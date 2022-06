Lutte: la table est déjà mise pour un gala mémorable à Caraquet

La vengeance est un plat qui se mange froid.

Le vendredi 10 juin, au Carrefour de la Mer de Caraquet, Marko Estrada (Marc Roussel) aura l’occasion de démontrer à son opposant Mike Marston la justesse de ce proverbe lourd de conséquence.

Il y a sept mois, plus précisément le 12 novembre, les deux hommes ont été impliqués dans un incident qui a marqué les amateurs de lutte qui ont assisté au premier gala de la North Pro présenté dans la capitale autoproclamée de l’Acadie.

Estrada, qui venait de livrer un long combat de près de 30 minutes à Channing Decker, où chaises et tables ont servi au spectacle, Marston s’est invité à la fête en attaquant sournoisement le héros local. Une correction qu’Estrada a bien l’intention de rembourser au centuple la semaine prochaine.

«Je vais humilier ce petit bum qui se pense bien bon avec ses tatouages, affirme l’Acadien de Le Goulet en mode personnage. Ce qu’il a fait en novembre est digne d’un perdant. Ça prend juste un perdant pour attaquer dans le dos un gars fatigué. D’abord, c’est qui Mike Marston? Personne ne le connaissait avant et personne ne va le reconnaître quand j’en aurai terminé avec lui.»

«J’ai même l’intention de doubler mon plaisir le 10 juin. Je vais pas seulement lui donner la volée de sa vie, je vais m’assurer qu’il va s’en rappeler jusqu’en 2040. Ça va être mémorable», ajoute Estrada, qui se fait surnommer «Le champian du mande».

De son côté, Mike Marston a tenu à préciser qu’il ne détestait pas l’Acadien.

«Au contraire, je le considère comme un exemple à suivre. Ce gars-là est au sommet de la lutte dans l’est du pays depuis des années. Depuis une bonne décennie en fait. Mais malheureusement pour lui, je suis un gars ambitieux et il occupe la place que je veux. Et quelle meilleure façon de faire connaître mes intentions en attaquant le héros devant son monde. Ce que j’ai commencé en novembre et que je vais terminer le 10 juin, c’est purement business», affirme le Montréalais, lui aussi, en mode personnage.

«C’est à mon tour d’être au sommet. Il est temps que Marko Estrada passe le flambeau. J’espère qu’il sera au meilleur de sa forme. Je veux devant moi un Marko Estrada à son top afin que je puisse lui prouver que c’est moi désormais le meilleur. Je l’ai attaqué en novembre, alors il a eu amplement de temps pour se reposer», révèle celui qui se fait surnommer The Reaper et qui détient en ce moment le championnat des Maritimes pour le compte de la NSPW.

Mike Marston complète l’entrevue en suggérant à son adversaire de ne pas inviter ses parents au gala.

«Ça ne serait vraiment pas une bonne idée qu’ils voient ce que je vais faire à leur fils. Le 10 juin, je garantis une victoire», dit-il.

Les deux rivaux auront possiblement l’occasion d’en découdre à nouveau le lendemain au Tide & Boar Ballroom Blitz de Moncton, alors qu’ils prendront part à un tournoi regroupant six autres lutteurs, soit Channing Decker, Charlie Hubley, Dylan Davis, Dick Durning, Ad Hutchinson et Lil Blay.

Bien qu’Estrada affronte Decker en première ronde, Marston sera son adversaire en demi-finale si jamais ce dernier parvient à vaincre Hubley.

Notons que le gorille acadien Gabriel Savage (Gabriel Vienneau) sera présent aux deux galas. On ignore cependant quel rôle jouera l’homme fort de Pokemouche qui, récemment, a fait savoir dans nos pages qu’il admirait beaucoup Marko Estrada.

Des galas à la télé dès décembre

La North Pro sera diffusée dès décembre à la grandeur du pays à la suite d’une entente avec Bell Télé. C’est la première fois qu’une promotion des provinces Maritimes obtient une telle opportunité.

Le propriétaire de la North Pro, Éric Doucet, que les amateurs de lutte ont appris à connaître sous le nom de Markus Burke, est évidemment des plus heureux d’avoir réussi à mener ce dossier à terme.

Le contrat, d’une durée d’un an, prévoit 10 épisodes d’environ 40 minutes qui seront diffusés de façon hebdomadaire.

Et, tenez-vous bien, le premier épisode sera tourné dès le 10 juin au Carrefour de la Mer de Caraquet, alors que la finale opposera le vétéran Marko Estrada et Mike Marston.

«Nous sommes très excités, affirme Markus Burke. Nous bâtissons cette émission autour de Marko qui s’adonne à être originaire de la Péninsule acadienne (Le Goulet). Marko est le meilleur lutteur au Canada. Certes, des gars comme Kevin Owens, Sami Zayn et Chris Jericho sont très bons, mais Marko est en ce moment le meilleur. Il a du charisme et il ne fait jamais un mauvais combat.»

La North Pro fonde aussi de grands espoirs autour du Québécois Mike Marston (Michaël Bonneau).

«C’est un jeune qui va avoir droit à sa première finale et il s’agit d’une grosse audition pour lui. Nous croyons en son potentiel. Pour tout dire, nous avons grandement confiance en notre produit. Nous voulons faire rayonner nos lutteurs du Canada», révèle Burke.

À moyen terme, grâce à la visibilité télévisuelle, Markus Burke souhaite exporter la North Pro dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et dans l’Ontario.

«Nous allons oublier le Québec parce que nos amis de la NSPW y sont déjà, mais je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas présenter des galas partout dans l’Est du pays. Et à plus long terme, pourquoi pas le reste du pays», dit-il.

Selon Burke, le produit offert par la North Pro ressemble davantage à celui proposé par la AEW.

«C’est la façon moderne de présenter la lutte. Nous voulons en avoir pour tous les goûts. C’est un peu le retour de l’Attitude Era du temps de Stone Cold Steve Austin, The Rock et les autres lutteurs de l’époque», confie-t-il.

Le gala du samedi 11 juin, qui sera présenté au Tide & Boar Ballroom Blitz de Moncton, sera également filmé pour être ensuite diffusé sur Bell Télé.

«Pour le deuxième épisode, c’est clair que l’importance va être placée sur le tournoi de huit lutteurs qui devrait s’étendre sur la durée de trois galas. Le but du tournoi est de couronner un nouveau champion de la North Pro et nous devrions connaître son identité d’ici la fin du mois», indique Markus Burke.

Maintenant qu’il a réussi à convaincre Bell Télé de diffuser son produit, quels sont les prochains objectifs de Burke?

«Prolonger notre entente et faire en sorte que nous ayons droit à une émission d’une heure ou encore de deux heures. Et d’ici 2025, pourquoi ne pas présenter nos galas en direct? C’est sûr que ce serait beaucoup de travail pour réaliser tout ça, mais nous allons tout faire pour que ça arrive. Notre objectif ultime est de faire de la lutte à l’année sans aucune pause», ajoute Markus Burke, qui mijote d’ajouter un championnat par équipe dans les prochains mois.