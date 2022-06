Un Acadien pressenti pour le poste de DG des Sharks de San Jose

Décidément, Allain Roy est de plus en plus à la mode dans les hautes sphères de la Ligue nationale de hockey. Après avoir vu son nom circuler en décembre pour le poste de directeur général des Canadiens de Montréal, emploi qui a finalement été octroyé à Kent Hughes, voilà que l’Acadien du Restigouche figure parmi les candidats pour succéder à Doug Wilson chez les Sharks de San Jose.

C’est le reporter et informateur de Sportsnet Elliotte Friedman, dans le cadre de sa chronique 32 Thoughts, qui en a fait l’annonce jeudi soir.

Friedman soutient qu’Allain Roy a été approché par l’organisation des Sharks. Il prétend que Roy, âgé de 52 ans, n’a pas voulu confirmer ou démentir les rumeurs, se contentant de dire que son objectif était d’être le meilleur agent de joueur du hockey professionnel pour encore 20 ans.

Mais il y a plus. Au moins deux autres formations de la LNH ont également approché Allain Roy dans la dernière année.

C’est Roy lui-même qui l’a confirmé, vendredi après-midi, dans une entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

«C’est à la fois excitant et gratifiant de voir son nom être associé à des équipes. J’en suis même surpris. Je ne nommerai pas les équipes, parce que je ne veux mettre personne dans l’embarras, mais j’ai reçu en fait des offres de trois formations de la LNH dans les six derniers mois.»

«C’est sûr que c’est attrayant, mais je ne suis pas encore prêt. Ce n’est pas encore dans les cartes. Ça ne fait pas encore partie de mes plans. J’ai d’autres priorités. Je veux d’abord faire grossir ma compagnie (Roy Sports Group, RSG) pour en faire la plus importante», révèle celui qui possède 23 années d’expérience en tant qu’agent de joueur.

En décembre, dans une entrevue avec le journal, Allain Roy avait justement fait savoir qu’il n’avait aucun intérêt à court terme pour un poste de directeur général dans la LNH, mais que ça pourrait possiblement l’intéresser dans cinq ans.

Rappelons qu’il mijotait déjà à l’époque une restructuration de RSG. D’abord prévu pour ce printemps, c’est finalement cet automne que l’agence va légitimer sa nouvelle façon de faire en offrant davantage de services aux athlètes.

«Nous allons non seulement offrir plus de services, mais nous allons également offrir plus de choses pour aider les joueurs», confie Allain Roy.

«Nous allons en quelque sorte devenir des gestionnaires de style de vie (lifestyle managers). Chaque joueur a des besoins différents et nous allons faire en sorte de les aider davantage, que ce soit au niveau financier, du développement, de la santé mentale, des médias sociaux, etc», poursuit-il.

Pour atteindre les objectifs, RSG a décidé de procéder à l’embauche de plus de gens. Certains sont d’ailleurs déjà en poste. Par exemple, un entraîneur des habiletés est déjà en place pour prodiguer des conseils sur une base individuelle aux joueurs. Une équipe à également été mise en place pour conseiller les joueurs sur le plan de l’immobilier, des banques et autres sujets ayant trait à la finance.

«Le hockey est rendu là. Les joueurs veulent en avoir plus pour leur argent. Ça coûte cependant très cher de tout mettre en place. Ceci dit, nous voyons cela comme un investissement», souligne Roy.

En bref… Avec une enveloppe de 243,9 millions $, Allain Roy occupe en ce moment le 17e échelon parmi les agents de joueurs de la LNH quant à la valeur totale des contrats actifs de leurs joueurs. Pat Brisson est évidemment le premier de classe avec une enveloppe de 1,1 milliard$… Plusieurs Néo-Brunswickois sont représentés par RSG, la firme appartenant à Roy. On y retrouve bien sûr le gardien des Canadiens Jake Allen, mais également Philippe Myers, Oliver Cooper, Mark Simpson, Matt Murphy, Nicolas Savoie, Dawson Stairs, Antoine Roy et Dylan MacKinnon, entre autres.. Outre Mark Simpson, trois autres anciens du Titan d’Acadie-Bathurst sont aussi représentés par RSG Hockey, soit Jeffrey Viel, Antoine Morand et Vincent Arseneau… Outre Allain Roy, parmi les autres noms qui circulent pour remplacer Doug Wilson à San Jose, on retrouve aussi Jason Botterill, Mathieu Darche, John Ferguson Jr. et Mike Gillis…