant Younes Bouida a été malheureux d’apprendre récemment la perte de l’attaquant Younesse Chibane pour l’entièreté de la prochaine saison en raison d’une rupture ligamentaire à un genou, autant il était excité d’annoncer l’arrivée du Marocain Rayane Ghazaouni, mercredi. À l’évidence, l’équipe masculine de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton vient de frapper un très grand coup.

Rayane Ghazaouni, lui aussi un attaquant, s’amène à Moncton avec une expérience non négligeable sur la scène internationale malgré son jeune âge.

Non seulement il a fait partie de l’équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans, mais il a aussi évolué pour le Wydad de Casablanca au niveau junior (-20 ans).

Younes Bouida est d’autant plus enchanté de cette signature qu’il est lui-même originaire de Casablanca.

«Casablanca, c’est là où j’ai grandi, s’exclame l’entraîneur du Bleu et Or. C’est mon Alma mater. J’ai joué pour cette organisation et j’y ai aussi été entraîneur. L’équipe joue à cinq minutes de la maison familiale.»

«Nous sommes très fiers d’annoncer l’arrivée de Ghazaouni. Il va se greffer à notre noyau qui est déjà de grande qualité. On parle d’un joueur de niveau international (dans son groupe d’âge). Juste pour te donner une idée du calibre de joueur qu’il est, il cognait à la porte du Wydad senior qui vient de remporter le championnat de la Ligue des champions de l’Afrique. Le Wydad, c’est le club le plus titré au Maroc. Et quand on sait que le Maroc est dans le top-25 des puissances mondiales au soccer, ce n’est pas rien», révèle Younes Bouida.

«À titre comparatif, si on parlait de hockey et de repêchage, je te dirais que Ghazaouni est un choix de première ronde. Bien sûr, il n’a que 17 ans et il devra d’abord s’adapter au jeu physique de notre ligue, aux conditions météorologiques qui sont différentes et à la vie étudiante. Mais je ne suis pas inquiet au niveau académique. Il est un excellent étudiant», raconte-t-il.

Invité à nous décrire davantage le joueur que le Bleu et Or vient de recruter, Younes Bouida indique que l’attaquant de 5 pieds 9 pouces et 139 livres se distingue par sa vision du jeu, ses qualités de passeur et un niveau supérieur sur le plan technique. Il est également très créatif avec le ballon.

«C’est un joueur avec une mentalité professionnelle qui va faire du bien au groupe. Son expérience au niveau international donnera une grande visibilité au programme», poursuit Bouida.

Dans un communiqué remis aux médias, le nouveau venu a fait savoir qu’il trépigne déjà d’impatience à l’idée de jouer au Canada.

«Je veux capitaliser sur mes acquis et les enrichir par une nouvelle expérience en dehors du Maroc. Si j’évolue comme je le souhaite, j’espère un jour signer un contrat professionnel avec l’une des équipes canadiennes. Avec les Aigles Bleus, j’aimerais gagner le maximum de matchs. Je voudrais réaliser d’excellents résultats et faire de mon mieux durant la saison. Pourquoi ne pas gagner le titre et finir meilleur joueur de la saison», a entre autres révélé Ghazaouni qui ne manque visiblement pas de confiance en lui.

Un noyau qui grandit

Les Aigles Bleus, qui ont l’objectif de devenir d’ici quelques années l’un des meilleurs programmes de soccer au Canada, ajoutent donc un autre élément important à leur noyau dur de jeunes talents. Noyau qui comprend aussi le défenseur David Guichard, les attaquants Georges Musitu et Philippe Gallant, ainsi que les milieux de terrain Lionel Feval et Younesse Chibane. C’est sans oublier que le milieu de terrain Thomas Maillet et l’attaquant Félix Robichaud ont décidé de revenir pour une cinquième et dernière saison.

«C’est sûr que la perte de Chibane fait mal, mais nous sommes confiants qu’il va rebondir en 2023. Sa place est là», souligne Younes Bouida.

En bref… Les Aigles Bleus sont actuellement en négociations avec trois autres joueurs d’impact âgés de 20 et 21 ans. «C’est encore à confirmer, mais nous attendons des nouvelles d’un Français, d’un Marocain et d’un Montréalais. Deux d’entre eux sont des défenseurs. Ce sont trois joueurs qui vont nous arriver ici avec déjà une certaine maturité et ça devrait nous aider avec les nombreux jeunes que nous avons dans l’équipe», mentionne Younes Bouida… L’attaquant Jonathan Kissé, qui évoluait pour l’Université Simon Fraser de Vancouver, a obtenu son transfert et s’alignera avec le Bleu et Or dès cet automne…