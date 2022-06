Sylvain Couturier s’est déjà trouvé un nouvel emploi

Tout indique que Sylvain Couturier sera bientôt confirmé dans les fonctions de directeur général des Eagles du Cap-Breton. Les négociations seraient déjà passablement avancées et ce ne serait qu’une question de jours avant qu’une annonce ne soit effectuée.

Malheureusement, toutes les tentatives de parler avec Couturier se sont avérées vaines, que ce soit via son cellulaire ou encore par les médias sociaux (Facebook et Twitter). À l’évidence, Couturier, habituellement très facilement joignable, a décidé de se faire le plus discret possible.

Avec les Eagles, Sylvain Couturier hériterait d’un club qui vient de connaître une saison passablement difficile avec une récolte de seulement 35 points (14-47-7), la pire fiche de toute la LHJMQ.

Pour tout dire, ça n’avait guère été mieux en 2020-2021, alors que les Eagles ont terminé au 17e rang du classement général avec un dossier de 12 gains, 25 revers et une défaite en prolongation.

Tout est pratiquement à refaire chez les Eagles, à commencer par l’ajout de bons jeunes joueurs. Heureusement pour Couturier, il profitera du premier choix au prochain repêchage puisque les Eagles ont récemment remporté la loterie. Les Eagles disposent aussi du choix de première ronde des Mooseheads de Halifax.

Notons que la dernière liste du Centre de soutien au recrutement (CSR) fait du défenseur Thomas Lavoie, du Phénix du Collège Esther-Blondin, le meilleur espoir de l’encan.

La banque de choix des Eagles pour l’encan de 2022 comprend aussi le choix de deuxième tour des Sea Dog de Saint-Jean, son choix de troisième ronde et celui des Cataractes de Shawinigan, de même que la cinquième sélection des Wildcats de Moncton.

Parmi les joueurs d’avenir de qualité qu’on retrouve dans l’équipe actuelle, il y a les jeunes attaquants Cam Squires, Matis Ouellet et le Néo-Brunswickois Luke Patterson, les défenseurs Émile Perron, François-James Buteau et Xavier Daigle, ainsi que le gardien Nicolas Ruccia.

Rappelons que Couturier a démissionné de son poste de directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst, vendredi dernier, après une vingtaine d’années à l’emploi de l’équipe.

Sous sa gouverne, le Titan a remporté au printemps de 2018 la Coupe du Président et la Coupe Memorial.

Les Eagles sont sans directeur général depuis la démission de Jacques Carrière il y a un mois.

Les Eagles ont fait leur entrée dans la LHJMQ en 1997-1998. L’équipe avait auparavant pignon sur rue à Granby, où les Prédateurs ont d’ailleurs remporté la Coupe Memorial au printemps de 1996.

Depuis leur arrivée à Sydney, les Eagles n’ont jamais fait mieux que deux participations aux demi-finales du circuit en 2001-2002 et en 2006-2007, avec à chaque fois Pascal Vincent derrière le banc.