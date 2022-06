Finale de la LHJMQ: «un beau défi» pour Lukas Cormier

D’un côté les Cataractes de Shawinigan, dotés d’un gardien solide et du meilleur premier trio de la ligue selon l’entraîneur des Remparts de Québec Patrick Roy. De l’autre, les Islanders de Charlottetown, nantis eux aussi d’un portier très avare de buts et d’une brigade défensive qui ne souffre d’aucune comparaison.

Lukas Cormier, le défenseur étoile de la formation prince-édouardienne, croit que la table est mise pour une finale de grande qualité dans la LHJMQ.

Cependant, de son propre aveu, une éventuelle victoire des Islanders doit évidemment passer par une couverture étroite de la première unité offensive des Cataractes, composée de Mavrick Bourque, Xavier Bourgault et Olivier Nadeau.

«Ça va être un beau défi d’affronter leur premier trio, affirme Cormier, qui totalise 13 points (4-9) jusqu’ici en séries en 10 parties. J’ai appris à connaître Bourque et Bourgault au Championnat mondial junior et ce sont vraiment des joueurs exceptionnels. Nous savons quand même à quoi nous attendre. Dans la série précédente, nous avons dû travailler contre un autre excellent premier trio avec Joshua Roy, Xavier Parent et Julien Anctil (du Phoenix de Sherbrooke).»

N’empêche que les Islanders devront bien gérer leurs émotions sur la glace parce que les trois Cataractes, en compagnie de Pierrick Dubé, ont permis à Shawinigan de dominer la LHJMQ avec un taux de réussite de 31,4% en avantage numérique.

«C’est évident qu’il faudra être disciplinés, mentionne l’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent. Il faudra juste s’assurer de jouer notre match.»

Cormier souligne que les Islanders sont de plus en plus populaires dans la capitale et ses environs. Après tout, c’est la première fois que l’organisation parvient à atteindre la finale de la ligue. Ce n’est pas rien.

«Les gens sont excités, dit-il. Je sais que les billets sont déjà presque tous vendus pour les deux premiers matchs. Ça regarde bien pour que ce soit complet les deux soirs.»

Questionné sur son doublé en tant que meilleur défenseur de la LHJMQ, lui qui est le premier à mettre la main deux années de suite sur le trophée Émile-Bouchard, Cormier s’est fait modeste.

«C’est un honneur de gagner ce prix, mais ça aurait été impossible sans mes coéquipiers. Et je trouve ça pas mal spécial que Noah (Laaouan) soit aussi le premier à avoir gagné deux fois le trophée Kevin-Lowe (remis au meilleur arrière défensif). Nous formons un duo depuis que Jim Hulton est allé le chercher au Cap-Breton à la mi-saison à mon année recrue», raconte le numéro 51 des Islanders.

Notons que les deux premiers matchs de la finale ont lieu samedi et dimanche au Eastlink Centre.

Un gardien qui file le parfait bonheur

Francesco Lapenna (90), des Islanders de Charlottetown. – Gracieuseté: Daniel St-Louis

Comme la majorité des joueurs de hockey, Francesco Lapenna rêvait plus jeune d’une participation à la finale de la Coupe Stanley et bien sûr d’imiter les Maurice Richard, Gordie Howe, Jean Béliveau, Bobby Orr, Guy Lafleur, Wayne Gretzky, Mario Lemieux et autres grands qui ont soulevé le précieux trophée.

S’il est encore bien loin de son fantasme ultime, le gardien lavallois des Islanders de Charlottetown se console aisément à la seule pensée qu’il n’est plus qu’à quatre victoires de soulever la coupe du Président.

Au téléphone, Lapenna a le rire facile tellement il respire le bonheur. À l’évidence, le jeune homme s’amuse beaucoup. Après tout, au lieu d’aller voir les matchs du Rocket de Laval en gougounes, il va batailler pour obtenir un laissez-passer pour le tournoi de la coupe Memorial.

