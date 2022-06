Du soccer de haut calibre cet été à Moncton

Le stade de l’Université de Moncton sera l’hôte de deux matchs de haut calibre cet été, alors que l’équipe anglaise Sunderland AFC M23 passera une partie de son entre-saison dans les Maritimes.

Avec la médaille d’or olympique des Canadiennes et la participation de l’équipe nationale masculine à la Coupe du Monde, le soccer vit présentement des moments de gloire au pays. Et Moncton n’est pas en reste.

Les amateurs de ballon rond pourront voir les meilleurs espoirs du Nouveau-Brunswick se mesurer à la formation du nord de l’Angleterre le 30 juillet.

Dans un deuxième acte, le 5 août, ces mêmes Anglais feront face aux espoirs de 23 ans et moins du CF Montréal, dirigés par Patrick Leduc . Les deux matchs seront présentés au Stade Medavie sur le campus de l’Université de Moncton.

Le FC Montréal affrontera Sunderland dans un deuxième match, le 7 août, cette fois à Charlottetown.

Le tout est l’œuvre de On Ice Entertainment (OIE) qui était déjà en pourparlers avec les municipalités des Maritimes sur d’autres projets quand la pandémie a frappé. Moncton et Charlottetown ont été choisies, entre autres, car elles sont en dehors des marchés de la Ligue première canadienne et de la MLS, explique le promoteur John Graham.

Cette société privée, mieux connue pour avoir organisé la présentation de matchs de la NFL au Canada. OIE entend faire de cette visite européenne un événement annuel.

«Ceci est l’édition inaugurale de notre tournée et tournoi», lance avec assurance John Graham, lors d’une visioconférence de presse, jeudi matin.

En plus des trois matchs dans les Maritimes, l’équipe britannique passera par Regina, en Saskatchewan, avant son retour dans les Vieux pays.

«La Ville est ravie de la venue du Sunderland AFC et du CF Montréal cet été à Moncton», s’est réjouit la mairesse de Moncton, Dawn Arnold.

«Ces événements contribuent au retour économique et jouent un rôle de premier plan pour présenter du talent de classe mondiale. Ç’a un impact profond chez nos jeunes.»

«Nous sommes très excités par ce voyage, a de son côté Mike Dodds, entraîneur-chef de Sunderland AFC. En plus des matchs, nous venons pour rencontrer les gens de la communauté, au-delà des joueurs et des entraîneurs. On veut que nos joueurs voient ce qu’est la vie en dehors de Sunderland.»

«La plupart des joueurs ont grandi à moins d’une heure de notre stade. La troupe entière sera formée de jeunes de Sunderland. La plupart font partie de notre programme depuis 5 à 10 ans.»

Patrick Leduc, entraîneur-chef du FC Montréal. – Capture d’écran

De son côté, Patrick Leduc entend présenter une équipe jeune pour la mini-tournée.

«On va profiter du fait que le coach de l’autre équipe ne parle pas français, plaisante Leduc, sous des ricanements généralisés. Nous sommes extrêmement excités de participer à cette aventure, poursuit-il. Beaucoup de nos joueurs du groupe des 23 ans et moins ne sont pas encore des adultes: ils n’ont que 17 ans, d’autres 18… Notre Académie a pour mission de développer les meilleurs talents du Québec comme de tout l’Est du Canada.»

«Nos joueurs sont très excités de rencontrer les joueurs de Sunderland, équipe popularisée par le série sur Netflix (Watch Sunderland ‘Til I Die / Sunderland: envers et contre tous).»

Leduc indique par ailleurs qu’un Néo-Brunswickois à l’Académie, David Mavakala, fait partie du bassin de joueurs qui pourrait faire la sélection pour la tournée des Maritimes.

Younes Bouida, directeur général et directeur du développement technique chez Soccer NB, explique que la composition de l’équipe du Nouveau-Brunswick qui affrontera Sunderland AFC n’est pas encore connue.

«On a un bassin de joueurs. On fera des camps d’entraînement et on fera la sélection», a-t-il résumé.

«Le match avec l’équipe d’étoiles du N.-B. sera une belle occasion de démontrer le talent de la province. Nous acceptons ce défi et nous allons nous préparer en conséquence», a poursuivi Bouida.

«C’est un honneur absolu d’accueillir le CF Montréal et Sunderland pour un match au Nouveau-Brunswick. On espère que ça va inspirer les joueurs, les entraîneurs et les officiels de soccer de la province», a conclu Bouida.

En bref… Le gardien de l’équipe nationale de l’Angleterre, Jordan Pickford, et son capitaine Jordan Henderson, sont tous deux passés par le programme du Sunderland AFC M23… Les billets pour les matchs à Moncton sont en vente depuis jeudi midi, sur le site de Ticketmaster. Les prix varient de 20$ à 29$ pour le match contre les Étoiles M23 du N.-B., et de 20$ à 58$ pour le match contre les Black Cats de Sunderland AFC…