«C’est pas mal cool de pouvoir jouer au hockey en juin. C’est vraiment le fun», lance-t-il en échappant un premier rire.

«La Coupe Memorial, c’est un tournoi que je regarde chaque année à la télévision. Ce serait cool d’y aller et de représenter Charlottetown sous les yeux de tous les amateurs de hockey du pays», dit-il.

Mais avant de penser à la coupe Memorial, il faut d’abord garder le focus sur la finale. D’autant plus que les Cataractes ne sont pas des clients faciles.

«C’est un beau défi qui se présente devant nous. Les Cataractes ont une très bonne offensive. L’un de mes meilleurs amis, Daniel Agostino, joue aussi pour les Cataractes. Nous nous sommes connus à Drummondville, où nous avons joué tous les deux trois saisons. Nous sommes devenus très proches et ça va être plaisant de vivre ça ensemble», mentionne le portier de 19 ans.

Lapenna est par ailleurs un candidat sérieux pour l’obtention du trophée Guy-Lafleur remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires.

À la seconde que l’auteur de ces lignes lui en fait mention, Lapenna échappe un autre petit rire.

«C’est sûr que j’en serais très fier, surtout que M. Lafleur est récemment décédé et que je suis Québécois, confie-t-il. Mais pour gagner un tel trophée, il faut d’abord gagner la coupe du Président. Et pour gagner, c’est drôle à dire, mais tu ne dois surtout pas penser aux trophées. Tu dois plutôt te concentrer sur ton travail. Il faut que tu continues de suivre la recette qui t’a permis de te rendre jusqu’ici», révèle Francesco Lapenna.

Le duel qui s’annonce contre le portier numéro un des Cataractes, Antoine Coulombe, s’annonce également très intéressant puisque ce dernier est également un choix logique pour le trophée Guy-Lafleur.

«Antoine et moi, sans être de grands amis, nous nous connaissons depuis plusieurs saisons. Nous avons le même âge, nous avons été repêchés la même année et nous nous sommes affrontés souvent. Il y a beaucoup de respect entre nous», souligne-t-il.

Après trois rondes, Lapenna montre une moyenne de buts alloués de 1,79 et un taux d’arrêts de ,936. Coulombe, de son côté, affiche une moyenne de 1,88 et un taux d’arrêts de ,933.

Les autres principaux candidats pour le trophée Guy-Lafleur sont Patrick Guay et Lukas Cormier, chez les Islanders, ainsi que Mavrick Bourque, du côté des Cataractes. – RL

La finale en dix faits

Dix trucs qu’il est bon de savoir avant la finale qui va opposer les Islanders de Charlottetown et les Cataractes de Shawinigan.

1. Lukas Cormier et Noah Laaouan, qui forment un duo depuis que les Islanders ont fait l’acquisition du dernier en décembre 2018, ont réalisé une première récemment en devenant les premiers joueurs dans l’histoire de la LHJMQ à remporter deux fois les principaux trophées remis aux meilleurs défenseurs. Cormier a ainsi mis la main sur le trophée Émile-Bouchard (arrière offensif), alors que Laaouan a fait de même pour le trophée Kevin-Lowe (arrière défensif).

2. Le défenseur Jordan Tourigny et l’attaquant Natan Éthier, tous deux des Cataractes, sont les seuls joueurs nés en 2005 qui prennent part à la finale. Si Éthier n’a pris part qu’à quatre duels, Tourigny joue déjà un rôle important au sein de la brigade défensive des Cataractes. À noter qu’il est le jeune frère de Miguël Tourigny, du Titan d’Acadie-Bathurst.

3. Même s’il occupe le poste de deuxième gardien chez les Cataractes, l’ancien des Wildcats de Moncton Charles-Antoine Lavallée a eu l’occasion de démontrer qu’il était lui aussi un portier solide. Il a remporté ses deux décisions en présentant une moyenne de buts alloués de 1,36 et un taux d’arrêts de ,933.

4. Lors de leurs deux confrontations en saison régulière, les deux équipes ont remporté chacun un match et chaque fois par jeu blanc sur la patinoire adverse. Le 16 octobre, les Cataractes ont profité de leur passage au Eastlink Centre pour l’emporter 4 à 0 en dominant aussi les Islanders au chapitre des lancers 27-17. Xavier Bourgault et Mavrick Bourque ont inscrit trois points chacun, alors qu’Antoine Bergeron a été parfait devant 17 tirs. Puis, le 4 mars, les Islanders ont servi la même médecine aux Cataractes en triomphant 1 à 0 et en dominant 28-11 pour les lancers au but. Patrick Guay a été l’auteur du but vainqueur et Francesco Lapenna a bloqué les 11 rondelles dirigées vers lui.

5. Il n’y avait que quatre joueurs de la LHJMQ qui ont été sélectionnés pour prendre part au Mondial junior en décembre dernier. Trois d’entre eux sont de la finale de la LHJMQ, soit Lukas Cormier, Mavrick Bourque et Xavier Bourgault. Elliott Desnoyers, des Mooseheads de Halifax, est donc le seul qui est privé d’une finale.

6. Pas moins de 13 des 42 premiers choix de l’encan de 2018 feront partie de la finale. Ils sont dans l’ordre Mavrick Bourque (3e), Lukas Cormier (4e), Patrick Guay (5e), Charles Beaudoin (11e), Jérémie Biakabutuka (17e), Loris Rafanomezantsoa (21e), William Veillette (28e), Maximilien Ledoux (30e), Xavier Bourgault (33e), Antoine Coulombe (35e), Charles-Antoine Lavallée (40e), Patrick LeBlanc (41e) et Zachary Roy (42e). L’aubaine de cet encan a toutefois été William Trudeau au 194e rang.

7. Quatre joueurs des Islanders sont originaires du Nouveau-Brunswick. Il s’agit de Lukas Cormier et Patrick LeBlanc, de Sainte-Marie-de-Kent, Drew Elliott, de Musquash, et Dawson Stairs, de Fredericton. À noter que LeBlanc est toujours à l’écart du jeu même s’il a récemment repris l’entraînement avec ses coéquipiers. Pour leur part, les Cataractes n’ont qu’un seul Néo-Brunswickois dans leurs rangs, soit Sam McKinney, de Fredericton. Ce dernier, qui a déjà porté les couleurs du Titan et des Wildcats, n’a toutefois pas encore disputé un seul match pendant les séries.

8. On retrouve 10 joueurs repêchés par des équipes de la LNH en finale. Il s’agit de Jakub Brabenec (Vegas), Ben Boyd (Columbus), Xavier Simoneau (Montréal), William Trudeau (Montréal), Oscar Plandowski (Detroit) et Lukas Cormier (Vegas) dans le camp des Islanders, ainsi que Mavrick Bourque (Dallas), Olivier Nadeau (Buffalo), Xavier Bourgault (Edmonton) et Martin Has (Washington) du côté des Cataractes.

9. Les Cataractes et les Islanders ont pris les deux premières places pendant la saison régulière en ce qui concerne le combiné des unités spéciales, soit l’avantage numérique et l’infériorité numérique. Ça consiste à additionner le taux en supériorité numérique avec celui en désavantage numérique. Les Cataractes ont donc dominé avec un total de 110,9 (31,4% + 79,5%) et les Islanders ont pris la deuxième place à 110,5 (26,2% + 84,3%).

10. Lukas Cormier et Patrick LeBlanc pourraient devenir seulement les quatrième et cinquième hockeyeurs du comté de Kent à inscrire leur nom sur la coupe du Président. Les trois autres sont tous originaires d’Elsipogtog, soit Everett Sanipass (1985), Trey Lewis (2013) et Elijah Francis (2018).